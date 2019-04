Após visita de Dilma Rousseff ao Beira-Rio, Alan Patrick afirma que a presidente é colorada

Dilma Rousseff chegou a Porto Alegre em meio ao impasse sobre as estruturas temporárias. Em sua curta estadia na cidade, a presidente evitou falar sobre o assunto e evitou também o contato com a imprensa. A presidente elogiou o estádio colorado e foi presenteada pelo Internacional. Ela recebeu uma placa com a imagem do Beira-Rio e uma camisa com seu nome e o número dez nas costas.

Em compensação, Dilma foi bastante atenciosa com jogadores, funcionários, operários e dirigentes do clube gaúcho. Tirou fotos, deu autógrafos e até trocou passes no gramado do novo Beira-Rio. Alan Patrick, jogador do Inter, pareceu empolgado com a visita.

"Foi legal, nunca tinha visto de perto. Acho que foi bacana essa foto. Ela veio visitar nosso estádio, que está pronto. Então foi bem legal" , relatou o jogador em coletiva após o treinamento do time reserva.

O atleta colorado, disse ainda que, a presidente disse a ele que era colorada.

"Ela só cumprimentou a gente e disse que era colorada", finalizou o jogador

Segundo o clube, a visita de Dilma ao estádio não é considerada uma reinauguração. O evento oficial será realizado nos dias 5 e 6 de abril. Uma festa e um jogo inaugural estão marcados para as datas.