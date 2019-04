Sporting Cristal x Atlético-PR, Copa Libertadores

Partida válida pela fase de pré-Libertadores, a ser realizada no estádio Nacional do Peru, em Lima (PER).

INCIDENCIAS : Partida válida pela fase de pré-Libertadores, a ser realizada no estádio Nacional do Peru, em Lima (PER).

Sporting Cristal (PER)

Sporting Cristal (PER) : Diego Penny; Cossio, Ortiz, Balbín e Delgado; Calcaterra, Carlos Lobatón, Yotún e Jorge Cazulo; Leguizamón e Ávila.

49' FIM DE JOGO EM LIMA: Sporting Cristal 2-1 Atlético-PR

47' Escanteio é cobrado curto para Ross segurar a bola no ataque. Jogador ganha lateral na sequênca.

+4 minutos de acréscimo. Vamos até os 49.

44' Delgado sai carregado de maca para receber atendimento. Jogador sai do gramado sentindo muitas dores.

39' Última mudança no Sporting: sai Lobáton, entra Núñez.

36' Cruzamento na área do Sporting Cristal. Calcaterra aparece pra cortar.

33' Última mudança no CAP: entra Nathan no lugar de Marcelo.

30' Duas alterações no Sporting: saíram Calcaterra e Leguizamón, entraram De la Haza e Ross.

28' CORTA A DEFESA DO SPORTING! Grande lance de Coutinho, que recebeu na ponta e levou pra dentro. No cruzamento, a defesa mandou pra longe.

25' WEVERTON! Cossio apareceu cara a cara com o goleiro atleticano, que praticou a defesa!

21' DEFESAÇA DE PENNY! Mérida, que acabou de entrar, finalizou e Penny mandou pra escanteio.

20' Saiu Zezinho, entrou Fran Mérida. Segunda mudança do Atlético-PR.

20' Mal entrou e já ganha cartão: amarelou pra Douglas Coutinho.

17' Mexeu o CAP: saiu Sueliton, entrou Douglas Coutinho.

16' No lance do pênalti, Manoel recebeu cartão amarelo.

15' Lobatón bate forte, no ângulo, e converte a penalidade. Sporting de novo na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING CRISTAL!

14' PÊNALTI PRO SPORTING CRISTAL! LOBATÓN DERRUBADO NA ÁREA!

12' CLEBERSON EM CIMA DA LINHA! Após cobrança de escanteio, a bola ia entrando, mas o defensor apareceu pra tirar. Passa sufoco o CAP.

09' Ederson cobra pênalti com categoria, desloca o goleiro, e empata o jogo para o Furacão.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!

08' PÊNALTI PRO ATLÉTICO-PR! NATANAEL DERRUBADO NA ÁREA!

05' SE ATRAPALHOU TODO! Bolão para Marcelo no comando de ataque, mas o jogador se enrolou, quando viu, Diego Penny já fechava.

03' Éderson carrega pela esquerda e toca para Marcelo de frente com a defesa. Jogador tenta driblar e é desarmado.

02' Deivid derruba Cazulo, que fica caído. Enrique Osses assinalou a infração.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Atlético-PR volta pro segundo tempo sem alterações.

Sueliton, hoje meia do CAP: "Libertadores é pegada. A gente tem que trombar, tem que bater porque esse é espírito do jogo."

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Sporting Cristal 1-0 Atlético-PR

47' Excelente falta pro CAP, na entrada da área, porém, na cobrança, Ederson manda na barreira.

+3 minutos de acréscimos. Iremos até os 48.

45' PEGOU PENNY! Falta batida pelo time brasileiro, na área, Ederson desviou. Goleiro peruano defendeu.

44' Paulinho Dias recebe cartão amarelo. O terceiro pra jogador do Atlético-PR.

43' Lá vem CAP! Natanael aparece bem e remata de longe. Após desvio, bola passa por cima do gol.

42' No outro jogo envolvendo time brasileiro na noite pela Libertadores, o Botafogo vai perdendo, também fora de casa, para o Deportivo Quito: 1 a 0.

38' Pra fora, Lobatón! Capitão recebe e chega batendo. Pra sorte de Weverton, a bola passou longe.

36' IMPEDIDO! Zezinho bate falta na área, goleiro Penny espalma, no rebote, Manoel desvia e Marcelo pega a sobra. Atacante do CAP isola porém impedimento já estava assinalado pelo auxiliar.

34' Princípio de confusão: Zezinho reclama de falta na faixa central do gramado e começa empurra-empurra, porém os próprios jogadores apartam e o jogo segue.

