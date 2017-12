Fifa ameaça excluir Espanha da Copa do Mundo por interferência do governo

Foto: fotopress/Getty Images

A Copa do Mundo nem começou e as polêmicas já estão aparecendo. Segundo apurou o jornal "El País", a Fifa, orgão máximo do futebol mundial, enviou uma carta dura à Real Federação de Futebol Espanhol (RFEF) ameaçando excluir a Seleção Espanhola do Mundial por conta de interferência do governo dentro da entidade, o que suspenderia a Espanha da Copa do Mundo.

O motivo de toda essa suspensão seria por conta de uma proposta do Conselho Superior de Esportes (CSD, em espanhol) de repetir as eleições realizadas para a presidência da federação, em maio, por conta de uma suposta fraude no pleito que reelegeu Ángel María Villar, que acabou sendo preso em julho. Vale lembrar que o atual presidente da entidade é Juan Luis Larrea.

Com isso, a Fifa acredita que essa intervenção da CSD é uma interferência governamental, o que vai contra as regras da entidade. O que preocupa a Espanha é que a Fifa costuma ser bastante rigorosa em relação a casos de interferência do governo, como aconteceu, por exemplo, com Nigéria (2014) e Indonésia (2015).

Espera-se, agora, uma resposta da RFEF em relação a todo esse caso, já que uma exclusão do Mundial para uma equipe que, provavelmente, apresenta seu melhor futebol em anos e é uma das favoritas para o torneio, seria um verdadeiro desastre.