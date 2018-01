'Substituto de Fernandinho a longo prazo': Fred desperta interesse do Manchester City De acordo com Sky Sports, meio-campista deve ser comprado pelo clube inglês em janeiro

Fred vive boa fase no Shakhtar; brasileiro enfrentou seu provável futuro time na fase de grupos da Champions League (Foto: Alan Martin/Action Plus via Getty Images)

Desde 2013 no Shakhtar Donetsk, o meio-campista Fred pode ser comprado pelo Manchester City neste mercado de transferências de janeiro. Desejo antigo de Pep Guardiola, o brasileiro, de 24 anos, é tido pelo treinador como um substituto de Fernandinho a longo prazo. A informação da emissora britânica Sky Sports. De acordo com meio de comunicação, a diretoria citizen busca a contratação do jogador depois de sair do páreo pelo atacante Alexis Sánchez, que deve reforçar o Manchester United. A ideia dos dirigentes do City é adquirir Fred neste início de ano e deixá-lo no Shakhtar Donetsk por empréstimo até o término da atual temporada. Caso esse rumor se concretize, o brasileiro chegaria ao clube inglês para ocupar a vaga de Yaya Touré. O contrato do meio-campista marfinense expira em junho, e a cúpula citizen não deve renovar seu vínculo. + Entrevista: Fred volta a ser convocado após suspensão e mira oportunidade na Copa do Mundo A publicação da Sky Sports não fala em valores, mas a imprensa inglesa especula que o meio-campista custaria certa de £ 40 milhões (cerca de 175 milhões na cotação de momento) aos cofres do time que lidera de forma isolada a Premier League. Em 2013, o clube de Manchester pagou £ 30 milhões ao Shakhtar para ter Fernandinho. Se Guardiola mantiver o esquema tático 4-3-3 no City para a próxima temporada, Fred se tornaria o principal substituto de Fernandinho. Um dos líderes da equipe e homem de confiança do técnico, o camisa 15 desempenha o papel de primeiro volante da linha de meio-campistas.