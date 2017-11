San Paolo lotado: Napoli confirma 56 mil ingressos vendidos para clássico contra Juventus

Torcedores do Napoli se aproximam de quebrar o recorde de capacidade no San Paolo (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

A próxima rodada da Serie A se aproxima, e, com ela, vem o confronto mais aguardado dessa atual 15° giornata, entre líder e terceiro colocado. Napoli e Juventus vão medir forças em pleno San Paolo, em Nápoles, na próxima sexta-feira (1°), às 17h45 (de Brasília).

O duelo entre as duas equipes vem gerando grande repercussão na Itália, por conta do peso em que a partida terá. Além do que representa pelo nome das duas equipes e as posições que ambos ocupam, a Juventus em terceiro, com 34 pontos e o Napoli, à frente com 38.

O jogo da próxima sexta simboliza uma quebra de hegemonia no calcio, visto que os bianconeri vêm dominando a Serie A vencendo todas as edições desde a temporada 2013/14. Se saírem com os três pontos do San Paolo, os juventinos encostam na vice-liderança temporária de Serie A, tendo em vista que a Internazionale só vai à campo no próximo domingo (3), contra o Chievo.

Tal repercussão gerou grande procura da torcida partenopei, que vem apoiando a grande campanha que os napolitanos vêm fazendo. Até agora, a equipe de Maurizio Sarri venceu 12 e empatou apenas duas partidas na Serie A, seguindo invicta. Além disso, se vencerem os próximos dois confrontos, contra Juventus e Fiorentina, o Napoli terá a melhor campanha da história do campeonato, vide que nenhuma equipe conquistou tal feito de acumular 44 pontos até a 16° rodada.

Sabendo da possibilidade de recorde, a torcida napolitana já confirmou que estará em peso para o confronto contra a Juventus para quebrar outro recorde. O San Paolo estará literalmente pulsando azul e branco na 15° rodada, já foram confirmados que 56 mil ingressos foram vendidos, todos eles para a torcida do Napoli, visto que o clube não disponibilizou uma carga de ingressos para os rivais de Turim.

O público confirmado será um recorde para a capacidade do estádio, que comporta cerca de 60 mil expectadores. Antes, o maior público presente no San Paolo foi de 56, 695 mil presentes, contra o Real Madrid, na Champions League da temporada passada. Além do número de torcedores, o caixa do time napolitano estará nas alturas, visto que o preço dos ingressos chegou a € 80 acumulando uma renda de aproximadamente R$ 17 milhões.