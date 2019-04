Sub-23 do Atlético-PR goleia os garotos do Coritiba

O primeiro clássico Atletiba de 2014 foi disputado neste domingo (9), às 19h30, no Estádio Durival de Britto. A partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense colocou frente a frente as jovens equipes de Atlético-PR e Coritiba que iniciaram o estadual. O Rubro-Negro, que conquistou a vaga para a fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (5), entrou em campo com a equipe Sub-23. Porém, os garotos do Atlético não tomaram conhecimento do time alternativo do Coxa e golearam por 3 a 0.

Com o resultado o Atlético-PR conquistou a sua primeira vitória no estadual e agora soma cinco pontos na 9ª posição. Logo atrás vem o Coritiba com a mesma pontuação na 10ª colocação. Na próxima rodada o Coxa enfrenta o Rio Branco na sexta-feira (14), às 19h30, no Couto Pereira, enquanto que o Rubro-Negro entra em campo no domingo (16), às 16h, no Estádio Albino Turbay contra o Cianorte. Antes, na quinta-feira (13), o Furacão faz a sua estreia na Libertadores às 20h, no Estádio Durival de Britto contra o The Strongest, da Bolívia.

ATLÉTICO-PR DOMINA A PARTIDA E VENCE O CLÁSSICO

O Atlético-PR tomou conta da posse de bola no início da partida. Com o esquema tático formado com três jogadores de frente, a escalação do Rubro-Negro surpreendeu o time do técnico Zé Carlos. A zaga Coxa Branca não era suficiente para segurar as investidas do ataque atleticano e logo no começo da partida Igor Leandro foi advertido com o cartão amarelo. O Coxa só chegou a meta do Atlético aos 28 minutos. Thiago Primão aproveitou o rebote, mas Rodolfo defendeu com segurança.

Aos 34 minutos, o lance decisivo da primeira etapa e da partida. Após uma bola rebatida dentro da área do Coritiba, Igor Leandro desviou a bola com a mão e o juiz marcou pênalti. Na sequência o árbitro assinalou mais um cartão para o zagueiro que acabou sendo expulso do jogo. Na cobrança, Bruno Mendes marcou seu primeiro gol com a camisa do Furacão e abriu o placar.

Para a segunda etapa o técnico do Coritiba colocou Zé Rafael no lugar de Anderson Aquino e reposicionou Ícaro do meio de campo para a zaga. As mudanças deixaram a partida mais equilibrada e o Coxa até tentou algumas jogadas pelas laterais. Aos 10 minutos Douglas Coutinho deu bom passe de costas para Marcos Guilherme que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro Willian para ampliar o placar. O gol deu tranquilidade ao Rubro-Negro que administrou o resultado. Aos 26 minutos, Bruno Furlan, que entrou na segunda etapa, aproveitou a falha da zaga Alviverde, marcou o terceiro do Furacão e deu números finais ao Atletiba 359.