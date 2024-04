Nesta sexta-feira (19), o atacante Victor Sá marcou o seu primeiro gol com a camisa do Krasnodar, na partida contra o FK Fakel Voronezh, vencida pela equipe do brasileiro por 2 a 0. O duelo foi válido pela Premier League Russa e, por conta da boa atuação, Victor Sá foi eleito o melhor jogador da partida. O jogador celebrou o gol marcado e o prêmio recebido, mas ressaltou o trabalho de todo o grupo.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Krasnodar. Eu já vinha tendo boas atuações, acertado a trave e agora saiu o gol, em uma partida importante e no momento em que o jogo estava 0 a 0. Então, foi muito especial. Feliz também pelo prêmio de jogador da partida, o qual eu dedico também aos meus companheiros de time”, disse.

Com a vitória, o Krasnodar chegou aos 46 pontos ganhos, ocupando a segunda colocação da Premier League Russa, apenas um ponto a menos que o líder Zenit, que tem 23 jogos, enquanto o Krasnodar disputou 24 partidas. Victor Sá falou sobre a disputa pelo título.

“Essa vitória foi muito importante para deixar a gente ainda na briga pelo título. Sabemos que não será fácil, o Zenit tem um bom time, mas enquanto tivermos chances, nós iremos lutar. Ainda temos seis jogos pela frente e vamos buscar somar o maior número de pontos possíveis”, concluiu.