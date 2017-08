Acabou a novela: Neymar é anunciado pelo PSG e se torna contratação mais cara da história

Foto: Divulgação/PSG

A novela que tomou conta dos noticiários durante toda a pré-temporada chegou ao fim. Após muitos boatos e especulação, Neymar Jr finalmente foi anunciado como novo jogador do Paris Saint-Germain. A contratação mexe com as estruturas do futebol europeu e coloca a Ligue 1 nos holofotes novamente. A oficialização aconteceu nesta nesta quinta-feira (3) através das redes sociais.

A assinatura do contrato aconteceu nesta quinta, minutos depois do Barcelona anunciar o deposito de 222 milhões de euros feito pelo PSG. Durante a manhã do mesmo dia, o Presidente da Liga Espanhola recusou o valor, tentando impedir a transferência. O clube francês teve o apoio da LFP e conseguiu a liberação.

Em entrevista ao site oficial do PSG, Neymar comentou o que motivou a troca de clube: "Estou extremamente satisfeito em me juntar ao PSG. Desde a minha chegada à Europa, o clube tornou-se um dos mais competitivos e mais ambiciosos. O maior desafio, que me motivou a me juntar aos meus novos companheiros de equipe, é ajudar o clube a conquistar o título que a torcida mais sonha.”

“A ambição do Paris Saint-Germain me conquistou tanto quanto a paixão e energia que isso gera. Passei quatro anos na Europa e estou pronto para o desafio. A partir de hoje, vou fazer de tudo para ajudar meu time a vencer, abrir novos horizontes para o meu clube e dar felicidade a seus milhões de fãs em todo o mundo", disse o novocamisa 10 do PSG.

O que parecia impossível ganhou forma no dia 18 de julho, quando foi revelado para o mundo que Neymar havia aceitado a proposta do PSG. Ao longo do restante do mês, muitas informações surgiram, e rumores tomaram conta dos jornais. Jogadores do Barcelona tentaram convencer o brasileiro a permanecer, enquanto isso, seu staff negociava valores com o Paris.

Neymar estava na China cumprindo compromissos de uma patrocinadora. Após mais uma viagem, ele desembarcou em Doha pra realizar exames médicos. O vinculo do craque brasileiro será por cinco temporadas. É desejo do jogador atuar neste sábado (5) contra o Amiens, pela primeira rodada da Ligue 1.

Pelo Barcelona, desde a temporada 2013/14, Neymar fez 186 jogos e anotou 105 tentos. No Paris, terá a companhia dos compatriotas Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves e Lucas Moura. Além de Thiago Motta.