Estreante Tonelli marca no fim e Napoli vira sobre Sampdoria

Neste sábado (7), pela última rodada do turno da Serie A, o Napoli venceu, no sufoco, a Sampdoria, com uma vitória por 2 a 1 conquistada nos acréscimos, após sair atrás no primeiro tempo com gol contra de Hysaj, os napolitanos viraram com gols de Gabbiadini e com gol nos acréscimos marcado pelo estreante Tonelli.

Com o resultado, o Napoli permanece na terceira posição, com os mesmos 38 pontos da Roma, mas perdendo no confronto direto, e a espera do jogo romanista diante do Genoa neste domingo. Já a Sampdoria, está na 13ª posição, com 23 pontos. Na próxima rodada, o Napoli recebe o Pescara em casa, enquanto a Sampdoria também em casa, recebe o Empoli, ambas as partidas no domingo (15).

Sampdoria surpreende e sai na frente no gelado San Paolo

O Napoli começou com o ímpeto ofensivo forte. A primeira grande chance foi aos oito minutos, quando Insigne recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu, e Puggioni fez a defesa. Mas aos poucos a Samp começava a mostrar sua cara, a ir pro jogo. Aos 17, Barreto arriscou de fora, a bola passou por cima. Os napolitanos responderam aos 26, quando em troca de passes do Napoli, a bola chegou para Mertens, ele finalizou e o goleiro defendeu em dois tempos.

Os dorianos passariam mais ao ataque, e aos 27, levariam perigo quando Álvarez cobrou falta, e a bola passou muito próxima do travessão. E a Samp sairia na frente aos 30 minutos, quando em jogada pela direita de Schick, ele entra na área e cruza, a bola bate em Hysaj e entra. Gol contra do albanês e silêncio na noite fria do San Paolo. Frio que esfriou os dois times até o final da primeira etapa.

Napoli arranca vitória no final sob polêmica

Os comandados de Maurizio Sarri já começaram a segunda etapa no ataque. Logo com um minuto, cruzamento rasteiro de Hamsik, o zagueiro tirou mal e a bola sobrou para Mertens, que mandou por cima do gol. Dois minutos depois, aos 3, Hamsik recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu forte, a bola passou à esquerda do gol. A Samp só foi responder aos 14 minutos, quando Muriel fez a festa na defesa, chutou e foi bloqueado, no rebote rolou para Schick, que finalizou, mas Hysaj impediu o segundo gol blucerchiata.

Os comandados de Marco Giampaolo reclamariam de uma polêmica: aos 17 minutos, Silvestre tocou em Reina na reposição de jogo, correu em frente ao goleiro espanhol. O árbitro Rosario Di Bello entendeu que a jogada foi uma obstrução do argentino, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando a Samp com 10 em campo. Mesmo com a Samp se fechando mais e apenas contra-atacando, o Napoli não aproveitava: aos 25, em lançamento para Callejon, ele só ajeitou para Mertens, que chegou batendo, mas mandou pra fora, à direita do gol.

Maurizio Sarri colocou Gabbiadini em campo aos 27 minutos, e a presença dele ainda faria a diferença. Mas antes, aos 28 minutos, perigo doriano quando em jogada individual de Muriel, ele passou pela defesa e bateu no canto. Reina mandou para escanteio. Aos 30, resposta napolitana: Chiriches cruzou na área, Gabbiadini dominou, levantou a bola, virou e bateu, mas mandou fraco e pra fora. E aos 32 minutos, depois de tanta insistência, o empate napolitano: Cruzamento de Insigne, Callejón ajeitou para o meio e Gabbiadini, meio sem jeito, só empurrou para o gol.

A partir dali, os partenopei partiram pro abafa. Aos 39, após levantamento na área, Insigne ajeitou de cabeça para Gabbiadini finalizar e o goleiro Puggioni fazer grande defesa. Puggioni novamente apareceria aos 41, quando em novo levantamento na área, após passe para trás, Hamsík bateu de fora da área e o goleiro fez uma defesa espetacular. Aos 45, em lançamento para Insigne, ele domina e bate sem ângulo, mandou para fora.

O empate parecia certo, ainda mais com a cera dos blucerchiati no final, mas aos 50 minutos, em jogada pela esquerda, passe para Strinic que cruzou para trás, Tonelli aparaceu e da marca do pênalti mandou para o gol. O gol salvador, o gol da virada do estreante Tonelli, festejado por um San Paolo enlouquecido com a virada.