Sorteio dos confrontos da Copa do Brasil

11:12 No momento em que termina o cerimônia do sorteio no Rio de Janeiro.

11:11 Serão quatro datas para as partidas. De acordo com as escolhas dos canais de TV e suas preferências de transmissão a CBF irá definir e publicar em seu site até a próxima quinta-feira a tabela detalhada com dias e horários dos jogos.

11:10 Termina o sorteio. Os 40 confrontos da primeira fase foram definidos. Agora, Virgílio Elisio, diretor de competições da CBF, reforça alguns pontos importantes, como a questão dos mandos de campo ainda a definir.

11:08 Fechando o sorteio, os dois últimos confrontos: Vasco x Resende e Corinthians x Bahia de Feira.

11:07 Cene x Coritiba e Vilhena x Palmeiras são outros confrontos definidos.

11:06 Dupla SanSão também descobre seus adversários: Santos x Mixto-MT, São Paulo x CSA-AL, Vitória x J.Malucelli e Goiás x Botafogo-PB.

11:03 Mais time grande já sabe quem irá enfrentar: Fluminense x Horizonte-CE, Internacional x Remo, Náutico x Sergipe e Ceará x Parnahyba-PI.

11:01 Atlético-GO x Flamengo-PI, Portuguesa x Potiguar-RN, Ponte Preta x Náutico-RR e Bahia x Villa Nova-MG são outros confrontos definidos.

11:00 Grandes catarinenses descobrem também seu caminho: Criciúma x Londrina e Figueirense x Plácido de Castro-AC.

10:59 Dois jogos que prometem muitos gols: Naviraiense x Avaí e Brasília x Sport.

10:58 Temos agora ABC x Desportiva-ES e Guarani x Santa Rita-AL.

10:56 Também definidos: América-RN x Boavista e Chapecoense x (Rio Branco-AC ou Real Noroeste-ES). Decisão entre acreanos e capixabas ocorrerá em uma fase preliminar, com uma partida extra, tratada como 'fase zero'.

10:54 Paraná x São Bernardo e América-MG x Santos-AP são outros confrontos definidos.

10:52 E com quase dez minutos de sorteio, o caminho da maioria das equipes vai sendo desenhado: Barueri x Goianésia, Bragantino x Lajeadense, ASA x Paragominas, Paysandu x Maranhão, Treze x Tombense-MG e Nacional-AM x São Luis-RS.

10:49 Mais confrontos: Santa Cruz x Lagarto-SE, Joinville x Novo Hamburgo, CRB x Rondonópolis e Brasiliense x Princesa do Solimões-AM.

10:47 Sampaio Corrêa x Interporto-TO e Duque de Caxias x Caldense serão outros dois confrontos.

10:46 Primeiros confrontos definidos: Juazeiro/BA x Tupi/MG e Barbalha/CE x Cuiabá/MT.

10:43 A base do chaveamento já está definida. Agora teremos a definição dos confrontos da primeira fase.

10:41 O Bahia aparece como possível adversário do Corinthians, que nesta semana apresentou Mano Menezes como seu novo técnico.

10:38 Na terceira fase, o Asa de Arapiraca pode ser o adversário do Palmeiras, já o Paraná pode pegar o Vasco.

10:28 Agora, a CBF sorteia o chaveamento. Dois grupos já foram esvaziados, porém, ainda não sabemos nenhum confronto direto, apenas projeções.

