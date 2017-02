Após início animador, Gabriel Jesus admite não sentir pressão no Manchester City

Foto: Divulgação/Manchester CIty

Gabriel Jesus chegou ao Manchester City e já está conquistando todos ao seu redor. Em seu primeiro jogo como titular na Premier League, na goleada por 4 a 0 contra o West Ham, o brasileiro marcou um gol e deu assistência. O camisa 33 tinha uma grande responsabilidade em mãos, pois o dono da posição em que atuou, o argentino Sergio Agüero, estava no banco de reservas.

Jesus concedeu entrevista ao site oficial do Manchester CIty e revelou o que faz levar tudo na maior naturalidade e não cair na pressão da imensa responsabilidade que trás com ele. Disse também que prefere ser uma pessoa tranquila do que deixar a pressão tomar conta.

"Eu trato as coisas com a maior naturalidade e de forma normal, para que eu possa demonstrar o meu trabalho no futebol. Eu sou assim frio, desde pequeno, todos os que me conhecem e me viram crescer sabem que eu sou uma pessoa com frieza. É claro que eu tenho sentimentos, mas a frieza me ajuda a não sentir pressão nenhuma. Lógico que vou errar, já errei, outros já erraram e é normal que isso aconteça, mas eu encaro isso como algo normal. Não deixo que isso suba à minha cabeça, a família me ajuda muito, minha mãe especialmente. Eu prefiro ser uma pessoa tranquila do que deixar a pressão tomar conta de mim", afirmou.

Gabriel também falou na imensa felicidade de está ajudando o time e de ter começado com o pé direito. Disse também sobre a temperatura totalmente ao contrária do que o atacante era acostumado aqui no Brasil.

"Eu fico muito feliz por ajudar o time de alguma forma, com gols, na marcação, assistências. Estou muito contente com a recepção de todos aqui no clube, os jogadores me tratam muito bem. A única coisa em que penso é entrar em campo e jogar bola. Em Manchester faz muito frio. Já me tinham dito e estou impressionado. Independentemente disso eu estou gostando. Recebi muito apoio do Fernandinho e do Fernando. O Fernandinho tem me ajudado muito, com o idioma, comida (risos) e tem sido muito legal", finalizou o atacante.

Com a vitória, a equipe de Pep Guardiola foi a 46 pontos, ficando apenas um ponto atrás do vice-líder Tottenham. No próximo domingo (5) o Manchester enfrenta o Swansea, às 11h30 (de Brasília) no Etihad Stadium.