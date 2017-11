Napoli confirma ruptura do ligamento no joelho direito do lateral Ghoulam

Foto: NurPhoto/GettyImages)

Na tarde da última quarta-feira (1°) o Napoli recebeu a equipe do Manchester City em seus domínios, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, e acabou derrotado pelo placar de 4 a 2. Porém, a derrota para o rival inglês e a complicação no Grupo F da competição continental não foram as únicas notícias ruins para o torcedor partenopeo. O lateral-esquerdo Faozi Ghoulam teve uma séria lesão durante o primeiro tempo, que o tirou do jogo. O Napoli confirmou a gravidade do caso nesta quinta-feira (2).

O clube italiano manifestou-se através de seu site oficial, confirmando uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior no joelho direito. O atleta deverá ser operado já na sexta-feira (3). Em sua conta oficial no Twitter, o clube lamentou a lesão de seu jogador. “Força @GhoulamFaouzi! Estamos todos com você”. Outros companheiros de equipe, e de clubes rivais, também desejaram melhoras ao lateral.

Com um início de temporada espetacular pelos azzurri, o lateral francês naturalizado argelino vinha tendo seu nome cogitado inclusive como possível reforço do Manchester City de Pep Guardiola. Outrora criticado por deficiências defensivas, Ghoulam era vital no esquema de Maurizio Sarri, sendo uma excelente válvula de escape pela esquerda, e funcionando muito bem com o atacante Lorenzo Insigne, além, é claro, de dar solidificação à ótima saída de bola, um dos pilares desse Napoli que encanta a Europa no início de temporada.

Contratado junto ao Saint-Étienne da França no ano de 2014, Faozi não conseguiu firmar seu futebol no início, quando o clube do sul da Itália ainda era dirigido pelo espanhol Rafa Benítez. Porém com o tempo, Ghoulam ganhou a confiança da torcida, e, mesmo criticado em alguns momentos, chegou ao seu auge no comando de Sarri. Nessa temporada, já havia balançado as redes adversárias em duas oportunidades.

Agora, cabe à Maurizio Sarri adaptar sua equipe à nova realidade. O substituo imediato é Mário Rui, lateral que chegou esse ano da rival Roma e teve raríssimas oportunidades de demonstrar seu futebol. Suas características não são parecidas com as de Ghoulam, e talvez Sarri tenha de repensar sua forma de jogar, que concentra essencialmente suas forças pelo lado esquerdo.