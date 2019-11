São Paulo x Portuguesa, Campeonato Paulista

Vamos ficando por aqui, amigos! Obrigado por ter acompanhado o jogo conosco e até a próxima! Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida! Abraços!

Com o empate, o Tricolor continua líder do Grupo A com 13 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Penapolense amanhã. A Portuguesa fica em quarto no Grupo C com 8 pontos.

Na próxima rodada o São Paulo vai a São Bernardo enfrentar o time da casa, na quinta, às 21h. A Lusa o Penapolense, fora, quarta, às 19h30.

Ganso: "enfrentamos uma equipe que não veio para jogar, e sim para cair dentro de campo"

Melão para de rolar e o placar marca 0 a 0. Torcida do São Paulo vaia o time no Morumbi.

49' Leandro chuta cruzado e a bola passa por todo mundo.

48' Luís Ricardo recebe bom passe de Ganso e cruza. A bola vai nas mãos de Tom.

5 de acréscimo!

46' Chute de Gabriel e Rogério defendeu.

45' Partida é morna e times já se contentam com empate.

43' Osvaldo cruzou e a zaga tirou.

41' Partida vai caminhando para o 0 a 0.

37' Na Portuguesa, sai Wanderson e entra Gabriel Xavier.

37' LONGE, OSVALDO! O camisa 17 recebeu e chutou longe do gol.

35' Cartão amarelo para Diego Augusto!

34' Jogo já não tem a mesma rapidez dos últimos minutos.

31' A Lusa muda: sai Rondineli e entra Dejair.

Alexandre Pato posta foto no Morumbi em sua rede social.

28' PRA FORA! Cruzamento na área e Souza cabeceia pra fora. JOGO É INCRÍVEL NESTE MOMENTO!

28' QUASE GOL CONTRA! Pabón avançou pela direita, cruzou e o zagueiro desviou. Tom estava esperto e pegou.

27' Luís Fabiano é lançado, mas Tom sai primeiro e pega.

26' Jogo vai ficando bastante disputado.

25' PERDEU, CAIO! O atacante recebeu só ele e o goleiro e chutou por cima, tentando fazer um lindo gol.

24' Wanderson pega rebote e chuta forte. Bola desvia e sai.

23' Na Lusa, sai Henrique e entra Caio.

19' Cartão amarelo para Tom!

19' Depois de dois lances incríveis, saiu Ademilson e entrou Osvaldo.

17' CONTRA-ATAQUE INCRÍVEL! Pabón acelerou, tabelou, recebeu e ficou na cara do gol. Ele chutou e Tom fez grande defesa.

17' MAS O QUE É ISSO, RÉGIS? NA TRAVE! Régis driblou todo mundo e chutou no travessão!

16' Bela trama do ataque são-paulino, que terminou com chute de direita de PH Ganso. O goleiro Tom pegou.

14' TRAVADO! Henrique passou por Roger Carvalho, avançou, chegou dentro da área e chutou. Antônio Carlos travou na hora.

13' Ademilson invadiu a área mas, quando tentou driblar o zagueiro, se desequilibrou e caiu.

12' Alexandre Pato está no Morumbi e será apresentado oficialmente na terça-feira.

11' Público no Morumbi é de 9.754.

8' DE NOVO PRA FORA! Luís Ricardo chutou forte e a pelota passou pela direita do gol lusitano.

8' PRA FORA! Ademilson recebeu de Souza, jogou para trás e Bryan travou Luís Fabiano. A bola ainda foi pra fora.

6' IMPEDIDO! Bate rebate dentro da área que sobrou para Ademilson na cara do gol. O bandeirinha levantou a bandeira e marcou o impedimento.

5' Primeiros cinco minutos de São Paulo chegando mais ao gol.

3' Pabón avançou pela direita e chutou forte. A bola subiu.

2' Wanderson chutou e Rogério fez boa defesa.

0' Ademilson é derrubado e árbitro não marca.

Começa a segunda etapa!

Higor Rodriguez, redator do São Paulo na VAVEL falou sobre o primeiro tempo: O São Paulo comandou a posse de bola no meio de campo, mas na hora de arrematar para o gol encontrava uma zaga bem postada. Teve algumas oportunidades para marcar mas parou na defesa do goleiro. Continuou com essa deficiência na defesa que deixa um buraco atrás e deixando um risco.

Times estão em campo e o São Paulo mudou. Sai Wellington e entra Denilson.

FOTO: Ademilson briga pela bola. A foto é de José Patrício, do Estadão.

Tom, goleiro da Portuguesa: "a bola não pode chegar tanto no nosso gol como chegou, né?"

Luis Fabiano sobre impedimentos marcados: "a gente tem que ver se realmente tava, mas é a decisão do bandeirinha, fazer o que"

O melão para de rolar no Morumbi. 0x0 no placar.

45' Luís Fabiano começa a ficar irritado por constantes impedimentos marcados.

43' ROGÉEEEERIO! Bryan cruzou da esquerda para Henrique que chutou no canto. Rogério fez grande defesa.

42' Ganso tocou para Reinaldo, mas o lateral não alcançou e a bola saiu.

40' Jogo ficou morno.

38' Faixa de torcida organizada do São Paulo diz "não ao racismo" em apoio a Tinga, que foi viítima de atos racistas no Peru.

37' PRA FORA! Escanteio cobrado e William Magrão cabeceou pra fora.

36' Luís Fabiano caiu na área e árbitro não marcou nada.

35' Cartão amarelo para Renan!

34' Henrique avançou pela direita e cruzou nas mãos de Rogério.

33' São Paulo armou um contra-ataque incrível, mas Wellington perdeu a bola no campo de ataque.

32' Neste momento é a Lusa que fica com a bola e o Tricolor que marca.

29' Não estava impedido. Imagens mostraram que William estava na mesma linha.

29' GOL DA PORTUGUESA, MAS ESTAVA IMPEDIDO! Falta cobrada na cabeça de Wlliam Magrão, que cabeceou para o fundo do gol. Mas a bandeirinha marcou impedimento e acabou com a festa lusitana.

29' Cartão amarelo para Wellington!

28' Cruzamento na área, Henrique cabeceia e Rogério pega. Porém, o bandeirinha já tinha marcado impedimento.

27' Pabón chutou de novo de muito longe, mas agora a bola subiu.

25' DEFESA FANTÁSTICA DE TOM! Pabón chutou de muito longe. Parecia até fácil, mas a bola pingou na frente de Tom, que já estava caindo. Grande defesa do goleiro, que vai sendo o destaque da partida.

25' IMPEDIDO! Bela jogada da Lusa que terminou com impedimento de Régis.

24' Ademilson armou contra-ataque, tocou para Pabón que perdeu a bola na meia-lua.

23' Wellington chuta de longe e Tom defende mais uma vez.

22' Luís Fabiano e Luís Ricardo tabelam e a jogada termina com o chute do camisa 9 e a defesa de Tom.

20' Fabuloso recebe a bola de Ganso mas não domina e perde a pelota.

18' TOM DEFENDE! Luís Fabiano recebe na cara do goleiro e chutou forte. O goleiro fez grande defesa.

17' PRA FORA! Ganso rolou para Pabón que, de fora da área, chutou para fora. São Paulo chegou bem.

14' Souza perde a bola no meio do campo, mas no contra-ataque a Lusa errou e não levou perigo.

13' Jogador são-paulnos ficaram pedindo toque de mão de Diego Augusto, mas nada foi marcado.

13' Jogo é bom no Morumbi.

12' PRA FORA! Escanteio cobrado e Diego Augusto cabeceia por cima.

12' ROGÉRIO! Wanderson dribou o zagueiro, chutou forte e Rogério fez grande defesa.

9' Pabón cruzou e Roger Carvalho disputou com o adversário, mas a bola saiu. Na sobra, Ademilson cruzou, Ganso cabeceou e Tom defendeu.

9' Falta para o São Paulo.

8' Reinaldo avançou pela esquerda e cruzou. A pelota subiu muito e passou por todo mundo.

6' Caiu e nada. Ademilson avançou, invadiu a área e caiu. O árbitro não marcou nada.

4' SUBIIUUUU! Luís Fabiano recebe e, de muito longe, chutou e a bola subiu. Pode ter ido até para fora do estádio.

4' Cruzamento na área e Rogério Ceni pega.

3' IMPEDIDO! São Paulo rodou a bola que chegou na linha de fundo para Luís Ricardo. O lateral direito cruzou para o Fabulo que dominou, mas o bandeirinha levantou a bandeira.

2' INCRÍVEL! Portuguesa roubou a bola, saiu rápido pela lateral e, dentro da área, Henrique dominou, girou e chutou. Roger Carvalho travou o gol que seria certo.

1' Portuguesa toda no campo de defesa olha o time são-paulino tocar a bola.

0' Tricolor começa tocando a bola no campo de defesa.

Rola a pelota no Morumbi. São Paulo x Portuguesa duelam pelos três pontos.

Hino já executado. Jogo vai começar!

Hino Nacional no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Morumbi não recebe um grande público nesta chuvosa noite em São Paulo.

Já a Portuguesa é a quarta equipe que mais "trava" finalizações. Neste campeonato já foram 46 "travadas." Outro fundamento que a Portuguesa está em quatro é de lançamentos certos. Foram 139 até agora.

Outro fundamento que o Tricolor domina é de viradas de jogo certas. O São Paulo é o segundo que acerta mais, com 97 viradas corretas. Só perde, mais uma vez, para o Audax, com 107.

O São Paulo é o segundo time que mais acerta passes neste Campeonato Paulista. Com 3058 passes certos, o Tricolor só perde no fundamento para o Audax, com 3587.

Vamos para algumas curiosidades das duas equipes:

VÍDEO: no último confronto entre as duas equipes, que foi válido pelo Brasileirão de 2013, o São Paulo venceu a Portuguesa por 2 a 1 no Morumbi.

No entanto, o jogador ainda não havia assinado com o clube do Morumbi por ainda ter pendências com o Corinthians. Porém, Pato assinou com o Tricolor ontem e tornou-se oficialmente jogador do São Paulo.

Nesta semana, a grande contratação do São Paulo para a temporada 2014 chegou ao clube. Trata-se de Alexandre Pato, que já treinou esta semana no CT da Barra Funda.

Pelo Campeonato Paulista, São Paulo x Portuguesa se enfrentaram 150 vezes. O Tricolor venceu 77 vezes, a Lusa 30, além de 43 empates. O clube do Morumbi marcou 259, contra 157 da Portuguesa.

Lembrando que essas são as prováveis escalações. Elas ainda podem ser alteradas. Os times irão confirmá-las minutos antes da partida.

A Portuguesa vai com Tom; Régis, Diego Augusto, William Magrão e Bryan; Renan, Diego Silva, Rondineli e Wanderson; Henrique e Leandro

O São Paulo vai com Rogério Ceni, Luis Ricardo, Roger Carvalho, Antônio Carlos e Reinaldo; Wellington, Souza e Ganso; Ademilson. Luis Fabiano e Pabón

Vamos às prováveis escalações das duas equipes:

Na classificação geral (que define os rebaixados) o São Paulo é o sexto colocado. A Lusa, no entanto, está bastante ameaça. No momento está na décima quarta colocação, dois à frente do primeiro que estaria caindo, o Oeste. Por isso, a vitória é essencial para a Portuguesa.

Já a Portuguesa está no grupo C da competição, ao lado de Santos, São Bernardo, Ponte Preta e Paulista. Com apenas 7 pontos, a Lusa é penúltima, ficando só à frente do Paulista, o último, com apenas 2 pontos.

O São Paulo está no grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de Penapolense, Linense, Comercial e Atlético Sorocaba. O Tricolor é líder ao lado da Penapolense, ambos com 12 pontos. No entanto, o clube do Morumbi só ocupa a primeira posição nos saldo de gols. 5 contra 0.

Muito boa noite, leitor da VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão de São Paulo x Portuguesa . A partida, que acontece no Estádio do Morumbi e terá início às 21h, é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2014.