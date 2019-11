Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e

12:45 Muito obrigado por acompanhar mais esse evento conosco da VAVEL Brasil! Não se esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Facebook também! No nosso site, toda a repercussão da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Boa Tarde, até a próxima!

Luiz Felipe Scolari divulga a lista de convocados para a Copa do Mundo

12:43 Termina a coletiva de Luis Felipe Scolari na sala de imprensa do Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

12:41 Na última resposta, para o jornalista alemão, Felipão falou sobre Dante e Luiz Gustavo, dois atuantes na Bundesliga: "Dante e Luiz Gustavo foram convocados pelo posicionamento que têm na equipe deles: no Bayern e no Wolfsburg. Quando chamados na seleção brasileira, têm jogado de forma excelente. Estão muito bem tanto seleção brasileira quanto em seus clubes. Para mim, eles farão parte da Seleção com uma alegria muito grande."

12:39 Sobre Neymar, principal astro da seleção, Felipão afirmou: "O papel do Neymar no Barcelona quem define é o Tata, e eu não posso falar nada disso. Ele tem a responsabilidade maior não só de criação, mas de contra-ataque, de improvisação. Ele será um complemento de um grupo que trabalha muitas vezes para ele. E ele terá que trabalhar muitas vezes para o grupo também." (Foto: André Durão/Globoesporte.com)

12:37 Sobre os jogadores deixados de fora, como Miranda e Filipe Luís, do Atlético de Madrid, Felipão desviou comentando: "Eu tenho 23 convocados. Os que não foram convocados, não foram convocados. Por alguma razão que o técnico escolheu. Vamos trabalhar com esse grupo."

12:35 Felipão, sobre Jô: "Ontem conversamos com o Jô. Já combinamos que, se ele não se sentir bem, falará conosco. Se não estivesse em condições, teria falado conosco. O médico do Atlético-MG mandou os exames dele para o Runco (médico da Seleção). São poucos dias de recuperação e não me causam preocupação."

12:33 Sobre as críticas do Deputado federal e ex-jogador, Romário, à CBF, José Maria Marin, presidente da entidade, declarou: "Nossa preocupação é com a seleção, assim como todos os brasileiros."

12:31 Felipão, sobre ter antecipado a alguns jogadores, a convocação: "Alguns sabiam que estavam convocados, pois comuniquei pessoalmente a eles que estariam na lista. Queria ter certeza que eles não tivessem dúvidas. Acredito neles e vou até o inferno com eles." (Foto: André Durão/Globoesporte.com)

12:29 Felipão, sobre a função dos jogadores: "Eles estão envolvidos no processo de ganhar uma Copa do Mundo. Fica muito mais fácil para a gente comandar e empurra-los para esse objetivo. O técnico tem que organizar o ambiente, e é esse o entendimento que estamos tendo com os jogadores. Sobre permanência ou não, deixo para lá. Só quero ganhar o Mundial."

12:26 Felipão: "A gente tem amizade com alguns técnicos e ontem um deles disse que poderia liberar um jogador no dia tal. Então, eu pedi liberação dias antes. A gente vai fazendo isso, conversando com os jogadores e formando a equipe. O Thiago Silva hoje pode ganhar o título. Ontem falamos para ele jogar de máscara, para estar mais protegido para chegar à seleção brasileira. São detalhes que vão formando o grupo."

12:23 Sobre o evento da convocação ser sempre um grande evento, Felipão declarou: "O que torna essa convocação um evento assim é a grandeza da seleção brasileira, é o país. Somos cinco vezes campeões mundiais, e a Copa ainda é aqui." (Foto: André Durão / GloboEsporte.com)

12:20 Sobre a experiência de Copa do elenco atual, Felipão fez uma comparação com o time de 2002: "Aqueles jogadores da Copa de 2002 já tinham muito mais experiência em Copa do Mundo do que esses. São 17 jogadores que ainda não jogaram uma Copa. Naquela oportunidade, apenas uns 10 não tinham jogado Copa. Mas a experiência que eles estão ganhando nas competições que jogam atualmente me faz acreditar que não sentirão muito a diferença, embora sempre a experiência em alguns momentos é importante."

12:17 Sobre o começo dos treinamentos, Felipão diz: "Vou dar ênfase nos primeiros dias a testes junto com o departamento físico e com os médicos. A partir disso, vamos desenvolver um trabalho em conjunto para colocar os jogadores na melhor condição física e técnica. Nosso grupo é muito bom. Nossos amistosos serão no sentido de deixar a equipe nas melhores condições. Se acontecer como em 2002, quando os jogadores não tiverem nas melhores condições, não vamos colocar."

