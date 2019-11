Com o retorno de Fred e querendo manter a liderança, Fluminense enfrenta o Boavista

Neste sábado (15), o Fluminense vai à campo defender sua liderança no Campeonato Carioca pela primeira vez, diante do Boavista, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar da sequência de cinco vitórias seguidas, se engana quem acha que a partida será fácil. Sendo 'pedra no sapato' do Flu desde 2007, na primeira partida entre as equipes, que o Fluminense venceu apertado por 4 a 3, o Verdão de Saquarema tem boas lembranças do confronto e também vive um bom momento.

"O Boavista conseguiu bons resultados neste Campeonato Carioca, que está sendo marcado por jogos complicados para as equipes consideradas grandes. Portanto, a minha expectativa é de muita dificuldade neste sábado. Estamos em um bom momento na competição e progredindo, mas ainda longe de atingir nosso primeiro objetivo, que é a vaga nas semifinais. Portanto, é preciso cautela para não sermos surpreendidos", disse o técnico tricolor Renato Gaúcho.

O Fluminense está embalado em uma sequência de cinco vitórias. Já o Boavista, vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Duque de Caxias, com uma atuação que, segundo os jogadores, a melhor do ano até aqui. O objetivo do Fluminense é manter a liderança até o final para garantir a vantagem do empate no mata-mata, e o Boavista quer terminar entre os quatro primeiros para, assim como o Flu, ir à semifinal.

"Nós somos mais fortes e contamos com o apoio da torcida do Fluminense, que vem mostrando a cada ano, a cada competição a sua força e vontade de ajudar o time. Nos encontramos na competição, logicamente tendo muito a evoluir. Mas a boa sequência de resultados mostra que estamos encontrando o melhor caminho e isso é o mais importante", lembrou Gum

O goleiro Getúlio Vargas se preocupa com a boa fase do Fluminense. Para ele, mais preocupante que a sequência de cinco vitórias, é a motivação que o elenco tricolor conquistou após a boa vitória diante do Flamengo. "Estamos fazendo uma boa campanha no Carioca e podemos sonhar com uma vitória sobre o Fluminense. O time está ganhando entrosamento a cada rodada e a prova disso é a goleada de 4 a 1 que conseguimos na partida passada, sobre o Duque de Caxias. Mas precisamos ter muito cuidado durante o jogo. O Fluminense teve uma ótima atuação contra o Flamengo e não vai querer perder pontos em casa", lembrou o goleiro.

Desde 2007, foram oito encontros entre as equipes. O Fluminense venceu três, o Boavista venceu duas, e outros três empates. São 15 gols a favor do Fluminense, e 12 gols a favor do Boavista. Nos últimos três jogos, o time de Saquarema venceu dois e perdeu um. Até a vitória do Fluminense ano passado, por 2 a 0, o Boavista vinha na sua melhor sequência no histórico do confronto, com três jogos de invencibilidade. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias pra cada lado, e um empate.

Em 2011, pela semifinal da Taça Guanabara, o Boavista eliminou o Fluminense nos pênaltis. Na decisão, foi vice para o Flamengo. Gustavo Geladeira, comandante da zaga, estava presente naquela ocasião. Algumas semanas depois, em outro jogo contra o Tricolor, marcou um belo gol de falta na vitória por 2 a 0, dessa vez em jogo válido pela Taça Rio.

"Foi um gol muito bonito mesmo, que nos ajudou bastante na época. E uma nova vitória amanhã será muito importante para nós, pois não podemos nos afastar do pelotão da frente, precisamos seguir brigando lá no topo da tabela", disse Gustavo.

Após estreia com derrota para o Madureira e empate com Bonsucesso na rodada seguinte, o goleiro Diego Cavalieri alertou a equipe, e desde então o Fluminense conseguiu cinco vitórias consecutivas e assumiu a liderança do estadual.

