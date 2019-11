Santos x Comercial, Campeonato Paulista

21h24 Vamos ficando por aqui, amigos. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida. Até mais!

21h23 Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Penapolense, fora de casa. O Comercial enfrenta o São Bernardo, em casa.

Fim de jogo! O Santos vence o Comercial por 2 a 0, com dois gols de Geuvânio. Com isso, o Peixe vira líder da classificação geral do Campeonato Paulista, passando o Palmeiras no saldo de gols.

Acabou Paulista 1x2 Penapolense e São Bernardo 3x1 Atlético Sorocaba.

45' 3 de acréscimo!

44' Damião recebe dentro da área e chuta pra fora.

E tem gol na Copa Libertadores! O Fogão faz 2 a 0 no San Lorenzo. Wallyson marcou.

São Bernardo 3x1 Atlético Sorocaba.

41' Santos muda: sai Arouca e entra Leandrinho.

40' Leandro Damião tenta a todo momento fazer seu primeiro gol com a camisa do Santos.

38' No Bafo, sai Rodrigo Jesus e entra Leandro Oliveira.

37' Santos toca a bola e não consegue chegar ao gol.

34' Santos muda de novo: sai Geuvânio e entra Rildo

31' No Santos, sai Alan Santos e entra Gabigol

30' Cartão amarelo para Gustavo Henrique!

29' ERROU! Cruzamento na área e Damião, sozinho, erra a cabeçada.

29' Santos toca a bola e torcedor vaia. Torcida quer o terceiro gol.

28' Gabigol vem aí!

25' No Comercial, sai Cacá e entra Patrick.

São Bernardo 2x1 Atlético Sorocaba.

22' Expulso Willian Simões! O jogador já tinha cartão amarelo e matou o contra-ataque santista. Vai para o chuveiro mais cedo.

22' Cacá cruza e a zaga santista afasta.

20' Mena recebe grande passe, mas o bandeirinha levantou a bandeira branca.

18' Jogo fica morno.

15' PRA FORA! Cícero cruza e Cicinho desvia. A bola vai pra fora.

14' Por isso, cartão amarelo para Leandro Damião.

14' Geuvânio e Damião fazem jogada, mas a mesma terminou em simulação de Leandro Damião, segundo o árbitro.

11' Willian Simões chuta de longe e Aranha pega.

10' Santos fica todinho atrás do meio campo e assiste ao Bafo tocar a bola.

Paulista 1 x 2 Penapolense.

8' Rodrigo Jesus cruza e Edson mergulha, mas não consegue cabecear para o gol.

7' Marcone arrisca de novo e a bola sobe. Comercial tenta chegar.

6' Willian Simões cruza e a zaga santista tira.

Gol do São Bernardo. 1 a 1 diante o Atlético Sorocaba.

4' Cartão amarelo para Willian Simões!

TEM GOL! Atlético Sorocaba faz 1 a 0 no São Bernardo, no ABC. E pela Libertadores o Fogão abriu o placar pra cima do San Lorenzo. Ferreyra marcou.

1' NOSSA! Marcone bate falta forte e Aranha faz grande defesa.

0' Lançamento para Leandro Damião, mas o bandeirinha marcou impedimento.

Rola a pelota na Vila. Começa o segundo tempo.

20h34 Mudança no Comercial: sai Casiano Bodini e entra Edson

20h33 As duas equipes já estão no gramado!

LEIA MAIS: Em duelo de opostos, Chelsea só empata com West Brom

Geuvânio faz seu segundo gol e o segundo do Santos. Foto de José Patrício, do Estadão.

Leandro Damião em ação pela primeira vez na Vila Belmiro. Na foto, que é de José Patrício do Estadão, o jogador lamenta a chance perdida.

LEIA MAIS: Rafinha e Fernandinho foram as surpresas de Felipão na lista divulgada nesta terça (11)

Pela Copa Libertadores, o Botafogo vai empatando com o San Lorenzo, no Maracanã, por 0 a 0. Tudo que acontece no jogo você acompanha aqui

O melão para de rolar na Vila Belmiro. O Santos vai vencendo o Comercial por 2 a 0, com dois gols de Geuvânio.

45' 1 minuto de acréscimo!

44' PRA FORA! Cruzamento na área e Rodrigo Jesus cabeceia pra fora. Quase o primeiro do Bafo.

43' Cícero bateu a falta rasteira e Marcelo Henrique pegou.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOOOOOOOS! GEUVÂNIO! Cobrança de falta mal ensaiada do Comercial e Leandro Damião roubou a bola antes do meio campo, avançou e, quando chegou na meia-lua, tocou para Geuvânio que fez seu segundo gol.

39' Comercial tentou fazer jogada ensaiada e perdeu a bola.

39' Falta perigosa para o Bafo.

37' Após cruzamento, Marcone tira e, na sobra, Geuvânio chuta por cima.

37' Falta para o Santos.

35' Após o gol, partida ficou bastante morna, sem muitas chances de gol.

32' Thiago Ribeiro cruza para Leandro Damião, mas o atacante não alcançou e o goleiro Marcelo pegou.

