Brasil - Suíça, assim acompanhamos

17:50 - Outros resultados: Alemanha 3 x 3 Paraguai, Japão 2 x 4 Uruguai, Polônia 3 x 2 Dinamarca, Bosnia 3 x 4 Estados Unidos, Suécia 4 x 2 Noruega, Liechtenstein 2 x 3 Croácia.

17:46 - No outro amistoso entre grandes seleções, a Argentina bateu a Itália por 2 a 1.

17:45 - Próximo jogo da seleção brasileira é em 7 de setembro (feriado nacional) diante da Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

17:44 - O Brasil não repetiu as boas atuações anteriores e teve dificuldades em criar chances de gol. A Suíça foi melhor, marcou bem, e em um lance de sorte, venceu a partida.

17:42 - "Todos jogadores estão em pré-temporada, fica difícil atuar bem. Mas foi uma oportunidade de reencontrar o pessoal e voltar ao trabalho. Nas próximas convocações a gente vai melhorar", disse Neymar.

48' FIM DE JOGO NO SAINT JAKOB STADIUM: Suíça 1 x 0 Brasil, gol contra de Daniel Alves. Segunda derrota de Felipão após sua volta.

46' QUASE HERNANES! Hernanes recebeu pela esquerda, abriu espaço e chutou. A bola passou perto do gol.

44' Cartão amarelo para Schwegler, em falta no Neymar.

43' Com a vitória parcial, a Suíça chega a segunda vitória no confronto com o Brasil. A seleção brasileira ganhou três e outros três empates marcam o duelo na história.

41' Substituição na Suíça: Shaqiri, aplaudido, sai e Mehmedi entra.

40' Barnetta arrisca para o gol e a bola vai por cima de Jefferson.

38' Faltas: Suíça 9, Brasil 16. Marcação brasileira mais forte e mais dura.

37' Cartão amarelo para Fernando, por falta no meio campo.

33' Gol da Itália. Italianos diminuem contra a Argentina, que segue vencendo por 2 a 1.

32' A Suíça ficará no Guarujá, caso se classifique para Copa do Mundo. Informação confirmada há pouco na Basileia.

29' Mudança na Suíça: sai Seferovic e entra Gavranovic.

27' Jogo cai de qualidade neste momento.

23' Última mudança brasileira: sai Daniel Alves, autor do gol sauíço, e entra Jean, do Fluminense. Na Suíça, entrou Schwegler, saiu Dzemailli.

23' Finalizações: Suíça 11, Brasil 7. Os suíços não estão para brincadeira e mostram um bom futebol neste amistoso. Já a seleção brasileira segue tímida.

22' 31.100 é o público no Saint Jakob Stadium, na Basileia.

21' UUUUH! Shaqiri arranja espaço e manda para o gol, com perigo ao Jefferson.

17' Mais uma substituição na seleção brasileira: entra Lucas e sai Hulk. Já na Suíça, Lichtsteiner sai para a entrada de Michael Lang.

16' HULK POR POUCO! Maxwell avança pela esquerda e rola na área para Hulk, que, de primeira, mandou por cima de Benaglio, mas com muito perigo. Quase o empate!

13' Outra substituição de Felipão: sai Oscar e entra Hernanes.

8' Mudança por atacado no Brasil: saem Fred, Marcelo e Luiz Gustavo, e entram Jô, Maxwell e Fernando, respectivamente.

7' No outro amistoso, a Argentina aumenta: 2 a 0 na Itália, gol de Banega.

5' Outra substituição da Suíça: sai Stocker e entra Barnetta.

5' QUASE O SEGUNDO SUÍÇO! Jefferson se atrapalha com a bola após recuo e quase Stocker se aproveita do lance.

4' Mudança da Suíça no intervalo: sai Senderos, com cartão amarelo, e entra Schär.

2' O lateral direito tentou afastar de cabeça e acabou marcando contra, no ângulo de Jefferson, sem chances para o goleiro brasileiro. 1 a 0 para os donos da casa.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA SUÍÇA! Gol contra de Daniel Alves!

0' Recomeça a partida no Saint Jakob Stadium, na Basileia (SUI).

16:51 - Times voltam ao gramado. Vai começar o segundo tempo.

16:50 - Em outro amistoso importante desta quarta-feira, a Argentina vai derrotando a Itália por 1 a 0, gol de Gonzalo Higuain.

16:47 - O primeiro tempo não teve muitas emoções. O Brasil tem lampejos de criação e para na boa marcação suiça. Os mandantes jogam bem e também tentam mostrar que têm qualidade no ataque.

16:37 - "A gente está tocando bem, o campo não ajuda muito porque está prendendo a bola. Quando os árbitros apitam o jogo do Neymar, vêem os lances com os outros olhos. Foi pênalti claro", reclama Marcelo, na saída do gramado.

