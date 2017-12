Bernard marca golaço, Ederson falha e Shakhtar impõe primeira derrota ao City na temporada

A longa invencibilidade do Manchester City na atual temporada caiu por terra nesta quarta-feira (6). Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk bateu os Citizens, por 2 a 1, em jogo válido pela última rodada do Grupo F da Uefa Champions League. A equipe de Pep Guardiola acumulava 20 vitórias consecutivas em 2017/18. Técnico da Seleção Brasileira, Tite assistiu ao jogo das arquibancadas do Estádio Metalist.

Os dois gols do Shakhtar saíram no primeiro tempo. Pelo lado esquerdo do ataque, o meia Bernard, ex-jogador do Atlético-MG, abriu espaço, bateu colocado e acertou o ângulo esquerdo de Ederson.

Seis minutos depois, os ucranianos fizeram o segundo. Marlos, ex-São Paulo, lançou Ismaily, Ederson saiu mal do gol e não conseguiu tirar a bola, deixando a meta vazia para a conclusão do lateral-esquerdo brasileiro.

No segundo tempo, ambos os times não produziram muito, mas ainda assim teve gol. Na reta final de jogo, Gabriel Jesus acertou a trave, após boa jogada individual do jovem Ibrahim Diaz. Aos 46 minutos, Butko cometeu pênalti em cima do ex-atacante do Palmeiras. Agüero foi para a cobrança e soltou uma bomba, no ângulo esquerdo do goleiro.

Com o resultado, o Shakhtar chega a 12 pontos e se classifica às oitavas de final na segunda posição do Grupo F, atrás do líder Manchester City, que fica com 15 pontos. O Napoli, que perdeu de virada para o Feyenoord, na Holanda, termina em terceiro e disputará os 16 avos de final da Uefa Europa League. Os holandeses, por sua vez, finalizam sua participação na última posição da chave.

O sorteio dos jogos das oitavas de final da Champions League será realizado na próxima segunda-feira (11), às 8h45 (de Brasília), na sede da Uefa, em Nyon, Suíça. O City passou em primeiro da chave, então pegará uma equipe de outro grupo que se classificou em segundo. O inverso acontecerá com o Shakhtar.