29' Boa jogada de Damião e Cicinho, que termina em impedimento do lateral santista.

27' Bafo vai se soltando e conseguindo assustar o Peixe.

26' Jogo é bastante faltoso neste momento.

Geuvânio comemora gol. (Foto: José Patricio/Estadão)

23' Comercial chegou na linha de fundo e, após cruzamento de Wilian, Marcos Pimentel subiu e cabeceou, mas fez falta em Gustavo Henrique.

21' Thiago Ribeiro evitou a saída e partiu em direção ao gol. No entanto, o bandeirinha marcou impedindo, impedindo o ataque santista.

19' Comercial não consegue chegar ao gol defendido por Aranha.

17' Damião driblou dois marcadores, mas quando chegou na área chutou fraco para a defesa do goleiro.

16' Com a vitória, o Santos vai ficando na liderança geral da competição.

12' GOOOOOOOOOOLAÇO! É DO SANTOS! Jogada incrível de Cicinho que, após arrancada, tocou para Geuvânio. O atacante deu um corte fantástico no zagueiro e chutou por baixo do goleiro Marcelo. G-O-L-A-Ç-O!

11' Santos toca a bola.

9' POR CIMA! Xaves, após uma divida, ficou com a bola e chutou de longe. A pelota subiu.

8' Escanteio para o Santos e Gustavo Henrique cabeceou pra fora.

6' PRA FORA! Falta para o Comercial e, após cruzamento, Marconi pegou o rebote e chutou forte. A bola foi pra fora assustando o goleiro Aranha.

5' Damião enfiou a bola para Geuvânio, mas Edimar cortou quando parecia que a bola chegaria para o atacante santista.

4' Tira a zaga após cruzamento na área.

3' Leandro Damião é AGARRADO e sofre falta pela esquerda.

2' Falta dura de Xaves em Geuvânio.

2' Comercial atrás da linha do meio campo neste momento.

1' QUASE LOGO NO PRIMEIRO MINUTO! Cruzamento na área e Damião cabeceou. A bola passou por cima do goleiro e saiu.

Rola o melão na Vila Belmiro! Começa Santos x Comercial.

19h28 Hino nacional foi executado. Agora vamos à partida!

19h26 Hino nacional sendo executado na Vila mais famosa do mundo.

19h25 Comercial em campo!

19h25 Leandro Damião faz seu primeiro jogo na Vila Belmiro hoje.

19h23 Santos, de amarelo, já está em campo!

19h21 Os jogos desta terça do Campeonato Paulista são: Paulista x Penapolense, São Bernardo x Atlético Sorocaba e Santos x Comercial. A crônica de todas essas partidas estarão disponíveis no site logo após o término das mesmas.

FOTO: Vila Belmiro agora há pouco. (Foto: Marcelo Gomes)

19h09 A troca entre São Paulo e Corinthians envolvendo Alexandre Pato e Jadson mobilizou a última semana no Brasil. Pato já fez exames no CT do Tricolor hoje. Jadson, também fez, só que no CT Joaquim Grava.

18h43 Informações de que o Santos jogará de amarelo esta noite. No entanto, a notícia ainda não foi confirmada pela diretoria santista. A camisa é em homenagem à Seleção Brasileira.

18h19 Já o Comercial está muito mal no campeonato. Com apenas 4 pontos, o Bafo venceu uma, empatou uma e perdeu quatro. Além disso, foram 6 gol marcados e 9 sofridos. O rebaixamento assusta a equipe de Ribeirão Preto.

18h16 Até agora, o alvinegro praiano venceu 5 jogos no Campeonato Paulista, 1 empate e nenhuma derrota. Além disso, foram 15 gols feitos e apenas 4 sofridos. O Santos é um dos favoritos a conquista do título.

VÍDEO: no último confronto entre as duas equipes, que aconteceu em 2012, o Santos venceu o Comercial por 2 a 0.

LEIA MAIS: A Copa Libertadores da América terá início esta noite e a equipe VAVEL preparou um guia especial para o leitor.

17h52 Pelo Campeonato Paulista, Santos x Comercial se enfrentaram 33 vezes. O peixe venceu 20, o Comercial 5, além de 8 empates.

17h50 Nesta semana, o Santos contratou o meia Lucas Lima, que estava no Sport. No entanto, o jogador ainda não irá para o jogo.

17h48 O Comercial está no grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de São Paulo, Penapolense, Linense e Atlético Sorocaba. A equipe de Ribeirão Preto está na quarta colocação, com 4 pontos.

17h47 O Santos está no grupo C da competição, ao lado de São Bernardo, Ponte Preta, Portuguesa e Paulista. O peixe é líder com 16 pontos, podendo ser líder também no geral, passando o Palmeiras no saldo de gols. Para isso, é só vencer o jogo de hoje.

17h45 Muito boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções de Santos x Comercial . A partida, que terá início às 19h30 e acontece na Vila Belmiro, é válida pela sétima rodada do Camepeonato Paulista de 2014.