Série B 2014: Avaí Futebol Clube

Décimo colocado da Série B em 2013, o Avaí poderia ter conseguido muito mais se não fosse uma série de seis derrotas consecutivas no final do campeonato. Este ano, a equipe catarinense pretende evitar tropeços e alcançar a tão sonhada vaga na primeira divisão nacional.

Com um elenco modificado, ainda com as peças principais, mantendo a dupla Cleber Santana e Marquinhos Santos, e algumas boas revelações, como o lateral-direito Bocão e o atacante Héber, a equipe comandada por Pingo, terceiro técnico do clube no ano, almeja muito mais do que um lugar no meio da tabela. Nas últimas duas edições, o time alternou entre o sonho do acesso e contentamento com a zona morta.

30 gols: melhor ataque do Catarinense

Para conseguir seu objetivo, o dono do melhor do Campeonato Catarinense, com 30 gols marcados, após duas trocas de técnico pretende alcançar a estabilidade, e assim, um lugar entre os quatro primeiros após as 38 rodadas.

Único título nacional veio em 1998

Com um regulamento diferente do que conhecemos hoje, o Avaí pôde ostentar a alcunha de campeão brasileiro no ano de 1998, quando ergueu o troféu da Série C. O time catarinense venceu a disputa que envolveu 66 equipes, em uma fórmula de disputa um tanto quanto complexa.

Na primeira fase, 11 chaves de seis equipes cada jogando entre si, em turno e returno. Na divisão regionalizada, enfrentou Tubarão, Chapecoense, Pelotas, XV de Campo Bom e Brasil de Pelotas; após a disputa dos dez jogos, terminou a fase inicial na liderança do grupo.

Nas fases seguintes, mata-matas: a equipe florianopolitana passou por Caxias, Santo André, novamente o Brasil de Pelotas, até que chegasse à fase final, onde os quatro times restantes se enfrentariam em um quadrangular. Na disputa com Anapolina, Itabaiana e São Caetano, o Avaí se deu melhor e venceu a competição, subindo para a Série B junto aos paulistas.

No último ano o clube prestou homenagem aos envolvidos, dando sequência à série de tributos prestados por conta do aniversário de 90 anos da agremiação, e também pela conquista estar completando exatos 15 anos no mês de dezembro.

Em 2013, início ruim comprometeu e, na reta final, faltou fôlego

Apontado como um dos candidatos para o acesso no início do campeonato, o Avaí não conseguiu corresponder às expectativas. Mesmo com a eliminação precoce na Copa do Brasil e a queda na semifinal do Catarinense frente o Criciúma, esperava-se muito do Leão da Ilha, que começou a competição dando pinta de que iria lutar mesmo era contra a degola.

Com a demissão de Sérgio Soares, o pentacampeão mundial Ricardinho comandou a equipe no início da competição, e o resultado não foi muito bom: apostando suas fichas na experiência da dupla Cleber Santana e Marquinhos e na influência da Ressacada, a equipe sucumbiu. No primeiro turno, foram nove vitórias, três empates, e sete derrotas em 19 partidas, desempenho que obrigou o treinador a deixar o cargo; na ocasião, a equipe ocupava a 13ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Velho conhecido da torcida avaiana, Hemerson Maria foi o escolhido para assumir o comando técnico da equipe. Junto ao novo treinador, mudanças no elenco, com o afastamento de quatro jogadores e novos reforços, o que de certa forma ajudou. Sob novo comando, o time só foi conhecer a primeira derrota dez rodadas depois, quando já tinha saltado para a quarta colocação da Série B.

A boa fase manteve até que ocorresse uma “tragédia futebolística”, como o próprio presidente do clube classificou a situação. Uma série de seis derrotas seguidas na reta final do campeonato impediu o Avaí, que até então brigava de forma ferrenha por uma vaga na primeira divisão, continuasse na disputa, terminando a competição apenas no décimo lugar.

O nome de 2013: Marquinhos Santos

Peça importante na fase de ascensão da equipe na Série B, o meia Marquinhos, ídolo do Avaí e espelho para a torcida, marcou 11 gols pelo time da Ilha na competição. Não bastassem os números, foi ao lado de Cléber Santana e Eduardo Costa parte do grupo que liderou a retomada do time após o péssimo 1º turno. No início da temporada, afirmou inclusive ter recebido propostas de clubes da Série A, mas que preferiu retornar ao Leão por amor ao clube.

Com recém-completados 250 jogos pelo clube, o jogador vê seu contrato se encerrar no próximo dia 31 de maio, mas ainda não foi procurado pela diretoria para renovar. Certo mesmo é que recebeu uma sondagem da Major League Soccer (MLS), e que existe sim a possibilidade de ir atuar na liga norte-americana, como confirmado pelo jogador ao Diário Catarinense.

