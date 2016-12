Milan encaminha renovação de Suso e espera "aval" para ampliar vínculo de Bonaventura

Google Plus

Suso e Bonaventura têm desequilibrado no Milan (Fotomontagem: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Artes - Getty Images)

Destaques do Milan na temporada vigente, o espanhol Suso e o italiano Giacomo Bonaventura devem ter seus contratos renovados em janeiro do ano que vem. O atual vínculo de ambos os jogadores com o clube rossonero vai até 30 de junho de 2019.

Segundo a publicação desta terça-feira (27) do jornal Tuttosport, o Milan já entrou em acordo com Suso para uma extensão contratual por mais dois anos, ou seja, até 2021. O salário do jogador aumentaria para € 2 milhões (além de bônus ligados à participação na Uefa Champions League) por temporada.

Aos 23 anos, Suso se tornou peça fundamental no time do técnico Vincenzo Montella nesta temporada. O meia-atacante não recebeu muitas chances sob o comando de Sinisa Mihajlovic, ex-treinador do Milan na jornada anterior, e acabou emprestado ao Genoa, em janeiro deste ano.

Após se destacar na equipe de Gênova, o espanhol retornou ao San Siro na atual temporada e encaixou como uma luva no esquema tático proposto por Montella, o 4-3-3. Ponta esquerda do trio de ataque, o camisa 8 atuou em 17 jogos – 16 como titular –, marcou 5 gols e forneceu 6 assistências.

Já Bonaventura vai assinar um novo contrato válido até 2020. De acordo com o canal Sky Sports 24, da emissora televisiva Sky Sports, o atual vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, já entrou em acordo com o agente do jogador, Mino Raiola.

Porém, o clube aguarda o aval dos chineses do Sino-Europe Sports para selar a renovação. O grupo asiático, que deve sacramentar a compra do Milan em março de 2017, precisa dar o “ok” para a renovação ir adiante. Ainda segundo o Sky Sports 24, o meia-atacante passará a ganhar entre € 1 a 2 milhões anuais, excluindo os bônus.

No Milan desde 2014, Bonaventura é um dos jogadores mais queridos pela torcida. Na temporada vigente, o camisa 5 vem jogando mais recuado, no trio de meio-campista, mas mantém as boas atuações das duas épocas anteriores.

Com a camisa rossonera, o atleta de 27 anos entrou em campo 89 vezes, anotou 17 gols e deu 19 passes que resultaram em tentos. Em 2016/17, acumula 16 partidas – todas como titular –, 2 gols e 2 assistências.