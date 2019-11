Nacional x Grêmio, Copa Libertadores

E chegamos ao fim da transmissão de Nacional 0x1 Grêmio. Acompanhe os resultados das partidas da Libertadores em nosso site, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até a próxima!

Rhodolfo: "Nossa marcação foi forte, mas só assim para sairmos com pontos importantes desse estádio, onde é complicado de jogar. Nosso time é experiente e conseguimos segurar o resultado".

Zé Roberto: " Primeiramente, a nossa postura foi o diferencial para vencermos fora de casa. Agora é descansar para o campeonato gaúcho. O Grêmio mostrou que não vai apenas participar da Libertadores".

49' FIM DE JOGO EM MONTEVIDEO! Nacional 0x1 Grêmio, gol de Riveros!

48' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Zé Roberto Entra: Maxi Rodríguez

48' Pressão do Nacional. Grêmio se defende.

46' Escanteio é cobrado e Marcelo Grohe pega.

46' Escanteio para o Nacional.

45' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Luan Entra: Bressan

45' Teremos 4 minutos de acréscimo!

45' Nacional pressiona em busca do empate!

44' CARTÃO AMARELO PARA BARCOS!

44' Recoba cobra e a bola bate na barreira.

43' Falta para o Nacional.

43' UHHHHHHH! Escanteio é cobrado e há confusão na área. Edinho tira a bola na linha!

42' Escanteio para o Nacional.

41' CARTÃO AMARELO PARA SCOTTI!

41' Léo Gago cobra falta e a bola bate na barreira. Luan pega o rebote e manda por cima do gol.

40' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Ramiro Entra: Léo Gago.

39' Barcos é derrubado.

37' Calzada tenta o cruzamento, mas pega mal na bola e é tiro de meta para o Grêmio.

36' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL Sai: Cruzado Entra: Hugo

35' UUH! Alonso recebe cruzamento e cabeceia com perigo. A bola passa do lado do gol!

34' Nacional tenta pressionar em seu campo de ataque.

33' Mascia tenta o chute, mas Rhodolfo corta.

31' RIVEROS DE NOVO! Após bobeada na área, volante paraguaio pega o rebote e manda uma bomba. Mas a bola pega pelo lado de fora!

31' Edinho sofre falta no meio-campo.

27' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL Sai: Pereiro Entra:Mascia

Sai: De Pena Entra: Recoba

26' Lançamento de Alvarez que buscava De Pena. Marcelo Grohe fica com a bola.

23' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! RIVEROS ABRE O PLACAR! Pará faz o cruzamento diretamente na cabeça de Riveros, que manda para o fundo das redes! Está aberto o placar!

22' Alvarez comete falta em Riveros.

20' Barcos recebe de Zé Roberto e chuta cruzado. Manúa cai para fazer a defesa.

19' Diaz cruza para Alonso, que não alcança.

19' Zé Roberto avança e erra o passe para Luan.

17' Lançamento para Alonso, mas jogador está impedido.

15' Lançamento para De Pena, mas bandeirinha para o lance, pois o jogador estar em posição de impedimento.

14' De Pena tenta lançamento para Alonso e Rhodolfo corta.

13' Jogador já está recuperado.

13' Barcos está caído.

12' Barcos comete falta de ataque em Calzada.

11' Calzada arrisca chute de dentro da área, mas Grohe faz a defesa sem dificuldades.

10' Zé Roberto recebe na frente da área e tenta Pará, mas lance é interceptado.

9' Pela lateral, Luan avança e toca para Wendell, que erra o cruzamento.

8' Grêmio troca passes.

6' Edinho faz lançamento para Wendell, mas jogador está em posição de impedimento.

5' Lançamento de Cruzado para Alonso, mas Barcos corta.

4' Ramiro tenta o passe para Pará, mas é interceptado.

3' Barcos recebe no meio e arrisca de longe. A bola passa por cima do gol de Manúa.

2' GROHE! Cruzado cobra escanteio, Diaz cabeceia e Grohe salva o que seria o primeiro gol do jogo!

1' Escanteio para o Nacional.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola é com o Nacional.

As equipes já estão de volta para o 2º tempo.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM MONTEVIDEO! Nacional 0x0 Grêmio.

45' Lançamento para Alonso, mas a zaga gremista corta.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo!

44' Edinho erra o passe e a bola é do Nacional.

42' Wendell tenta fazer o lançamento para Riveros, mas Manúa fica com a bola.

41' Lançamento de Scotti para Alonso, mas jogador está em posição irregular. Bola com o Grêmio.

39' Zé Roberto cobra o escanteio. No lançamento, Riveros desvia e a bola sobra para Edinho, mas Alvarez entra no lance, mandando a bola pela linha de fundo.

39' Escanteio para o Grêmio.

38' Pará cobra a falta. Lateral faz lançamento que buscava Rhodolfo, mas zagueiro não alcança!

