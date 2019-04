Revelação da última Liga Futsal, Alex se destaca entre atletas consagrados

Alex Aparecido Felipe Santos, de 20 anos, é jogador do futsal do Corinthians desde a categoria Sub-15 e venceu todos os torneios que participou em categorias menores pelo Timão. Já em seu primeiro ano no time adulto, foi fundamental na conquista da Liga Paulista, quando fez o gol do título na prorrogação.

Alex, o único jogador de futsal do mundo patrocinado pela Red Bull, é um dos principais atletas do elenco corinthiano, mesmo com tantos jogadores consagrados no grupo.

'É um prazer jogar ao lado de atletas tão renomados. O sentimento é o melhor possível, espero poder retribuir a confiança em mim' afirmou o craque.

Alex que, no ano de 2013, foi eleito a revelação da Liga Futsal, já havia sido premiado antes em categorias menores. Na temporada de 2012, venceu o Tênis de Ouro da Série A-1 no Paulista e a Bola de Prata do Campeonato Metropolitano, ambos atuando pela equipe Sub-20 do Alvinegro. O jogador já foi convocado para a seleção brasileira principal em duas oportunidades e é a grande esperança alvinegra para a temporada 2014.