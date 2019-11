Guia VAVEL da Copa Libertadores: Grêmio

Figurinha carimbada nos últimos anos da competição, o Grêmio garantiu a classificação para a Libertadores de 2014 após ser vice-campeão brasileiro de 2013. Desde a conquista da vaga, as coisas mudaram no plantel gremista. Da troca de treinador à redução salarial e de estrelas, a equipe agora comandada por Enderson Moreira enfrentará diversas dificuldades na competição.

Presente no Grupo 6, o Grêmio terá adversários que conhecem bem a disputa do maior torneio das Américas. Juntamente com Newell’s Old Boys, da Argentina, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional, da Colômbia, a equipe gaúcha forma o chamado Grupo da Morte.

Em quesito de contratações, o Grêmio não ousou muito em comparação ao ano passado. Alan Ruíz, Pedro Geromel e o volante Edinho foram os principais reforços, além da permanência de Rhodolfo e da renovação de Zé Roberto. Contudo, o clube perdeu o goleiro Dida, para o Internacional, o meia Souza, envolvido na troca por Rhodolfo e principalmente o lateral-esquerdo destaque da temporada passada, Alex Telles, que foi para o Galatasaray, da Turquia.

Enderson Moreira, a aposta

Sem títulos expressivos e de pouca experiência em torneios internacionais, Enderson Moreira enfrentará o maior desafio de sua curta carreira. O Goiás foi o clube de maior destaque do treinador de 42 anos. No esmeraldino, conquistou dois títulos estaduais e o Brasileirão Série B de 2012.

No comando do Grêmio desde o início da atual temporada, Enderson ainda não teve tempo de mostrar todo seu potencial. O selecionador gremista terá de enfrentar muitas dificuldades ao confrontar times tradicionais do continente no grupo da Libertadores.

Com poucos jogos sob o comando do time principal, ainda é difícil de descrever seu trabalho, mas o Tricolor de Porto Alegre vem atuando de maneira diferente da atual temporada, com dois meias defensivos e dois ofensivos, desencadeando em dois atacantes: um centroavante fixo e um que busca o jogo fora da área.

Hernán Barcos, a esperança

Contratado como grande estrela para a Libertadores de 2013, Barcos ainda não engrenou em seu primeiro ano no tricolor. Com poucos gols e atuações abaixo da média, o argentino não lembra sua passagem pelo Palmeiras, onde foi goleador e destaque da equipe.

Nesta temporada, novamente o centroavante é referência no ataque. Experiente e influente no grupo, Barcos poderá ajudar sua equipe a alçar vôos mais altos na competição.

Com o novo treinador, o argentino vem atuando da maneira que gosta, onde joga mais centralizado e com pouca saída de fora da área. Em sua passagem no Grêmio, Barcos soma 59 partidas e 15 gols marcados.

Como o Grêmio joga

Em um esquema tático 4-4-2 com uma linha de quatro na defesa, dois volantes, dois armadores e dois atacantes, onde Barcos é a referência e Kleber sai para buscar o jogo, o Grêmio raramente varia sua forma de jogar. As mudanças possíveis são do meio pra frente, onde Jean Deretti e Luan lutam por vaga na escrete principal.

Arena, a grande aliada

A torcida gremista ama a Libertadores. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, a nova casa gremista tem tudo para ser grande aliado na campanha do clube. Assim como em 2007, quando o Olímpico, antigo estádio, foi fundamental para a ida do Grêmio à final, a Arena pode fazer sua parte. No entanto, os gremistas ainda não estão habituados ao novo estádio e ainda não lotaram totalmente sua capacidade.

1995, o ano do bicampeonato

Os anos 90 foram excelentes para o Grêmio, sobretudo o ano de 95, quando, novamente com Fabio Koff gerindo o clube, o clube conquistou o sonhado bicampeonato da Libertadores da América, após derrotar o Atlético Nacional, que está em seu grupo na atual edição do torneio, na final por 4 a 2 no resultado agregado.

Naquele ano o Grêmio montou uma equipe aguerrida. Com um goleiro identificado com o clube e Dinho gerindo as posições de marcação, atacar não foi difícil para os tricolores. Paulo Nunes e Jardel, artilheiro da competição com 12 gols, infernizaram as defesas adversárias com seu entrosamento.