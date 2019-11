Série A 2014: Esporte Clube Vitória

Após um 2013 convincente, o Vitória dá início ao Campeonato Brasileiro de 2014 com o principal objetivo de permanecer entre os dez primeiros, como aconteceu no ano passado, trazendo consigo parte da equipe da última temporada além de reforços para repor as peças perdidas, contando também com investimentos em jogadores que vinham se destacando no time de base rubro-negro.

Porém, os problemas do ano passado seguem se repetindo e a torcida leonina segue cobrando reforços da nova diretoria, que tomou posse ao final da temporada passada. Jogadores estão sendo contratados porém vêm de péssimas atuações, tanto em seus ex-clubes quanto em jogos pelo Vitória, o que enfurece os adeptos rubro-negros. Entretanto, esperam que a sua equipe convença novamente em 2014, com atuações destacáveis, minimizando os erros. Confira neste guia da VAVEL Brasil como o Leão da Barra está se preparando para o Campeonato Brasileiro de 2014.

1993 e o vice-campeonato

Um ano memorável para a história do clube baiano. Com uma folha de pagamento pequena, o Vitória montou um elenco moderno prezando os jogadores da base que viriam a ganhar destaque durante aquela temporada. Atletas como Dida, Paulo Isidoro e Alex Alves, todos 'crias da Toca', foram um dos que brilharam naquele campeonato e devido ao sucesso adiquirido, acabaram negociados ao final do mesmo.

De início, confrontos difíceis para a jovem equipe leonina, que mesmo assim, foi capaz de derrotar e eliminar grandes clubes do país como Flamengo, Santos e Corinthians, estes uns dos favoritos ao título. Chegando à final, encarara o forte elenco do Palmeiras, base da seleção brasileira, cujo salário do atacante Edmundo valia por todo elenco rubro-negro. Em ambos os confrontos, o Vitória sairia de campo derrotado, ficando com o vice-campeonato.

Surpresa no Brasileirão 2013

Após conseguir o acesso em 2012, o Vitória teve como principal objetivo a permanência na primeira divisão. Bons resultados no início do Brasileirão 2013 mostrava o cartão de visitas da equipe rubro-negra, que esteve entre os cinco mais bem colocados nas 13 primeiras rodadas do campeonato. Entretanto, a goleada sofrida diante do Cruzeiro sucumbiu a equipe baiana, que viria a perder os outros dois jogos seguintes para Santos e Criciúma, o último em pleno Barradão, o que ocasionou a demissão do então treinador Caio Júnior.

Após o ocorrido, Ney Franco chegou ao Vitória com a intenção de fazer a equipe voltar a vencer, porém apenas dois pontos conquistados dos nove disputados nas rodadas seguintes enfureceram a torcida rubro-negra, que viram o Leão terminar o primeiro turno com 24 pontos, à 11 do então quarto colocado que daria uma vaga na próxima Copa Libertadores, que era de início um sonho próximo para a equipe devido os bons resultados obtidos no início do campeonato.

Entretanto, o rubro-negro baiano engrenou na competição e perdeu apenas dois dos treze jogos que viria a disputar, entre eles uma memorável vitória sobre o Fluminense no Maracanã pelo placar de 3 a 2. Até aquele momento, era oficial: o Vitória estava de volta à briga pela vaga na Libertadores. Porém, o Leão não esperava por uma derrota diante do Cruzeiro no Barradão, onde os comandados por Ney Franco perderam diversas chances de gol enquanto a Raposa soube aproveitar as oportunidades, saindo de campo com os três pontos e com o título brasileiro conquistado por antecipação.

Desde então, o Vitória não dependia mais de si para chegar ao tão sonhado G4, precisava também de tropeços de Botafogo e Goiás, principais concorrentes na briga pela última vaga. Por sua vez, o Leão também não fez sua parte e viu o Fogão vencer o Criciúma na última rodada, enquanto empatava e o Esmeraldino era derrotado e então, consequentemente, o alvinegro carioca conseguiu a classificação, acabando com o sonho do Vitória de disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história.

O nome de 2013: Dinei

Sua segunda passagem pelo Vitória e, com certeza, o melhor momento da sua carreira. Com 30 anos de idade, Dinei escreveu seu nome na história no Leão da Barra em 2013. Após uma primeira passagem um tanto quanto ofuscada por lesões, o atacante ganhou destaque na temporada passada pelo número de gols marcados, entre eles quatro tentos anotados em uma só partida contra o rival Bahia, em uma das finais do Campeonato Baiano daquele ano.

Mas Dinei não parou só por aí, além de gols importantes no estadual, o atacante também deixou a sua marca no Campeonato Brasileiro atuando com a camisa rubro-negra. Artilheiro da equipe na competição com 17 gols, o atacante marcou o milésimo gol rubro-negro em Campeonatos Brasileiros no duelo contra o Criciúma, onde ambas as equipes empataram em 1 a 1. Dinei permaneceu no Vitória para atual temporada e espera, novamente, deixar sua marca e ajudar o clube em busca dos resultados.

2014 e vexame no Nordestão; Baianão: uma obrigação não cumprida

Deu-se início o ano de 2014 e com ele, novas metas a serem traçadas, além de uma reformulação muito necessária no elenco, coisa que aconteceu mas não como o torcedor aguardava. Jogadores como Rodrigo Defendi, Dão e Lucas Zen, que não vinham de boas atuações em seus ex-clubes, foram contratados, enquanto um articulador que o Vitória tanto carecia foi descartado, dando lugar a improvisação de Juan na posição para o início da temporada.

