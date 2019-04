Paysandu derrota Joinville e sai da zona do rebaixamento

Na noite desta sexta-feira (10), no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Arturzinho reencontrou o JEC - Arturzinho foi demitido há duas semanas do Tricolor - melhor para o novo comandante do Paysandu, com gols de Heliton e Diego Bispo, o Papão venceu por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento, momentaneamente. O Paysandu chegou a 15 pontos na 16ª posição. O JEC fica na oitavo posição com 21 pontos - essa foi a primeira derrota sob o comando de Drubscky.

Jogando com o apoio de pouco mais de 2 mil torcedores o Papão tratou logo de ir pra cima, logo aos dez minutos em cobrança de escanteio, no bate e rebate na área a bola sobrou para Heliton abrir o placar em Belém.

Ainda no abafa o Paysandu dominava a partida, ganhava o meio-campo e arriscava mais, tanto que com 26 minutos, o time da casa ampliou. Em cobrança de falta, a bola atravessou a área até chegar no Diego Bispo, que só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Na volta do intervelo, assim como aconteceu no último jogo contra o Paraná Clube em Curitiba, o Joinville sofrou na sua criação e pouco assustava o Papão. Na única oportunidade que teve, as 30 minutos, Eduardo aproveitou a bobeira do goleiro Marcelo e diminuiu o placar na Curuzu. O gol animou o time catarinense mas não foi suficiente para igualar a partida.

Próxima partida

Na terça-feira (13), pela 15ª rodada da Série B, às 19h30, o Paysandu vai a São Paulo enfrentar o Oeste e o Joinville recebe na Arena o líder Palmeiras, às 21h50.