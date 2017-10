Buffon revela única condição para não se aposentar ao final da temporada: "Ganhar a UCL"

(Foto: Alexander Hassenstein - FIFA via Getty Images)

É sabido que a longeva e vitoriosa carreira de Gianluigi Buffon está em seus últimos capítulos. O lendário goleiro, em repetidas entrevistas, reiterou sua decisão de 'pendurar as chuteiras' ao final da temporada 2017/18.

Em entrevista concedida à Sky Sports na última terça-feira (24), o goleiro falou novamente sobre o assunto, reforçando que a decisão está tomada.

"Não há margem para eu mudar de ideia, pois eu sempre estou convicto das coisas que decido. Acima de tudo, sou uma pessoa muito calma e não estou preocupado com o meu futuro e com o que farei da minha vida, apenas tenho que encarar isso, e o farei com grande entusiasmo. Não mudaria nada para ter um ou dois anos mais, e não acho que se possa adicionar ou tirar algo que já fiz", afirmou o capitão.

Apesar do discurso categórico, Gianluigi Buffon mostrou que há uma condição de exceção para reconsiderar a sua aposentadoria: conquistar em 2017/18 o tão sonhado troféu da Uefa Champions League.

"Eu só esticaria este prazo caso a Juventus conquistasse a Uefa Champions League, aí eu poderia dizer 'ok, vamos tentar conquistar o Mundial de Clubes'. Talvez Szczesny jogaria um jogo, eu jogaria outro, não sei. Mas com um goleiro como ele no elenco, é normal que eu dê um passo pro lado e o deixe assumir no ano que vem", ponderou.

Presente nas convocações italianas para a Copa do Mundo desde 1998, o veterano Buffon vive a expectativa de disputar seu sexto mundial, um recorde absoluto entre jogadores. A Itália ainda não está classificada para a Rússia 2018, e decidirá sua vida na repescagem, contra a forte seleção da Suécia.