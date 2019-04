Canindé é interditado e Portuguesa corre risco de perder duelo em casa diante do Atlético-MG

A Portuguesa tem um motivo a mais para se preocupar. Além dos salários atrasados e lutando contra o rebaixamento agora a Lusa está sem estádio. O Canindé foi interditado por período indeterminado pela Polícia Militar. Isso se deve pelo fato, de o clube não ter renovado os laudos técnicos juntamente com a PM. A FPF divulgou a informação por meio de uma resolução nesta terça-feira (12).

A resolução não deve afetar no jogo deste domingo (17), quando os lusitanos enfrentam o Atlético-MG. Porém a diretoria do clube precisa renovar os laudos e encaminhar os mesmos para a FPF nesta semana. Se isso não acontecer, caberá a CBF decidir se o jogo será ou não realizado no Canindé. Vale lembrar, que o estatuto do torcedor o tempo mínimo para mudança de local de partida é dez dias.

A interdição não tem ligação alguma com o episódio do último sábado (9), quando houve incidentes durante a partida contra o Coritiba, e com profissionais do clube paranaense que alegaram serem agredidos por adeptos rubro-verdes.