37' Falta para o Grêmio.

37' Alonso cai na área e a torcida pede pênalti, mas juíz manda seguir!

35' Alvarez cruza para área e Cruzado pega de primeira e chuta de pé esquerdo. A bola passa muito perto do gol. QUASE!

32' Após troca de passes, Luan lança Ramiro, que recebe na frente da área, mas chuta fraco. Manúa fica com a bola.

31' Scotti cobra a falta, mas Wendell corta.

31' CARTÃO AMARELO PARA WERLEY!

30' UHHHHH! De Pena recebe, avança e toca para Alonso, que devolve para o atacante. Ele manda um chute forte, por cima do gol!

29' Alonso sofre falta de Zé Roberto.

27' UHHHHHHHH! Zé Roberto recebe e chuta forte de média distância, para a grande defesa de Munúa, que dá rebote para Wendell, que tenta o cabeceio mas o goleiro faz nova defesa. QUASE!

26' Lançamento para Alonso, mas jogador está em posição de impedimento.

25' Rhodolfo comete falta em Alonso.

24' Alvarez tenta o avanço pela lateral e comete falta em Wendell.

23' Nacional troca passes no campo de defesa.

20' UHHHH! De Pena novamente. Ele recebe e chuta de média distância, uma bomba, por cima do gol de Grohe!

19' Cruzado cobra escanteio e Marcelo corta. Na sequência, De Pena pega o rebote e chuta de primeira, mas a bola bate em Riveros, que vai ao chão.

18' Edinho concede escanteio ao time uruguaio.

17' Zé Roberto cobra escanteio e a zaga corta.

17' Zé Roberto cobra a falta em jogada ensaiada para Wendell, que cava escanteio.

16' Luan sofre falta de Calzada.

15' Jogo com muitas faltas no Parque Central.

14' CARTÃO AMARELO PARA RIVEROS!

13' Ramiro se livra da marcação e tenta Wendell, mas Prieto intercepta o lance. Na sequência, Riveros se desentende com Calzada.

11' UHHHH! Pietro recebe lançamento e toca para De Pena, que pega de primeira e manda uma bomba. A bola raspa o gol de Grohe!

10' Cruzado cobra lançamento muito forte para a área e é tiro de meta.

9' Falta para o Nacional.

9' Barcos acha Riveros, que cruza para Luan. O atacante recebe na área, mas chuta por cima do gol!

8' Wendell tenta Luan, mas Pietro intercepta.

6' Wendell tenta tabela com Zé Roberto, mas toque é muito forte.

5' Cruzado aproveita bobeada da zaga e arrisca um chute cruzado. A bola passa perto do gol de Grohe.

4' Wendell cobra baixo e a bola fica na barreira.

4' Barcos toca para Pará, que cruza buscando Riveros, mas a bola é desviada. Escanteio.

3' Luan rouba a bola, avança e toca para Pará, que tentava Wendell, mas Curbelo fica com a bola.

2' Grêmio se fecha na marcação enquanto o Nacional troca passes.

1' Falta para o Nacional.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola com o Grêmio.

Tudo pronto para a bola rolar em Montevideo.

Grêmio também está em campo!

Nacional pisa no gramado!

O trio de arbitragem é paraguaio, onde Antonio Arias apita a partida, auxiliado por Dario Gona e Eduardo Cardozo.

Na noite em que estreia pela Libertadores, o Grêmio divulgou a nova camisa que usará na competição de 2014. Ela será usada pela primeira vez no jogo diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 25, na Arena.

O jogo entre Nacional x Grêmio é tratado com um clássico em solos uruguaios. Tanto que a imprensa, como o Ovación, do grupo El Pais, nomeou o jogo como “um clássico de Copa”, por se tratar de brasileiros e uruguaios em campo.

A força do time está no centroavante Iván Alonso, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols em 14 jogos.

Já pelo lado do Nacional, nenhuma alteração em relação ao time que entrou em campo diante do Rentistas, pelo campeonato local.

O único desfalque fica por conta do atacante Kleber, lesionado.

A equipe de Enderson Moreira terá a mesma escalação que empatou o Gre-Nal em 1 a 1, pelo Campeonato Gaúcho. Serão três volantes e Luan formará o ataque com Barcos.

Enquanto o time brasileiro estreia na competição, os uruguaios jogaram a pré-libertadores, onde derrotaram o Oriente Petrolero.

Para o duelo, os gremistas terão a pressão do caldeirão da casa do adversário, que tem previsão de 30 mil torcedores para o confronto de logo mais. Os 600 ingressos destinados aos torcedores do Tricolor estão esgotados.

O time gaúcho vai em busca do Tri, enquanto o time uruguaio busca o Tetra da competição continental.

O jogo será no no Estádio Parque Central, em Montevideo.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o duelo entre Nacional (URU) e Grêmio, válido pelo jogo de ida da fase de grupos da Libertadores. Siga em tempo real!