O início de temporada

Em três meses, três técnicos passaram pelo Avaí

O começo de temporada do Avaí foi de envergonhar torcida e direção: com apenas duas vitórias, um empate e seis derrotas, a equipe terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense na oitava colocação. Empatado em pontos (7) com Juventus e Atlético de Ibirama, companheiros da equipe na lanterninha do torneio, forçando a disputa do Hexagonal do rebaixamento.

Já sob novo comando e seguindo a batuta de Pingo, terceiro técnico do clube catarinense no ano, a situação, que poderia ser complicada, se facilitou, e o Leão permaneceu na elite estadual. Uma sequência de sete jogos de invencibilidade ajudou a equipe a terminar a competição com o segundo lugar do Hexagonal, com 17 pontos, atrás apenas da Chapecoense, que terminou com 20, na liderança.

Embalada, a equipe não deu chances para o azar também na Copa do Brasil, onde eliminou o Naviraiense logo na primeira partida da primeira fase. Com gols de Marquinhos, Cleber Santana, Héber e Diego Jardel, o Avaí venceu por 4 a 1 fora de casa e aguarda o vencedor de Paragominas x ASA para saber seu adversário na próxima fase.

Quem comanda: Pingo

Para o lugar de Hemerson Maria, a diretoria anunciou no final de 2013 o ex-zagueiro Emerson Nunes, até então auxiliar. Porém, logo no início do Catarinense uma derrota para o Brusque fez com que Nunes fosse novamente rebaixado para a função de auxiliar, para que Paulo Turra assumisse; por sua vez, o novo comandante não suportou as três derrotas em suas primeiras três partidas e deixou o cargo.

Por enquanto, o treinador do Avaí é o modesto Pingo. Revelação do futebol catarinense, o ex-jogador com passagens por Flamengo, Corinthians e Joinville, fez um bom trabalho em 2013 pelo Juventus de Jaraguá do Sul e comandou o bom início de temporada do Brusque - responsável pela saída de Emerson Nunes -, o que despertou o interesse da diretoria do Leão. Com estilo de jogo paciente e ofensivo, espera-se que consiga, ao menos, ficar mais tempo na função do que seus antecessores.

Quem decide: Cleber Santana

Experiente, com uma boa quilometragem dentro e fora do Brasil, e o mais importante: com a confiança da torcida. Em sua segunda passagem pelo clube, Cleber Santana está perto de completar 100 jogos com a camisa do Avaí, e pode ser fator determinante pra campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixou o clube em 2012 quando acertou sua transferência para o Flamengo, mas não vingou no rubro-negro, e entre uma série de imbróglios financeiros e problemas técnicos, retornou ao clube em maio de 2013.

Titular absoluto, o meia é um dos artilheiros da equipe na temporada com seis gols marcados (cinco no Catarinense e um na Copa do Brasil). Junto a Marquinhos, o grande destaque da equipe na última e na atual temporada, o que aponta o camisa 88 como principal esperança do Leão da Ilha para o campeonato nacional.

Quem promete: Héber

Aos 22 anos de idade, o rondoniense que chegou ao clube no início deste ano traz consigo uma história de amor: pelo Figueirense. Vindo das categorias de base do Figueira e sendo deixado de lado pelo clube no início de 2013, o jogador atuou pelo CRAC, de Catalão (GO), antes de chegar ao Avaí, no começo deste ano.

No Campeonato Catarinense, foram cinco gols marcados e boas atuações, principalmente quando a equipe engrenou e conseguiu engatar uma sequência de boas partidas. Em destaque, o jogo contra o Juventus de Jaraguá, quando marcou três e liderou o Avaí; na Série B, espera-se a mesma inspiração, e que o amor não correspondido pelo Figueirense fique mesmo só no passado.

O desafio: regularidade

Trocas de comando técnico, derrotas fora de casa, seca de gols, fazer da Ressacada um lugar onde o time perca o mínimo de pontos possível. São diversos os elementos que compõem a tão sonhada regularidade, porém, longe de ser utopia, é uma mescla de eventos vital se o Avaí quiser brigar pelo acesso em 2014.

Nos últimos anos, se não a falta de paciência com treinadores, nem mesmo o pífio desempenho longe de seus domínios, o time enfrentou sérios problemas para conseguir um campeonato constante: nos bons momentos, brigou sempre na parte de cima da tabela, já quando não manteve um desempenho linear, esteve na zona morta da classificação, ao que também está fadado nesta temporada.

Avaliação VAVEL

Como a prática leva a perfeição e o ano do Avaí não inspira grandes mudanças no que se refere à mudança de postura da equipe na competição, o que deve restar mesmo ao time catarinense é uma posição em meio de tabela, assim como foi nas últimas temporadas.