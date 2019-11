Com a camisa 7, atacante Dudu é apresentado no Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (12), o atacante Dudu, vindo do Dínamo de Kiev, foi apresentado no Estádio Olímpico como o mais novo reforço do Grêmio para a Libertadores de 2014. Na tarde de terça-feira (11), o jogador já havia assinado contrato e posado com a sua nova camisa.

O atleta vestirá a camisa histórica de número 7, que pertenceu ao meia Elano na temporada passada e ao ídolo do mundial Renato Portaluppi. Acompanhado pelo pai e empresário Giba Brasil e pelo representante Anderson Nassrala, Dudu concedeu entrevista coletiva e afirmou estar empolgado com o novo desafio:

“Todos sabem da grandeza do Grêmio e da responsabilidade que é vestir essa camisa. Fico feliz pela indicação do professor Enderson, todos verão muita entrega de minha parte, estou motivado. Gosto de atuar pelos lados do campo, sou um atacante de velocidade”.

Sobre os problemas extracampo, o novo reforço do Grêmio afirmou que “Isso é passado”, tanto que trará a sua família para a capital gaúcha. O jogador de 22 anos, natural de Goiânia, estava treinando normalmente na Ucrânia, porém ainda não tem data de estreia pelo clube.

Revelado pelo Cruzeiro em 2009 e com passagens pelas seleções de base, Dudu já está com o nome no BID e inscrito para a Libertadores da América. Ele chega por empréstimo até o final da temporada junto ao Dínamo de Kiev.