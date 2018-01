Na China há dois anos, Ramires se anima com interesse da Internazionale

Ramires pelo Jiangsu (Foto: Power Sport/Getty Images)

O volante Ramires, que está realizando pré-temporada na Espanha, junto ao seu clube, Jiangsu Suning, comentou com empolgação a possibilidade de retornar ao futebol europeu. Em entrevista a Sky Sports, o brasileiro falou sobre o interesse da Internazionale e a chance de voltar ao continente onde obteve mais sucesso.

Ramires tem sido fortemente ligado aos nerazzurri e a ligação de seu atual clube e dos italianos com o Suning Group tem aumentado ainda mais as especulações. "Estou aqui para começar a me preparar, então vamos ver o que acontece", afirmou o jogador no campo de treino em Marbella, onde o Jiangsu realiza seus treinos.

Apesar da animação com um eventual retorno a Europa, Ramires retificou que sua situação não depende apenas de sua vontade e que agora quer se concentrar no clube chinês. "Eu ficaria feliz em ir para a Inter, mas tenho que concentrar na minha preparação. A questão salarial não depende só de mim, há várias partes e temos que nos acertar com todas".

O meio-campista considera um bom sinal o interesse dos italianos em seu futebol e acredita que isso significa que está em um bom momento. "Se a Inter conversar com meu agente, é um bom sinal. Quando um clube grande mostra interesse em mim, significa que estou indo bem", ressaltou.

O brasileiro ainda falou sobre o atual comandante da Internazionale, Luciano Spalletti, que esteve na China no início da temporada."Não falei com Spalletti, nunca o conheci, mas já sabia sobre ele", concluiu.