Pela Copa do Brasil, o primeiro adversário foi o JMalucelli, equipe modesta da capital Paranaense dirigida por empresários. Na primeira partida, em Curitiba, o Jotinha jogou melhor e abriu o placar, todavia o Leão correu atrás do prejuízo e empatou a partida, trazendo para Salvador uma pequena vantagem, podendo até empatar por 0 a 0 para assim avançar à segunda fase da competição.

Favorito ao título da Copa do Nordeste, a equipe do Vitória não correspondeu ao fato. Logo no primeiro jogo, uma acachapante derrota sofrida diante do América-RN em pleno Barradão enfureceu os adeptos rubro-negros, que cobraram melhorias da sua equipe. Entretanto, nos jogos seguintes, o Leão não teve tanto trabalho e acabou avançando para a fase seguinte, se classificando em 2º no grupo.

Porém, nas oitavas da competição, a equipe leonina não esperava bater de frente novamente com o Ceará, que o eliminou em 2013. No primeiro jogo, em Pituaçu, um empate amargou o elenco baiano que, pra piorar, perdeu Escudero, principal articulador da equipe, pelos próximos seis meses. Já no jogo de volta, em Fortaleza, o que era ruim se tornou ainda pior: uma sonora goleada sofrida pelo Vitória por 5 a 1 deixou um buraco no coração do torcedor rubro-negro, além de tornar o Vozão um time carrasco, eliminando o Leão pela segunda vez consecutiva no Nordestão.

No Campeonato Baiano não foi diferente, o Vitória seguia como favorito ao título, entretanto, tinha o rival Bahia como uma sombra, devido também a boa campanha que vinha fazendo o Tricolor e que levava vantagem nos confrontos diretos. Tanto Vitória quanto Bahia classificaram-se em primeiro em seus grupos, passaram sem sustos pelos outros semifinalistas e voltaram a fazer uma final de Estadual.

No primeiro embate, uma partida movimentada com chances criadas de ambos os lados, entretanto, o Tricolor fez valer o mando de campo, aproveitou-se dos erros defensivos da equipe rubro-negra e marcou dois gols, trazendo consigo uma ótima vantagem para a partida de volta, em Pituaçu. E nela, não foi diferente. O Vitória teve chances mas não conseguiu reverter o resultado, perdendo o título para o maior rival.

Quem comanda: Ney Franco

Com um grande currículo como treinador, dirigindo até a seleção sub-20, Ney Franco chegou ao Vitória em setembro de 2013 após a demissão de Caio Júnior, com a missão de fazer a equipe baiana voltar a vencer. E não fez por menos: o treinador engatou uma boa sequência de jogos no comando rubro-negro e terminou o Brasileirão daquele ano na 5ª colocação, bem próximo de conseguir uma vaga na Copa Libertadores.

Na atual temporada, Ney vem sendo criticado pelos adeptos rubro-negros devido as escalações apresentadas antes do jogo e dos resultados obtidos após o mesmo, o que, na maioria das vezes não satisfez a torcida leonina. Entretanto, mesmo após a derrota na final do Baianão para o rival Bahia, o treinador admitiu que ficará no Vitória para o restante da temporada.

Quem promete: Luís Cáceres

No Vitória desde 2013, o paraguaio Luís Cáceres vem ganhando destaque no meio-campo rubro-negro e isso se deve principalmente a lesão de Escudero, principal articulador da equipe. O volante de 26 anos faz um múltiplo papel dentro de campo, podendo jogar tanto na contenção quanto na armação das jogadas, além de ser uma boa válvula de escape pelas beiradas. Toda essa mobilidade do meia paraguaio pode ajudar o Vitória na atual temporada.

Quem decide: Dinei

Artilheiro do Vitória em 2013, o atacante Dinei espera repetir a dose neste ano e ajudar o Leão em busca dos resultados positivos. Esta é a sua segunda passagem pela Toca do Leão, na primeira o atleta de 30 anos não ganhou tanto destaque, sendo ofuscado por lesões e pela boa fase que vivia Neto Baiano, artilheiro da equipe na ocasião. Contudo, Dinei voltou a boa forma na temporada passada, inclusive fazendo história no clássico Ba-Vi, marcando quatro gols em uma única partida na final do Baianão de 2013. Bom cabeceio e chute forte com a perna direita são as principais armas do camisa 9 rubro-negro.

O desafio

2014 já começou difícil para o Vitória, que além de não vencer competições em que era o favorito, como Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, não venceu um clássico sequer contra o rival Bahia, o que causou uma enorme euforia aos torcedores rubro-negros que cobram da diretoria uma reformulação na sua equipe, principalmente no setor defensivo, o que é um problema antigo. Primeiramente, o principal desafio para o Leão da Barra é minimizar os erros que vem acontecendo dentro do próprio elenco, que estiveram escancarados nesse início de temporada, e que esses não possam ser repetidos no Campeonato Brasileiro.

Avaliação VAVEL

Devido as más atuações em 2014 e a falta de jogadores de qualidade no elenco, o Vitória ingressa no Campeonato Brasileiro de 2014 como uns dos canditados ao rebaixamento, diferente do que aconteceu em 2013 onde a equipe rubro-negra brigava por vaga na Libertadores. Grandes contratações não estão sendo feitas, problemas antigos ainda persistem e o torcedor leonino percebe que a sua equipe está andando pra trás.

Jogadores da base como José Welison, Matheus Salustiano e Alan Pinheiro foram promovidos ao time principal mas o time carece de jogadores experientes que chamem a responsabilidade para uma competição acirrada, que é o Brasileirão. Enquanto isso os adeptos rubro-negros ficam na expectativa de que o Vitória surpreenda novamente, como aconteceu no ano passado.