Realizando sonho de atuar na Europa, Thiago Mendes acerta com Lille

Foto: Érico Leonan/São Paulo

Thiago Mendes é o novo jogador do Lille. Na edição desta sexta-feira (30), o jornal L'Equipe afirmou que o São Paulo aceitou a proposta de quase € 9 milhões (R$ 34 milhões) do clube francês pelo meio-campista, faltando apenas a assinatura de contrato. O Tricolor terá direito a R$ 27 milhões, pois possui 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o resto será dividido entre empresários e o Goiás, seu clube formador.

Pela manhã, a diretoria do São Paulo confirmou o negócio e a consequente liberação de Thiago Mendes da próxima partida da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo.

O Lille já havia feito proposta pelo jogador há três semanas, quando ofereceu €7,5 milhões ao clube paulista em conjunto com outra oferta de €10 milhões pelo atacante Luiz Araújo. Na ocasião, o São Paulo considerou baixo o valor por Thiago Mendes, mas o último acabou acertando sua transferência para o time de Marcelo Bielsa e já treina com a equipe visando a próxima temporada.

"Não está assinado, mas está fechado por e-mail e conversas telefônicas. Por isso, não temos como dar detalhes da negociação. Recebemos proposta há três semanas, nunca foi a intenção de negociá-lo, pois fazia parte do nosso projeto esportivo. Mas foi desejo do Thiago ir com o desejo de fazer o seu projeto de vida. Queremos contar com os atletas que estão com a cabeça aqui", disse Vinícius Pinotti, diretor esportivo do São Paulo.

Pedido especial de Bielsa, Thiago Mendes confirmou ao ser perguntado sobre a transferência: "Foi uma escolha minha. O Leco e o Pinotti fizeram de tudo para a minha permanência no São Paulo. Tive todo o apoio deles e do Rogério, mas queria jogar na Europa. Agradeço ao São Paulo e por todos que sempre me ajudaram nesses três anos de casa. É uma decisão que só cabia a mim. Decidi sair do São Paulo".

Thiago Mendes chegou ao São Paulo em 2015 e, desde então, tem sido titular absoluto da equipe. Neste período de intertemporada, o Lille contratou vários jogadores, dentre eles Luiz Araújo, Nicolas Pépé, Xeka (preço fixado após empréstimo) e o goleiro Hervé Kouakou Koffi.