32' Manoel sangrando tem que se retirar do gramado. Zagueiro do Furacão recebe auxílio no lado de fora do gramado.

31' Outro amarelo: desta vez para João Paulo, do Atlético-PR.

29' Defesa do Atlético-PR reclama de impedimento, porém, Enrique Osses validou: bola sobrou pra Ávila, atacante do Sporting, marcar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING CRISTAL! ÁVILA!

28' Paulinho Dias ganha lateral e arremessa na grande área. Defesa Celeste afasta e Atlético-PR segue tentando.

27' Mais um cartão: Marcos Ortíz, do Sporting, recebe amarelo.

25' PRA FORA ZEZINHO! Perde mais uma boa chance time do Atlético-PR. Após bela jogada, Zezinho finaliza bem e desperdiça mais uma chance.

22' MAIS UMA VEZ WEVERTON! Goleiro do CAP pratica defesa maravilhosa após cabeceio de Cossio. Defesa de manchete que salva o Furacão.

21' Amarelou: primeiro cartão do jogo é para Natanael, do Atlético-PR.

19' PERDEU EDERSON! O atacante do Furacão recebeu de Sueliton, gingou, e na hora de rematar pro gol, perdeu. Desperdiça boa chance o time brasileiro.

17' Árbitro marcou falta e jogadores do Atlético-PR reclamam. Marcelo tinha a bola no campo de ataque e pedia vantagem.

16' ESPALMA WEVERTON! Cobrança de falta perigosíssima de Lobatón, que quase abre o marcador.

13' Leguizamón aparece de novo e com perigo: cruzamento que passa toda a extensão da área mas sem alcançar ninguém. Quase chega o Sporting.

11' Lobatón cobra escanteio pela direita. Zaga do CAP afasta, no rebote, Yotún cruza pra Leguizamón, que desvia; sorte do Atlético-PR que Cleberson apareceu bem pra cortar.

08' Na cobrança, Zezinho, de perna esquerda, levantou na segunda trave. Defesa do Sporting Cristal afasta.

07' Falta pro Atlético-PR: troca de passes entre Marcelo e Sueliton, que ficou no chão. Jogadores do CAP pressionam Enrique Osses.

05' SALVA WEVERTON! Yotún recebeu e chutou firme, mas sem cacoete ofensivo, desperdiçou boa chance. Primeira defesa importante do goleiro do Furacão.

03' Jogo começa animado. Sporting Cristal joga com uma linha de três na defesa, enquanto o Atlético-PR surpreende com Sueliton no meio, na vaga que seria de Mérida. Os dois times pressionam na marcação.

02' Weverton, camisa 12 do CAP, pega pela primeira vez na bola e sai jogando.

01' Na banheira! Leguizamón, atacante argentino do Sporting, foi acionado, porém completamente impedido. Jogador ainda teve a audácia de reclamar com o árbitro, e totalmente sem motivo.

00' BOLA EM JOGO! Começou a Copa Libertadores da América para Sporting Cristal e Atlético-PR, que tem a posse da bola.

Apita o jogo o chileno Enrique Osses, eleito melhor árbitro das Américas em 2012.

Equipes já no gramado. Furacão posa agora para a tradicional foto da equipe.

Torcedor marca presença mas ainda longe de lotar Estádio Nacional.

Equipes encerraram nesse momento seu aquecimento. Agora, jogadores caminham para os vestiários. Às 22h a bola rola para Sporting Cristal x Atlético-PR em Lima.

A equipe vencedora desse confronto garante vaga no Grupo 1 da Libertadores, que conta com Vélez Sarsfield (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Universitario (Peru).

FOTO: Camisas de Sporting e Atlético-PR, adversários da noite de hoje.

Times aquecem no gramado. Torcida vai entrando e aos poucos estádio vai ficando cheio em Lima.

Banco do Sporting Cristal: Luis Araujo, Núñez, Baylón, Luis Advincula, Brian Acosta, Júnior Ross e Paolo de la Haza.

SPORTING CRISTAL CONFIRMADO: Diego Penny; Cossio, Ortiz, Balbín e Delgado; Calcaterra, Carlos Lobatón, Yotún e Jorge Cazulo; Leguizamón e Ávila.

Pelo lado do Sporting Cristal, existe uma grande expectativa da torcida quanto a reestreia do meia Carlos Lobatón, ídolo e capitão da equipe. Confira vídeo promocional feito pelo time Celeste em homenagem ao jogador:

Banco do Atlético-PR: Santos, Dráusio, Lucas Olaza, Fran Mérida, Nathan, Coutinho e Mosquito.

