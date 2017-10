Hazard marca mais uma vez, Chelsea derrota Bournemouth e volta ao G-4

O último do jogo deste sábado pela 10° rodada da Premier League aconteceu no Vitality Stadium. Em sua casa, o Bournemouth recebeu o atual campeão Chelsea visando sair da zona de rebaixamento. No entanto, quem saiu vitorioso foi a equipe visitante, que saiu com os três pontos por 1 a 0, gol marcado por Hazard. O belga tem excelentes números diante dos Cherries, são cinco gols em quatro duelos.

Com mais uma vitórias, o time comandado por Antonio Conte voltou ao G-4, ultrapassando o Arsenal em saldo de gols. Ambos estão com 19 pontos mas os blues tem 8 gols de saldo contra seis dos gunners. Já o Bournemouth amarga a 19° colocação com sete pontos ganhos, a frente apenas do lanterna Crystal Palace.

A primeira etapa foi morna, destoando da intensidade das equipes de Conte e Eddie Howe. A boa chance do tempo foi com Alvaro Morata. O espanhol recebeu passe de Hazard dentro da área e, na saída de Begovic, disparou pelo lado direito do gol. Em outra falha do goleiro adversário, o camisa 9 do Chelsea desperdiçou mais uma chance.

Porém, logo aos seis minutos, os visitantes abriram o placar. Morata retribuiu Hazard. Pelo lado esquerdo, o belga não deu chance alguma paa Begovic, fazendo 1 a 0 para o Chelsea. As duas equipes alternaram muito a posse de bola e ameaçaram as metas. O time da casa, na reta final, contou com o recuo e aposta do Chelsea em contra ataques, ainda assim, passou longe de furar a meta de Courtois. Jordon Ibe teve uma chance aos 33 minutos, mas o toque foi desviado pelo zagueiro Rudiger.

Na terça-feira (31), o Chelsea vai até a Itália para encarar a Roma pela 4° rodada da Uefa Champions League. O Bournemouth precisa de reação. No sábado, vai até o norte da Inglaterra para enfrentar o Newcastle no próximo sábado (3) às 12h, horário de Brasília.