10:24 FOTO: Hernane, do Fla, foi o artilheiro da última edição da Copa. O 'Brocador' marcou ao todo oito gols no torneio:

10:16 Confira a lista completa de campeões e vices da competição:

Ano Campeão Vice 2013 Flamengo Atlético-PR 2012 Palmeiras (Invicto) Coritiba 2011 Vasco da Gama Coritiba 2010 Santos Vitória 2009 Corinthians Internacional 2008 Sport Corinthians 2007 Fluminense Figueirense (SC) 2006 Flamengo Vasco da Gama 2005 Paulista (SP) Fluminense 2004 Santo André (SP) Flamengo 2003 Cruzeiro (Invicto) Flamengo 2002 Corinthians Brasiliense 2001 Grêmio Corinthians 2000 Cruzeiro (Invicto) São Paulo 1999 Juventude (RS) Botafogo 1998 Palmeiras Cruzeiro 1997 Grêmio (Invicto) Flamengo 1996 Cruzeiro Palmeiras 1995 Corinthians (Invicto) Grêmio 1994 Grêmio (Invicto) Ceará (CE) 1993 Cruzeiro Grêmio 1992 Internacional Fluminense 1991 Criciúma (Invicto) Grêmio 1990 Flamengo (Invicto) Goiás 1989 Grêmio (Invicto) Sport

10:08 Virgílio Elíseo, diretor da CBF, comentou sobre o sorteio: "Os critérios do sorteio agora são técnicos, dando mais chances aos times de mostrar suas marcas desde que estejam em dia com a CBF. Agora, os sobreviventes podem estar na vitrine durante o ano inteiro."

10:03 Na tarde desta quinta-feira (10), a CBF divulgou o documento oficial com os critérios a serem utilizados no sorteio desta manhã.

09:53 Somente a partir das oitavas (quarta fase) as seis equipes que estão na Libertadores - Atlético-PR, Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio - serão introduzidas, junto aos outros 10 times. Assim, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos.

09:47 Grupo G: Maranhão, Paragominas, Goianésia, Lajeadense, São Bernardo, Santos/AP, Boavista, Rio Branco/AC ou Real Noroeste/ES, Desportiva/ES e Santa Rita/AL.



09:46 Grupo F: Naviraiense/MS, Brasília, Plácido de Castro, Londrina, Náutico/RR, Villa Nova, Flamengo/PI, Potiguar, Parnahyba e Sergipe.

09:45 Grupo E: Horizonte, Remo, Mixto, CSA, Botafogo/PB, J. Malucelli/PR, CENE/MS, Vilhena/RO, Bahia de Feira e Resende.

09:44 Grupo D: Joinville, Santa Cruz, Brasiliense, CRB, Duque de Caxias, Sampaio Corrêa, Treze, Nacional, Cuiabá e Tupi.

09:43 Grupo C: Paraná, América-MG, ABC, Guarani, ASA, Paysandu, Barueri, Bragantino, América-RN e Chapecoense.

09:42 Grupo B: Bahia, Ponte Preta, Atlético-GO, Portuguesa, Náutico, Ceará, Avaí, Sport, Figueirense e Criciúma

09:41 Grupo A: Corinthians, Vasco, Fluminense, Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras, Coritiba, Goiás e Vitória.

09:34 O sorteio também indicará a posição de cada confronto para efeito do desdobramento das fases da competição (chaveamento).

09:32 Para cada clube do grupo A será sorteado um adversário dentre os clubes do grupo E, e assim por diante.

09:31 Os confrontos serão entre clubes dos grupos: A x E, B x F, C x G e D x H.

09:30 Os primeiros dez clubes do RNC farão parte do grupo A, os dez seguintes do grupo B, os próximos dez do grupo C, e assim sucessivamente.

09:29 Os clubes serão distribuídos em cada grupo em função da sua posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

09:28 Os 80 clubes participantes serão divididos em oito grupos de 10 clubes cada, identificados de A a H.

09:27 O sorteio acontece nesta sexta-feira, em um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e terá critérios diferentes dos anos anteriores. Confira:

09:25 FOTO: Em 2013, o campeão foi o Flamengo, que contou com a boa fase de Hernane e bateu o Atlético-PR na final por 2 a 0.

09:21 Bem-vindo! Começa agora a transmissão do sorteio que irá traçar o caminho dos clubes na Copa do Brasil 2014. Acompanhe com o tempo real da equipe VAVEL Brasil.