Na metade do atual contrato, José Mourinho se aproxima de renovação com Manchester United

Nada mau, hein, Mou? Treinador deve aumentar em £ 50 mil o atual salário (Foto: John Peters / Manchester United via Getty Images)

Com mais um ano e meio de contrato no Manchester United, José Mourinho deve estar próximo de assinar uma extensão. É do conhecimento da Sky Sports que os agentes do português já estão em contato por uma renovação. O treinador também tem o desejo de permanecer em Old Trafford, para poder 'levar o clube de volta ao seu lugar'.

Com o contrato em vigor indo até junho de 2019, a assinatura estenderia até 2021 e o salário pularia de £ 235 mil por semana para £ 275 mil. Segundo uma publicação da Sky Sports nesta quarta-feira (17), as conversas já acontecem desde outubro e o comprometimento do técnico com o clube é 'total'.

A vontade de permanecer no noroeste inglês passa também pelo fato de a agremiação atender aos pedidos de transferências de Mou. E não só atender, como trazê-los para Manchester. Isso aliado ao desejo pessoal que José tem de fazer o time voltar a vencer títulos importantes o fazem considerar como 'lixo' as especulações de uma possível saída no próximo verão europeu. O português já venceu a Uefa Europa League, na temporada passada.

No momento, o United está em segundo na Premier League com 12 pontos para o líder e rival Manchester City. A diferença caiu na última rodada, o que pode voltar a acender o fogo na reta final do certame. Os Red Devils também estão nas oitavas de final da Uefa Champions League, onde enfrentarão o Sevilla após vencerem o Grupo A.