16:35 - "Iria ser exigido pelo ritmo de começo de temporada dos jogadores. É ter calma e aumentar o ritmo e buscar a vitória", afirma Jefferson, que fez defesas importantes no primeiro tempo.

46' Fim do primeiro tempo: Suíça 0 x 0 Brasil.

44' QUASE!!! Hulk lança curto para Oscar que finaliza, mas Benaglio manda para escanteio.

43' UUUH! Jefferson espalma chute de Shaqiri e a Suíça ganha escanteio.

40' PÊNALTI? Neymar balança o corpo para cima da marcação e reclama de pênalti. Lance duvidoso na Basileia, que o árbitro manda seguir.

38' NA TRAVEEEEE! Neymar bate falta pela esquerda e Paulinho subiu de cabeça. A bola tocou no travessão de Benaglio e foi para linha de fundo.

33' Até o momento, o jogo está equilibrado. A Suíça justifica o porque lidera seu grupo nas Eliminatórias Europeias e o Brasil encontra dificuldades para arranjar espaço.

31' PRESSÃO SUÍÇA! Depois de duas chegadas e a defesa salvando, Rodríguez arriscou para o gol e a bola foi por cima de Jefferson.

27' QUASE FRANGO DO BRASILEIRO! Xhaka arrisca, Jefferson defende mas deixa a bola escapar. O goleiro brasileiro se recuperou e ficou firme coma bola.

25' Cartão amarelo para Behrami.

21' Neymar chega forte em Lichtsteiner e o "tempo fecha" na Basileia. Cartão amarelo para o brasileiro.

19' JEFFERSON! Shaqiri aparece mais uma vez e finaliza, porém o goleiro foi no canto esquerdo e pegou em dois tempos. Primeira chegada do time da casa!

18' Shaqiri ajeitou de direita e tentou bater de esquerda, mas a bola subiu muito.

16' QUASE HULK! Neymar dá um tapa de primeira e Hulk apareceu por trás da defesa suíça. O camisa 19 finalizou e Benaglio salvou com o pé.

13' BOA CHEGADA DO BRASIL! Oscar recebe de costas para o gol, gira e bate, mas a bola passou a direita de Benaglio, com certo perigo.

11' Hulk cruza rasteiro procurando Fred, mas goleiro Benaglio estaa atento.

10' Senderos leva cartão amarelo por falta em Neymar.

7' Os jogadores da seleção brasileira entraram em campo com uma faixa homenageando o goleiro Doni, que se aposentou do futebol no início da semana, por problemas cardíacos. O arqueiro foi campeão da Copa América em 2009 com o Brasil.

3' UUUH! Hulk recebe cruzamento de Oscar e chutou de primeira, mas a bola subiu. Primeira chegada brasileira.

1' Último confronto entre os dois: 15 de novembro de 2006, na Basileia, com 2 a 1 do Brasil em cima da Suíça. O técnico era Dunga, que deixou o comando da seleção após a Copa do Mundo de 2010.

0' Bola rolando no Saint Jakob Stadium!

15:46 - "O David Luiz me disse que não daria para ele jogar e por isso tive que fazer essa mudança", disse o técnico Felipão sobre a entrada de Dante.

15:44 - Escalação do Brasil: Jefferson; Daniel Alves, Dante, Thiago Silva e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

15:43 - Escalação da Suíça: Benaglio; Stephan Lichtsteiner, Senderos, Klose e Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Valon Behrami, Dzemaili e Shaqiri; Haris Seferovic e Valentin Stocker.

15:42 - Equipes já em campo! Haverá a execução dos hinos nacionais neste momento.

15:36 - O estádio já recebe um bom público e a expectativa é de casa cheia na Basileia.

15:33 - Os jogadores já fazem aquecimento no gramado do Saint Jakob Stadium, local da partida.

15:31 - A Suíça, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, tem 14 pontos e lidera sua chave. O ponto forte da equipe é a defesa. Os suíços foram eliminados do Mundial 2010 sem levar um gol sequer, e derrotaram a Espanha por 1 a 0 na fase de grupos.

15:30 - A seleção brasileira terá duas mudanças para este jogo: Jefferson e Dante entram no lugar de Julio César e David Luiz, respectivamente. O goleiro não definiu seu futuro no QPR (ING) e está sem ritmo de jogo, enquanto o zagueiro está com o joelho lesionado e não se recuperou a tempo.

15:23 - Boa tarde, torcedores da VAVEL Brasil. Acompanhe a partir de agora o tempo real entre Suíça x Brasil, amistoso internacional que será realizado na Basileia (SUI). Fiquem conosco!