As figurinhas carimbadas no Gre-Nal 399

Todo clássico Gre-Nal é o mesmo. É uma torcida provocando a rival, as apostas e as promessas que são feitas no dia do jogo, a adrenalina, a pressão em vencer o adversário, e sem contar que o estado deixa tudo que está fazendo para depois apenas para assistir ao duelo.

Isso todo mundo já sabe. Mas o que deixa os torcedores em dúvida em dia de clássico é quando lhe é feita a seguinte pergunta: “Quantas vezes o seu centroavante disputou um Gre-Nal?”. É por isso que a VAVEL Brasil vai contar quais os jogadores do atual elenco de Grêmio e Inter com mais gols e atuações no clássico.

Grêmio

Os gremistas jogarão em casa o clássico 399. E vem do lado azul do Rio Grande do Sul o nome do alemão Edgar Booth, autor do primeiro da história do duelo, disputado em 1909, onde os colorados levaram 10 a 0.

Mas quem foi o maior artilheiro gremista nesse tipo de confronto se chama Luiz Carvalho, com 17 gols em 29 jogos disputados na década de 1930. Logo depois, vem Alcindo, o Bugre, o maior artilheiro da história do clube, onde atuou de 1960 até 1970, com 12 bolas na rede. Outro nome forte e que merece ser lembrado é de Danrlei, que tem em seu currículo 594 jogos fechando o gol gremista.

Do atual elenco gremista, quem mais atuou vestindo a camisa azul, preta e branca é Saimon e Kleber é o atleta que mais balançou as redes diante do Inter, além de estar invicto nesse duelo: são uma vitória e três empates.

Internacional

Mesmo jogando fora seus domínios, o Inter não teme o confronto, pois tem o retrospecto de vitórias a seu favor, são 149 contra 124. Sem contar com o trauma que os colorados causaram nos gremistas no primeiro duelo no antigo lar tricolor, o Estádio Olímpico, em 1954: 6 a 2, com direito a quatro gols do carioca Larry Pinto de Faria.

Além disso, o “Homem Gre-Nal” é do time de Abel Braga: Andres D'Alessandro. Juntamente com o zagueiro Índio, é o jogador com mais atuações e gols vestindo a camisa colorada neste clássico. O camisa 10 possui vinte clássicos em seu currículo, tendo marcado sete gols, enquanto Índio, com o mesmo número de jogos, fez seis gols.

Válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Gre-Nal 399 inicia às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.