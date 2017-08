Cagliari renova com meia João Pedro por mais quatro temporadas

Foto: Getty Images

O Cagliari anunciou oficialmente nesta quinta-feira (24) a renovação por mais quatro anos do contrato do meio-campista brasileiro, João Pedro, ex-Atlético Mineiro e Santos.

Aos 25 anos, o jogador chegou no rossoblu da Sardenha no verão de 2014 e é um dos principais atletas do elenco do Cagliari. Até o momento, já balançou as redes 26 vezes nos 95 jogos em que João tem pelo clube.

Em entrevista ao site oficial do Cagliari, o meio-campista comentou sobre a extensão do contrato.

“Com o passar dos anos, eu aprendi o que o Cagliari é, o que ele é para a Sardenha. Todas a vezes que piso no gramado, eu sempre tento honrar esta camisa. Eu sinto muita confiança do clube em mim, o respeito dos meus companheiros de equipe e o carinho dos torcedores. A renovação me deixou orgulhoso e feliz”, declarou o jogador.

João Pedro foi muito importante para o Cagliari em dos seus momentos mais difíceis, o rebaixamento na temporada 2014/15. Na Série B, o meio-campista foi um dos artilheiros da equipe com 13 gols em 38 jogos, sendo campeão da segunda divisão. Além disso, temporada passada, o camisa 10 rossoblu foi peça importante da equipe comandada por Massimo Rastelli.

Na estreia do Campeonato Italiano, o Cagliari foi derrotada por 3 a 0 pela Juventus, fora de casa. Contudo, na próxima rodada, a equipe da Sardenha terá outra pedreira pelo caminho, o Milan, no estádio San Siro, neste próximo domingo (27).

Aos 25 anos, João Pedro foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2010. Após somente 11 partidas pelo Galo, teve uma breve passagem pelo Palermo, Vitória de Guimarães e Peñarol. Jogou no Santos entre 2012 e 2013, depois se transferindo ao Estoril Praia de Portugal, onde se destacou no Campeonato Português e chamou atenção do Cagliari para retornar ao futebol italiano.