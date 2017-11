Leitura labial: De Rossi é flagrado pedindo entrada de Insigne durante eliminação da Itália

De Rossi é um jogadores mais experientes da Seleção Italiana (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

A Itália protagonizou o maior vexame futebolístico de sua história na noite desta segunda-feira (13) ao não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2018. Após perderem o jogo de ida, em Estocolmo, por 1 a 0, os italianos empataram sem gols com a Suécia, no San Siro, em Milão, e ficarão fora de um Mundial depois de 60 anos.

O principal alvo de crítica de torcedores e da imprensa italiana é o técnico Giampiero Ventura. A opção por manter o meia-atacante Lorenzo Insigne, um dos principais destaques do Napoli, líder da Serie A, no banco de reservas não foi perdoada. E já no segundo tempo, quando o desespero começou a tomar conta do San Siro, o meio-campista Daniele De Rossi repreendeu um membro da comissão técnica de Ventura.

O aparentemente assistente do treinador queria colocar o volante da Roma no jogo. Mas, em um flagra da câmera da transmissão da partida, De Rossi não gostou da ideia e discutiu com o homem. Na leitura labial, é possível ver o experiente jogador questionando: "por que cara**** eu vou entrar? Precisamos vencer, não empatar!". Em seguida, De Rossi apontou para Insigne, que estava sentado, no banco, à sua esquerda.

Autor de três gols e cinco gols e quatro assistências em 16 jogos nesta temporada – todos pelo Napoli –, Insigne jogou apenas 15 minutos no primeiro jogo contra a Suécia, em Estocolmo. Nesta terça-feira, ele não entrou em campo. Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti e Federico Bernadeschi foram as escolhas de Ventura para "mudar o rumo do jogo" na etapa final.