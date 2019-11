Com técnico novo, Goiás recebe Botafogo-PB precisando de goleada para avançar

Goiás e Botafogo-PB se enfrentam às 22h desta quarta (16), no Serra Dourada, em partida válida pela volta da primeira fase da Copa do Brasil. Jogando no Almeidão, o Belo foi superior aos goianos e venceu por 2 a 0, construindo uma ótima vantagem para o embate em Goiânia. Para conseguir a vaga, o Esmeraldino precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença, ao passo que um 2 a 0 em favor do Alviverde leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado coloca os paraibanos na segunda fase do certame nacional.





Vice no Campeonato Goiano gera demissão de Claudinei Oliveira

O clima dramático da partida decisiva ganhou uma boa dose de turbulência. Depois de perder o título goiano para o rival Atlético, aos 48 do segundo tempo, a diretoria do Goiás optou por demitir o treinador Claudinei Oliveira, que havia sido contratado no início da temporada para comandar a reformulação da equipe. O substituto de Claudinei foi rapidamente anunciado e Ricardo Drubscky deixou o comando do Paraná para assumir o Verdão.

Apesar da contratação de Drubscky, quem comandou os treinos preparatórios para o jogo desta quarta (16) foi o goleiro Harlei. Com 42 anos e há 15 no clube, o arqueiro foi escolhido por conta de sua experiência e fará companhia ao novo treinador contra o Botafogo, orientando o time do banco de reservas. Apesar do ineditismo na função, Harlei repetiu o costume de muitos técnicos, escondendo a equipe que estará em campo.

"Vamos esperar, a escalação está totalmente indefinida. É preciso analisar a questão do Thiago e também do Rychely para saber qual é a melhor escalação. Vamos discutir com a comissão técnica e também com o Ricardo Drubscky, que fará uma reunião conosco", salientou o interino.

Mistério na escalação

O meia Thiago Mendes e o atacante Richely, citados por Harlei, não treinaram nesta terça (15) e deixaram a dúvida no ar. Além disso, Carlos Alberto e Welinton Júnior treinaram com os titulares no decorrer da atividade e levantaram suspeitas de uma possível surpresa entre os 11 iniciais do Esmeraldino. Apesar das incertezas, é provável que Thiago Mendes e Richely sejam liberados pelo departamento médico e entrem em campo pela Copa do Brasil.

Araújo, que vinha jogando no ataque alviverde ao lado de Richely, será sacado da equipe titular. O experiente atacante passa por um momento conturbado ao ter desperdiçado a cobrança de pênalti na final estadual, e Harlei crê que um período no banco de reservas será o melhor para ele. Em seu lugar, entra o jovem Léo Bonatini, centroavante de 19 anos.

Botafogo aposta na experiência do elenco

Para conseguir a tão sonhada vaga diante de um time da Série A, o Bota conta com jogadores conhecidos em território nacional. O atacante argentino Frontini, que tem passagens por mais de 20 clubes brasileiros, é a grande esperança de gols e anotou os dois tentos da vitória alvinegra na primeira partida, disputada no Almeidão. Outro experiente atleta que marca presença na escalação paraibana é o meia Lenílson, campeão brasileiro com o São Paulo no ano de 2006.

O técnico Marcelo Vilar ressaltou a atenção que sua equipe deve ter contra o Goiás, mas afirmou que o Botafogo tem plenas condições de garantir a vaga.

"Sabemos da força do Goiás e sabemos que eles têm time para reverter qualquer desvantagem. Mas também somos um clube qualificado. E vamos para o jogo com o objetivo de ficar com a vaga", resumiu Marcelo.

WP