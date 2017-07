Xavi anuncia sua última temporada como jogador e faz planos para ser técnico

Xavi anuncia sua última temporada como jogador e faz planos de ser técnico

No início do ano, o ex-capitão do Barcelona, Xavi Hernández, anunciou que, ao final de sua carreira como jogador, desejava ser técnico. Em entrevista ao site The Tecnical Room, o espanhol declarou que essa é sua última temporada no atual clube árabe, Al-Sadd, e que tem planos de ser treinador.

"Serei treinador, mas agora não poderia ser. Não posso enganar ninguém, me falta muito a aprender para poder ser técnico. Conheço a metodologia, mas preciso aprender a usá-la", declarou Xavi.

Mesmo sem planos concretos a vista, Xavi comentou sobre suas idéias como técnico: "Minha ideia como treinador é ser protagonista, ter a bola, recuperá-la rápido e, se puder ter 90% de posse, é melhor do que 89%. Eu sofro quando não tenho a bola e como técnico não será diferente", comentou.

O meia também falou sobre o novo técnico de seu antigo clube, Ernesto Valverde:"Ele está preparado, tem experiência, conhece o clube. Sua chegada supõe regressar ao estilo ortodoxo".

Mas o ex-capitão do Barça criticou a base do clube, já que para Xavi, o foco deve ser passar os conceitos culés para os jovens: "O que é vencer a Liga Infantil? Tem que formar as crianças. Se ganhar, melhor, mas esse não é o objetivo", disse o jogador.

O espanhol também comentou sobre o rival do Barça, Real Madrid e elogiou a equipe: "O Real contratou muito bem. Hoje domina todas as facetas do jogo: o contra-ataque, bola parada, roubada de bola… São fortes, rápidos. Formam uma mistura muito boa. E os jogadores acreditam no Zidane", finalizou Xavi.

Atualmente, Xavi tem 37 anos e chegou ao Al-Sadd em 2015.