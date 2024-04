Após derrotar o líder, time de Diego Miranda se consolida na luta pelo acesso na Divisão 1 árabe

O Al-Arabi, equipe do meia Diego Miranda, bateu por três a um o líder da Divisão 1 no último dia 29 e se manteve consistente na luta para permanecer no G3 da competição. Com duas conquistas de acesso recentes, Diego afirma que identifica no elenco atual características semelhantes às dos times vencedores dos quais fez parte.

"O grupo está "fechado", firme nesse propósito. Vamos assim até o final da liga. Já alcancei esse objetivo duas vezes e sinto que estamos com o mesmo espírito e determinação. Embalamos no melhor momento", afirmou.

O Al-Arabi volta a campo na próxima segunda-feira, diante do Al-Ain, décimo quarto colocado da liga. Uma vitória poderá levar o clube de Diego à vice-liderança ao fim da rodada, quando restarão apenas seis jogos para cada equipe. O jogador ressalta a relevância do confronto.

"Nessa reta final não haverá partidas menos importantes. Lutaremos muito para derrotar os sete adversários. A briga por essas duas últimas vagas está bastante disputada e não poderemos vacilar", concluiu o jogador.