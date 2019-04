Everton Felipe, a aposta do Sport para o futuro

Mesmo com muita expectativa sendo gerada pelos torcedores, o meia-atacante Everton Felipe tem consciência do trabalho que terá para se firmar com a camisa do Sport. Com apenas 16 anos, o jovem demonstra personalidade, dentro e fora de campo.

Atualmente, é considerado a maior promessa do clube rubro-negro e, por conta disso, cria uma ansiedade na torcida para vê-lo atuar. Depois de estreia no profissional diante do Botafogo-PB, na rodada de abertura da Copa do Nordeste, participou também do clássico contra o Náutico, sem decepcionar.

O primeiro jogo como titular foi no último domingo (26), quando o Leão enfrentou o Guarany-CE e ele foi o destaque da partida. Apesar disso, mantém a humildade para continuar evoluindo na carreira.

"Acho que fiz uma partida muito boa, mas sei que ainda falta muito para mim. Daqui para frente vou continuar me dedicando ao máximo nos treinamentos para quando chegar no jogo fazer aquilo que todo mundo espera", disse.

De acordo com o garoto, um dos responsáveis pelas suas boas atuações no profissional é o técnico Geninho e garantiu não ter medo da pressão de jogar num clube da grandeza do Sport.

"Graças a Deus eu encontrei um treinador que sempre me dá confiança, acredita em mim. Ele me coloca sem medo nas partidas e manda eu ir para cima, da maneira que sei jogar. Todo esse apoio que eu recebo dele é refletido dentro de campo. A gente tem que saber aliviar a pressão que vem da torcida. Todo torcedor de time grande vai cobrar sempre a vitória, isso é normal. Cabe a nós jogadores manter a calma e continuar trabalhando, pois um dia a bola vai entrar", finalizou.