Com dois de N'Jie, Marseille supera Amiens e volta a vencer na Ligue 1

Foto: Francois Lo Presti / AFP via Getty Images

Um empate e duas derrotas. Era esse o retrospecto nos últimos três jogos do Olympique de Marseille na temporada de 2017/18 da Ligue 1. Mas, na manhã deste domingo (17), a equipe viajou para enfrentar o Amiense e, com dois gols fundamentais de Clinton N'Jie no segundo tempo, o L'OM voltou a somar três pontos ao triunfar por 2 a 0 na partida da sexta rodada do certame.

A importante vitória rendeu o décimo ponto ao time de Marselha, fazendo subir para a sexta posição na tabela de classificação, ficando cinco pontos atrás do líder PSG que ainda joga na rodada contra o Lyon, clube que está uma posição acima do Olympique. Os Licornes, por outro lado, estacionaram nos seis pontos ganhos até então e caíram para a 15ª colocação, ficando dois da zona de rebaixamento.

O Marseille retorna a campo pela Ligue 1 só no próximo domingo (24), quando recebe o Toulouse pela sétima rodada do torneio, enquanto que o Amiens joga um dia antes contra o Caen, fora de casa, às 15h. Horários pelo de Brasília.

No início da fase de começo do jogo, os visitantes foram para cima. Com três minutos, Ocampos e Payet somaram oportunidades, mas essas foram bloqueadas em chutes de fora da área. Os dois continuaram tentando junto a nomes como Luiz Gustavo e Rami, que também tiveram suas chances para tentar abrir o placar. No fim da primeira etapa, parecia que o gol do Marseille era apenas questão de tempo para acontecer.

E, na segunda etapa, aconteceu. Quando o relógio marcava sete minutos desta fase, N'Jie aproveitou cruzamento vindo da direita e acabou colocando a barriga na direção da bola, o suficiente para empurrar o esférico para o fundo das redes. Apenas três minutos depois, o francês recebeu bola dentro da área depois de jogada rápida pela esquerda, conseguiu tirar o goleiro do tempo da bola e fez o seu segundo no jogo, dando números finais ao confronto.