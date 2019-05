Recuperação de Guerrero surpreende e atacante poderá jogar domingo

Após lesão no quinto metatarso do pé esquerdo a quase um mês atrás a qual lhe levou a uma cirurgia, Guerrero tinha previsão de volta somente para 2014. Surpreendendo a toda comissão técnica com uma recuperação meteórica, o atacante participou de treino com bola nesta quarta-feira (20) no CT Joaquim Grava.

Desde que operou o pé, dia 24 de outubro, Guerrero não tinha sido testado em um treino tão pesado. Por cerca de uma hora e meia, o atacante participou de uma atividade técnica com o restante do elenco, foi bastante acionado e não teve limitações em seus movimentos.

Dependendo de seu desempenho até o fim da semana, ele pode ser relacionado para pegar o Flamengo no próximo domingo (24), no Maracanã. Caso contrário, deve retornar contra o Internacional, dia 1º de dezembro, no Pacaembu.

"Conversei com ele, falou que não estava com dor, tenho certeza de que vai ser uma peça muito útil. Todos sabem da qualidade dele. Está com vontade de jogar, com confiança e, o mais importante, sem dor" afirmou o volante Guilherme, companheiro de equipe.

Guerrero não joga pelo Timão desde o dia 6 de outubro, no empate sem gols com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Logo depois, apresentou-se à seleção peruana e teve uma pequena fratura detectada no pé esquerdo. Depois de o tratamento clínico não surtir o efeito desejado, ele teve de passar pela cirurgia, que a princípio o tiraria do resto da temporada.

Recuperado, o atacante se torna boa opção para o setor mais deficiente da equipe no ano. Guerrero é o artilheiro do Corinthians em 2013, com 18 gols, um a mais que o contestado Alexandre Pato.