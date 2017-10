Visando futuro, Barcelona tem Mina como prioridade para próxima janela de transferências

Foto: Gal Schewlzer/Getty Images

Visando reforçar a defesa, a diretoria do Barcelona já começou a planejar os próximos passos do clube na janela de transferências que abrirá em janeiro. O objetivo é acertar com o Yerry Mina, além de manter a política recente do clube e buscar jovens promessas da posição.

Para o periódico espanhol Sport a chegada do palmeirense Mina ao Barcelona é apenas uma questão de acerto. Segundo o jornal, tudo depende da saída ou não de Vermaelen que não encontrou seu melhor futebol no clube blaugrana. O interesse do clube espanhol no zagueiro colombiano não é novidade e o negócio vem sendo estudado desde o ano passado quando Yerry destacou-se com o manto alviverde.

O acerto com Mina é tido como prioridade para a janela de janeiro, no entanto, o projeto abrange um pouco mais de tempo e alguns nomes já começaram a ser analisados visando janelas de transferências futuras. A ideia é a de trazer jovens promessas, uma ação semelhante a feita com Umtiti.

Assim como Umtiti, os dois nomes analisados mais de perto pela direção do Barça também são de origem francesa. Zagadou, defensor de 18 anos do Borussia Dortmund e Diakhaby, zagueiro de 20 anos do Lyon, são os nomes mais fortes da lista de observação e podem pintar no clube espanhol nos próximos anos.