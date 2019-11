Fernando Wellington é o novo goleiro do Pelotas

O goleiro Fernando Wellington é o mais novo reforço do Pelotas para a disputa do Campeonato Gaúcho. Conhecido pelo técnico Paulo Porto no interior gaúcho, o arqueiro assinou nesta sexta-feira (15) o contrato válido até maio, e será apresentado na próxima semana.

A contratação ocorreu após a polêmica dispensa do goleiro titular Paulo Sérgio, na quinta-feira (13). Segundo rumores, o ex-goleiro do Lobo não aceitou a reserva durante dois treinamentos, acabou se desentendendo com Paulo Porto - ao qual já tinha trabalhado no título da Taça Piratini com o Caxias em 2012-, e pediu o desligamento do clube.

O Pelotas enfrenta, no próximo domingo (16), o Aimoré no Cristo Rei, e Roger Kath herdará a vaga de Paulo Sérgio. Fernando estava no Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso do Sul, e, quando se adaptar, deve assumir a camisa de número 1 do Lobão.

Veja lances do novo goleiro áureo-cerúleo: