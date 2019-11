Santos enfrenta Penapolense querendo manter liderança geral da competição

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Penapolense e Santos se enfrentarão no Estádio Tenente Carriço, neste domingo (16), às 18h30. Em grande fase, os meninos da Vila esperam vencer e continuar na liderança geral da competição.

Na rodada passada, o Penapolense venceu o Paulista, fora de casa, por 2 a 1. Com isso, a equipe do Interior Paulista pulou para 12 pontos e ficou em segundo lugar no Grupo A. Neste domingo, o CAP pode virar líder se vencer o Santos.

Já a equipe da Vila Belmiro venceu o Comercial na rodada passada, em casa, por 2 a 0. Com a vitória, o Santos virou líder geral da competição, com 19 pontos, ficando à frente do Palmeiras apenas em saldo de gols. Em seu grupo, o alvinegro é líder isolado e se classificará com tranquilidade.

Declarações

Em entrevista ao site oficial, Gustavo Henrque, zagueiro santista, enalteceu o trabalho de Oswaldo de Oliveira à frente do Santos: "O Oswaldo está implantando sua maneira de jogar e estamos sabendo responder em campo. Lá na frente o pessoal já está marcando e, por isso, temos tomado poucos gols. É algo que o Oswaldo pede. Os meias também estão fazendo bem esse papel (marcação). O time está fazendo bem as duas linhas, treinando bastante" - disse o defensor.

O técnico Oswaldo, no entanto, falou sobre Leandro Damião. O comandante espera que o jogo cresça ainda mais: "Minha expectativa é de crescimento, ele vai se adaptando, conhecendo melhor os companheiros, ganhado ritmo. Vai em escala progressiva até a melhor forme e nos dará muitas alegrias. Essa é a minha visão do que pode acontecer com ele - disse o comandante.

Já pelo lado do Penapolense, quem falou foi o ex-santista e agora técnico do time do interior Narciso. O comandante exaltou sua passagem pelo Santos: "Somando o período como atleta e aquele em que trabalhei como auxiliar e técnico do sub-20, foram mais de 15 anos de Santos. Tenho um carinho muito grande pelo time e sua torcida, mas agora sou profissional do Penapolense e o pensamento será o de conquistar um resultado positivo

Além disso, o técnico também falou dos jogadores que ele comandou e que agora serão seus adversários: "Fui técnico do Geuvânio, Alan Santos, Leandrinho, Gustavo Henrique, Emerson e Wladimir no sub-20. Será muito bacana rever todo esse pessoal" - explicou.

Prováveis escalações