"O grupo tem os pés no chão. Sabem que não conquistamos nada. Estamos trabalhando para isso. Pelo o que a gente passou ano passado, esperamos manter esta sequência de vitórias. O mais importante é terminar o primeiro turno na liderança para ter vantagem na segunda fase", disse o lateral-direito Bruno. O treinador do Boavista, Américo Faria, vê um empate contra o Fluminense com bons olhos. Américo acredita que dentro das condições da partida, e pelo momento que o Fluminense vive, empatar com o líder fora de casa é um bom resultado. O Verdão de Saquarema ocupa a sexta posição, com 12 pontos, quatro pontos a menos que o líder Fluminense. O técnico aposta em um confronto equilibrado. "Acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. O Fluminense vem de uma vitória bastante vantajosa sobre o Flamengo. Mas, estamos evoluindo também. Nosso setor ofensivo está marcando muitos gols. Vencemos bem na ultima rodada. Espero dentro das nossas forças fazer um bom jogo. Vejo que qualquer ponto que se some é importante ", disse o técnico Américo Faria Uma vitória pode levar o Boavista ao grupo dos quatro melhores do estadual. O Verdão de Saquarema tem 12 pontos e ocupa a sexta colocação, quatro pontos atrás do líder Fluminense, que tem 16. "Conversamos bastante sobre nossos erros, pois sofremos gols bobos nos últimos jogos. Conquistamos a vitória sobre o Duque de Caxias, nossa melhor apresentação no campeonato até agora. Estamos focados para repetir aquele desempenho contra o Fluminense. O grupo está comprometido com o objetivo deste sábado. É um jogo especial, que dá muita visibilidade aos jogadores. Além do fato de atuar no Maracanã, que nos deixa ainda mais motivados", concluiu o zagueiro Gustavo.

No último treino antes da partida contra o Boavista, Renato Gaúcho treinou jogadas ensaiadas de bola parada com Fred, Gum, Elivelton e Carlinhos posicionados dentro da área para concluir. Conca e Rafael Sobis eram os encarregados de cobrar as faltas. Fred completou o período de recuperação na coxa direita, e tem tudo para ser titular após três jogos afastado. Renato esboçou também a equipe que deve ir a campo.

Fred não atua desde 29 de janeiro. O camisa 9 foi afastado das partidas contra Bangu e Audax para recuperar a forma física. O retorno estava previsto para o clássico, contra o Flamengo, mas um edema na coxa direita adiou os planos. O centroavante se recuperou sexta, sábado e domingo, e retomou os treinos na segunda, e desde então não sentiu mais dores e, ao que tudo indica, está recuperado.

O técnico Américo Faria não confirmou a escalação, mas sem problemas de suspensão ou contusão, deve repetir a equipe que goleou o Duque de Caxias por 4 a 1.

"Nós estamos encontrando o nosso melhor jogo e isso pode ser percebido no jogo passado. Portanto, tenho plena convicção de que, com obediência tática, dedicação e empenho, conquistaremos um resultado positivo", disse Américo.

O lateral-direito Thiaguinho vai reencontrar o Fluminense. Agora defendendo as cores do Boavista, o jogador atuou no Fluminense em 2010 e foi campeão brasileiro. De volta ao Rio para defender o Verdão de Saquarema, o atleta se mostrou ansioso para reencontrar alguns companheiros da conquista do tricampeonato.

"Reencontrar o Fluminense vai ser muito especial porque vários jogadores que atuam no clube hoje foram meus companheiros na época em que atuei por lá. O Fred, o Conca, o Diguinho, o Gum, o Valencia, todos eles foram campeões comigo na época. Eu sempre digo que nós não montamos um time. Nós montamos, na verdade, uma família. Passamos mais tempo com os jogadores do que em casa. Por isso, vou estar feliz em rever os companheiros", declarou Thiaguinho.

Thiaguinho jogou 18 partidas pelo Fluminense, e marcou dois gols. Um fato curioso é que esses dois gols foram justamente contra o clube que ele defende hoje: o Boavista. Apesar disso e da amizade com alguns jogadores do Fluminense, o lateral-direito promete fazer um jogo duro diante do ex-clube.

"É complicado enfrentar o Fluminense, tenho uma admiração muito grande pelo time. É o clube onde fui campeão brasileiro, onde vivi um dos melhores momentos da minha carreira. Mas hoje estou defendendo o Boavista, clube que me projetou para o futebol. Então, vou honrar as cores desse clube. Vou dar a vida para que o clube saia com a vitória. Precisamos da vitória para nos aproximar ainda mais do G-4. Se eu puder marcar, melhor ainda", afirmou.

O último confronto entre as equipes foi no dia 30 de março de 2013, em Moça Bonita. O Fluminense bateu o Boavista por 2 a 0, gols de Jean e Rafael Sóbis, em jogo válido pela Taça Rio. Na ocasião, o Fluminense encerrou a sequência de três jogos sem vencer o adversário.