12:15 Sobre Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, que terminou a temporada com problemas físicos: "Vamos conversar com o Marcelo para ver o que ele precisa, se pode se apresentar no dia 26. Se por jogar no dia 24 à noite, se pode pegar um avião no dia 25. Se ele for campeão, privar de voltar para participar da festa, não acho justo. Vou conversar com o Marcelo." (Foto: Julian Finney/Getty Images)

12:12 Felipão, sobre a "lista reserva" que terá de apresentar: "No dia 13 tem que apresentar mais sete, por solicitação da Fifa. Mas independentemente, se eu tiver que chamar alguém até o dia 2, não precisa ser daqueles sete. Já fiz a relação, já entreguei. Vou chamar um goleiro, um zagueiro, dois meias e dois atacantes... Vou completar dessa forma"

12:08 Sobre Oscar, meia do Chelsea e Paulinho, volante do Tottenham, que terminaram a temporada no banco de reservas de seus times, Felipão disse: "O Oscar pode ter algumas questões físicas e será corretamente trabalhado para chegar em condições no Mundial. A parte técnica será trabalhada a partir dos exames da parte física e médica. Não me preocupa a situação do Paulinho ou do Oscar, só a parte física."

12:06 Felipão: "Me preocupa através dos exames que serão feitos é onde vamos focar o início do nosso trabalho, para equlibrar todos na parte física. Na parte técnica, ninguém perde. O Oscar é um dos melhores jogadores do mundo, longe de qualquer observação minha ou de outro técnico."

12:03 Após ser perguntado sobre como é ser técnico da seleção, Felipão declarou: "Significa que todo e qualquer técnico, sempre quando trabalhar, vai subindo posições até sonhar com a seleção do seu país. Foi o que aconteceu comigo. Devagar, cheguei à Seleção. Chegar pela segunda vez e jogar em seu país é uma condição que poucos treinadores do mundo têm. É uma honra, a maior satisfação da minha vida, é aquilo que de mais bonito pode acontecer na minha vida no futebol." (Foto: Getty Images)

12:00 Sobre o maior adversário que o Brasil poderá pegar na Copa, Felipão se esquivou, afirmando que o próximo adversário - na estreia, contra a Croácia - é o mais forte: "A grande seleção a ser derrota é a Croácia. Não adianta pensar no final sem pensar nos passos iniciais. Nosso primeiro passo é o jogo contra a Croácia, e a nós não interessa quem será nosso adversário no final. Os jogadores sabem que precisamos dar o primeiro passo, e a Croácia é o adversário mais importante no momento."

11:57 Felipão: "Hoje é dia 7 e dia 13 a Fifa nos obriga a escolher outros sete nomes. Começo a trabalhar dia 26, mesmo que tenha alguma coisa no início do nosso treinamento, ainda podemos chamar outros jogadores. Não compartilho dessa ideia (de convocar 30 jogadores) e depois cortá-los."

11:55 Sobre a convocação passada, em 2002, Felipão declarou: "Na Seleção de 2002, se não estou enganado agora, tinha dez ou 11 que atuavam no Brasil. São situações que nos obrigam a escolher jogadores que atuam fora do Brasil."

11:52 Sobre Henrique, zagueiro do Napoli, uma das "surpresas" desta convocação, Felipão afirma: "O Henrique é um jogador que confio. Gosto do futebol dele. Tivemos olhares finais e ontem resolvemos uma série de detalhes observados por toda a comissão técnica. A observação para o quarto zagueiro foi quando tivemos nossos maiores debates para escolhar um jogador nessa posição, que foi o Henrique." (Foto: Getty Images)

11:50 Felipão na coletiva: "Queria dizer que, depois de nós estudarmos e trabalharmos esse tempo todo, chegamos a uma conclusão de nomes, definimos esses nomes. Sei que muitas vezes a gente pode concordar, é uma decisão do técnico a escolha de todos esses nomes. A partir da divulgação dos nomes, queria solicitar a nossos torcedores que os nossos 23 convocados sejam muito bem recebidos e tratados como sempre fomos tratados."

11:45 David Luiz, também à rede Globo: "Alegria muito grande, estou muito feliz pelos meus companheiros Willian, Ramires e Oscar. Conheço o Willian desde pequeno e sempre briguei para ele ir para um grande centro do futebol mundial. Ele merece muito essa convocação, assim como os outros dois. E estou feliz por mim também, ter essa grande responsabilidade de representar minha nação com muita alegria e muito coração."

