Com Tite na lista e Guardiola no topo, jornal francês divulga top 50 dos melhores técnicos

Guardiola é o atual técnico do Manchester City (Foto: Getty Images)

O jornal francês L'Équipe divulgou, nessa sexta-feira (28), uma lista que classifica os melhores 50 treinadores de futebol do mundo. Até a última quarta-feira (26), o veículo havia anunciado somente os técnicos do 50ª lugar até o 21ª. No top 20 da lista nenhum treinador brasileiro foi lembrado, mas, na classificação completa, o L'Équipe não deixou de mencionar Tite, na 22º colocação, e Luis Felipe Scolari, na 41ª. O periódico coloca o espanhol Pep Guardiola no topo da lista, seguido por Antonio Conte e Diego Simeone.

Mesmo na 22ª posição, o técnico da Seleção Brasileira ficou acima de nomes renomados, como Rafa Benítez, Louis Van Gaal, Giovanni Trapattoni, Maurizio Sarri e Marcello Lippi. O jornal francês traçou o perfil de Tite, argumentando que mesmo sendo desconhecido na Europa, o brasileiro é muito respeitado e relembrou os bons resultados conquistados que levaram o Brasil a Copa do Mundo de 2018.

"Pouco conhecido na Europa, Tite é um dos mais respeitados treinadores no Brasil. Desde sua chegada, a Seleção Brasileira ganhou seus sete jogos de qualificação para o Mundial 2018. Tite é inspirado pelo futebol italiano, com seu conhecimento tático e a sua sede de aprender sempre. Admirador de Ancelotti, prático e confortável com jogadores como o italiano, sabe consolidar suas estrelas e colocou o grupo em condições ideais", argumentou o o periódico.

Já Luis Felipe Scolari, que atualmente é técnico do Guangzhou Evergrande e ficou na 41ª posição, o jornal relembrou a desastrosa eliminação do Brasil na última Copa do Mundo. Mas em contrapartida, o L'Équipe relembrou que Felipão venceu absolutamente tudo na carreira.

"Após terrível queda na Copa do Mundo de 2014, ele poderia parar com tudo. Já vencedor da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, que não tinha nada a provar. Mas, convencido de que ele ainda tinha um papel a desempenhar no futebol, Luiz Felipe Scolari decidiu pelo exílio na China em 2015, em busca de redenção. No comando do Guangzhou Evergrande, ele ganhou tudo que havia para vencer", escreveu.

Pep Guardiola na liderança, Antonio Conte em segundo e Diego Simeone em terceiro, foram o top 3 do jornal. Zinedine Zidane, que vem fazendo bom trabalho no Real Madrid, ficou oitava colocação. Luis Enrique, técnico do Barcelona, terminou na 13ª posição. A lista ainda contou com o Claudio Ranieri, em 18ª e o contestado Arsène Wenger, do Arsenal, que ficou em 20º.

A lista completa:

1- Pep Guardiola (Manchester City)

2- Antonio Conte (Chelsea)

3- Diego Simeone (Atlético de Madrid)

4- Carlo Ancelotti (Bayern de Munique)

5- José Mourinho (Manchester United)

6- Massimiliano Allegri (Juventus)

7- Joachim Löw (Alemanha)

8- Zinedine Zidane (Real Madrid)

9- Leonardo Jardim (Monaco)

10- Jürgen Klopp (Liverpool)

11- Didier Deschamps (França)

12- Mauricio Pochettino (Tottenham)

13- Luis Enrique (Barcelona)

14- Jorge Sampaoli (Sevilla)

15- Unai Emery (PSG)

16- Marcelo Bielsa (sem clube)

17- Lucien Favre (Nice)

18- Claudio Ranieri (sem clube)

19- Fernando Santos (Portugal)

20- Arséne Wenger (Arsenal)

21- Thomas Tuchel (Borussia Dortmund)

22- Tite (Brasil)

23- Maurizio Sarri (Napoli)

24- Marcello Lippi (China)

25- Laurent Blanc (sem clube)

26- Julen Loptetegui (Espanha)

27- Rafael Benitez (Newcastle)

28- Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

29- Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

30- Claude Puel (Southampton)

31- Ronald Koeman (Everton)

32- Luciano Spalletti (Roma)

33- Marcelo Gallardo (River Plate)

34- Rudi Garcia (Olympique de Marseille)

35- Mircea Lucescu (Zenit)

36- Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune)

37- Louis Van Gaal (sem clube)

38- Jorge Jesus (Sporting Lisboa)

39- Giovanni Trapattoni (sem clube)

40- Oscar Tabarez (Uruguai)

41- Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande)

42- Gian Piero Gasperini (Atalanta)

43- Heimir Hallgrimsson (Islândia)

44- Ralph Hasenhüttl (RB Salzburg)

45- Chris Coleman (País de Gales)

46- Giovanni Van Bronckhorst (Feyenoord)

47- Eddie Howe (Bournemouth)

48- Lars Lagerbäck (Noruega)

49- Juan Antonio Pizzi (Chile)

50- Ricardo La Volpe (América-MEX)