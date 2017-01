A caminho do Tianjin Quanjian, meia Witsel troca Itália pela China e pede desculpas à Juventus

Foto: VI-Images via Getty Images

A Juventus estava muito próxima de contratar o meio-campista Axel Witsel, porém, nessa última segunda-feira (2), o belga surpreendeu e preferiu trocar a Vecchia Signora pelo futebol chinês, oficializando um acordo milionário. Em entrevista cedida ao jornal italiano Tuttosport, Witsel pediu desculpas à Juve e se defendeu dizendo que a oferta era muito tentadora, por outro lado, o atleta ainda não descartou atuar futuramente pelos bianconeri.

Witsel pertencia ao Zenit, da Rússia, mas a oferta do Tianjin Quanjian, clube treinado pelo ex-zagueiro Fabio Cannavaro, foi visto com bons olhos pela equipe russa e pelo jogador. Os chineses estão dispostos a pagar € 20 milhões pelo jogador belga, metade do que o Zenit precisou pagar para tirar Witsel do Benfica. Além disso, o atleta receberá anualmente € 16 milhões, muito superior aos € 3 milhões que recebia na equipe russa. Devido aos valores estratosféricos, Witsel preferiu trocar o futebol chinês pelo italiano, como explicou na entrevista ao Tuttosport.

"Foi uma decisão muito difícil, porque de um lado estava um clube de topo como a Juventus, mas do outro estava uma oferta irrecusável para o futuro da minha família. Os dirigentes da Juve portaram-se sempre como cavalheiros comigo e estou muito agradecido. Serei torcedor da Juventus e espero que vençam a Champions. E talvez no futuro os nossos caminhos se voltem a cruzar", declarou o atleta.

Witsel estava no Zenit desde 2012 (Foto: David Maher/Sportsfile via Getty Images)

O Tianjin Quanjian foi campeão da segunda divisão do Campeonato Chinês na temporada passada, conseguindo subir à elite do futebol do país. O clube era treinador por Vanderlei Luxemburgo e tinha jogadores brasileiros bem conhecidos, como o meio-campista Jadson e os atacante Luís Fabiano e Geuvânio. No meio do torneio, o clube demitiu o técnico brasileiro e contratou Fabio Cannavaro, conseguindo engrenar na segunda divisão e ser campeão pelo saldo de gols.

Aos 27 anos, Witsel foi revelado pelo Standard Liège, da Bélgica, tendo passagens por Benfica e Zenit, clube cujo defendia há cinco temporada. Na seleção da Bélgica, o meio-campista faz parte da geração de ouro do futebol do país, tendo disputado a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2016.