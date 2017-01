Juventus oficializa contratação do meio-campista Tomás Rincón, ex-Genoa

Foto: Divulgação/Juventus

Após passar por exames médicos na última semana de 2016, a Juventus oficializou nesta terça-feira (3) a contratação do meio-campista Tomás Rincón junto ao Genoa. O jogador venezuelano, de 28 anos, assina vínculo com a Vecchia Signora até 30 de junho de 2020.

O clube de Turim contratou Rincón em definitivo, descartando a possibilidade de empréstimo com opção de compra, o que vinha sendo especulado pela imprensa italiana. O meio-campista custou € 8 milhões aos cofres da Juventus, e o valor pode aumentar em mais um milhão mediante de metas com a camisa branca e preta.

Rincón já iniciou os trabalhos em Vinovo, centro de treinamento da Juve, e será apresentado à imprensa ainda nesta terça-feira, às 16h (horário de Roma-ITA), no Juventus Stadium.

Rincón treinando com seus novos companheiros (Foto: Divulgação/Juventus)

A Juve será o primeiro grande clube que Rincón defenderá na carreira. Nascido em San Cristóbal, Venezuela, o atleta deu os seus primeiros passos no mundo do futebol em seu país. Começou profissionalmente no Zamora FC e, depois, rumou ao Deportivo Táchira.

Após se destacar no Deportivo Táchira, Rincón acertou com o Hamburgo, da Alemanha, onde fizera sua primeira aparição em solo europeu. Chegou ao Genoa em 2014. No time de Gênova, ele disputou 82 jogos, marcou 3 gols e forneceu 11 assistências.

Luiz Gustavo

O nome do meio-campista belga Axel Witsel estava na pauta da Juventus para o mercado de transferências, que reabriu no último domingo (1º). Porém, o atleta, que encerraria seu vínculo com o Zenit em junho deste ano, aceitou uma oferta inesperada do Tianjin Quanjian, da China, e frustrou os italianos.

Com isso, a Juventus deve voltar à carga pelo brasileiro Luiz Gustavo, do Wolfsburg. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o diretor executivo do clube Giuseppe Marotta pretende trazer o volante a Turim sob a condição de empréstimo, com opção de compra ao fim do acordo. Ele seria o segundo reforço desta janela de transferências.