ATLÉTICO-PR CONFIRMADO: Weverton; Paulo Dias, Manoel, Cleberson e Natanael; Deivid, João Paulo, Sueliton e Zezinho; Ederson e Marcelo.

Por meio de seu Twitter oficial, o Atlético-PR postou imagens da preparação do time no Peru. Há pouco, foto do embarque da equipe para o estádio:

O Atlético-PR divulgou nessa semana os inscritos e a numeração fixa a ser utilizada nessa Libertadores: destaque para Wéverton, goleiro titular, que vestirá a camisa 12, e para o espanhol Fran Mérida, que herdou a camisa 10. Confira a lista completa.

"É o jogo da vida até agora. Temos que ir bem para chegar a Curitiba e decidir aqui. É não levar gols fora de casa e tentar fazer para facilitar", comentou Ederson, atacante do Atlético-PR.

Gafes: os jornais peruanos parecem não estar muito familiarizados com o clube parananense. Enquanto o "Todo Sport" chama o CAP de "carioca" na chamada para a partida, o "El Bocón" estampou em sua matéria uma foto do experiente Paulo Baier, que agora defende o Criciúma. (Foto: Fernando Freire)

O atacante Bruno Mendes e o ala Carlos César, ambos reforços confirmados pelo Atlético-PR para a temporada, não foram inscritos pelo clube na competição.

Reforços para 2014, os laterais Sueliton, pela direita, e Lucas Olaza, pela esquerda, serão titulares do Atlético-PR na noite de hoje.

FIQUE DE OLHO: Marcelo, atacante do Atlético-PR. O camisa 7 do rubro-negro foi um dos grandes destaques da boa temporada de 2013 e inclusive rejeitou propostas para poder jogar a Libertadores pelo clube: “Tive algumas propostas tentadoras de grandes clubes, mas o fato de ficar em Curitiba, uma cidade em que eu estou adaptado, e poder jogar a Libertadores, sem dúvidas, pesou na hora da minha decisão”.

FIQUE DE OLHO: Irven Ávila, atacante do Sporting Cristal. Convocado em 2013 para a seleção do Peru, o jogador de 23 anos foi o grande destaque da equipe na temporada. Baixinho de 1,67m, marcou 4 gols em 6 jogos na última edição da Libertadores.

Miguel Ángel Portugal, treinador do Atlético-PR, comentou sobre a participação da equipe na Libertadores: “Não tivemos muito dias para trabalhar, usamos nossos métodos e os atletas assimilaram bem. A competição é a prioridade. Se não passarmos de fase, não temos o que competir”.

Daniel Ahmed, treinador que estreia no comando de uma equipe na Libertadores esta noite pelo Sporting Cristal, exalou otimismo na coletiva que antecedeu o jogo: “É uma partida importante e difícil, porém temos uma confiança grande no que fizemos nos últimos 40 dias de treinos. Estou muito confiante no meu grupo e no trabalho feito até aqui”.

Sem grandes reforços, o CAP viu jogadores importantes deixarem o clube nessa janela: Paulo Baier (Criciúma), Léo e Everton (Flamengo) e Luiz Alberto (Boavista), são algumas das perdas em relação ao ano de 2013.

O Sporting Cristal aposta em conhecidos dos brasileiros para vencer: Advíncula, que jogou pela Ponte Preta, e Yotún, ex-Vasco, serão titulares da equipe. Os dois são os principais reforços do time pra temporada, junto a Maximiliano Núñez, que deve começar a partida no banco de reservas.

Classificado para a Libertadores graças ao terceiro lugar no Brasileirão de 2013, o Atlético-PR mata hoje a saudade da competição, a qual foi finalista em 2005. Na final, foi parado pelo São Paulo, em partida que ficou marcada pela não permissão para utilizar a Arena da Baixada, tendo que disputar o primeiro jogo da final no Beira-Rio, em Porto Alegre. Relembre lances dessa partida:

O Estádio Nacional do Peru, que recebe o Atlético-PR na noite de hoje, tem muita história pra contar: já recebeu três finais de Copa América e será palco de sua 237ª partida de Libertadores. É o segundo estádio com mais partidas realizadas na competição, perdendo apenas para o Defensores del Chaco, do Paraguai, que recebeu 308 jogos.

Boa-noite! Começa agora mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Acompanhe conosco a partida entre Sporting Cristal x Atlético-PR, válida pela fase preliminar da Copa Libertadores, que irá definir quem avança para a fase de grupos da competição continental.