11:42 William, meia do Chelsea, à rede Globo: "Muito feliz. Estou com frio na barriga até agora, mas estou feliz pela oportunidade. Disputar uma Copa é o sonho de todos, ainda mais dentro do nosso país. Responsabilidade será grande."

11:40 Felipão divulgou a lista e deu uma pausa de 10 minutos para os jornalistas na sala de imprensa no Vivo Rio. Em instantes, começará a entrevista coletiva.

11:35 Atacantes: Neymar (Barcelona); Hulk (Zenit); Fred (Fluminense); Jô (Atlético-MG).

11:34 Meias: Oscar (Chelsea); Willian (Chelsea); Bernard (Shakhtar Donetsk).

11:33 Volantes: Luis Gustavo (Wolfsburg); Paulinho (Tottenham); Hernanes (Internazionale); Ramires (Chelsea); Fernandinho (Manchester City).

11:32 Laterais: Marcelo (Real Madrid); Maxwell (PSG); Daniel Alves (Barcelona); Maicon (Roma)

11:31: Zagueiros: Thiago Silva (PSG); David Luiz (Chelsea); Dante (Bayern de Munique); Henrique (Napoli).

11:30 Saiu a Lista! Goleiros: Julio César (Toronto FC); Jéfferson (Botafogo); Víctor (Atlético-MG).

10:30 A última vez que o ex-goleiro Marcos tocou a Taça da Copa do Mundo foi há 12 anos, na campanha do pentacampeonato. Bem à vontade com o cobiçado objeto nas mãos, São Marcos reviveu memórias do título conquistado em 2002, durante a cerimônia de abertura do Tour da Taça, em evento exclusivo para imprensa e convidados em um shopping center de Campo Grande na manhã desta terça-feira (5). "No ano passado tive a oportunidade de estar perto da taça no Rio de Janeiro, mas tinha outros campeões do mundo, então foram mais os outros que pegaram, e eu, por respeito, fiquei meio de longe. Mas de pegar na mão de novo e ficar mais tempo com a taça, foi agora. Senti felicidade de lembrar aquele momentos, o sacrifício que é para poder chegar a ser um campeão do mundo," conta. (Foto: Hélder Rafael)

10:25 Na última Copa do Mundo, disputada na África do Sul em 2010, o nome que chamou atenção na lista do treinador Dunga foi Grafite, na época, jogador do Wolfsburg, da Alemanha. O atacante foi chamado para o último amistoso antes da convocação final, contra a Irlanda. Atuou por 27 minutos, agradou ao treinador e conquistou de forma surpreendente uma vaga entre os 23 que foram à primeira copa no continente africano. (Foto: Jamie McDonald/Getty Images)

10:22 Outra surpresa de Felipão foi a presença na última relação do nome de Vampeta, do Corinthians, que só havia sido chamado uma vez nos amistosos antes da Copa. Quem ficou ausente foi Djalminha, afastado pela cabeçada que aplicou no treinador do La Coruña, Javier Irureta, em um treino do time espanhol.

10:20 Em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, Emerson foi novamente personagem, mas de forma contrária. Na véspera da estreia contra a Turquia, o então capitão da equipe machucou o ombro ao atuar como goleiro em um treino recreativo e acabou sendo cortado. Felipão decidiu chamar Ricardinho, que não havia atuado sob o comando do treinador na Seleção. Felipão deixou no Brasil alguns dos meias com maior experiência na Seleção, como Alex, Juninho Pernambucano e Zé Roberto. E incluiu novatos na relação final, que estrearam apenas no ano da Copa, como Gilberto Silva, Kléberson e Kaká.

10:17 Já na França, Zagallo teve que fazer uma nova substituição no grupo. Romário também foi dispensado por lesão. E o treinador preferiu não chamar um novo atacante, como seria natural. E escolheu o volante Emerson, do Grêmio, que herdou a camisa 11 do baixinho.

10:15 Caso semelhante ocorreu em 1998. Durante a fase de treinos, Flávio Conceição foi cortado por lesão. O meio-campista era a opção para a reserva de Cafu, titular absoluto da lateral-direita. E Zagallo optou por um especialista na posição como substituto: Zé Carlos. O lateral do São Paulo também nunca havia disputado um jogo sequer pela Seleção. E teve que entrar em campo em um jogo decisivo: na semifinal contra a Holanda, quando Cafu estava suspenso. Zé Carlos teve atuação apagada, sofrendo para marcar o habilidoso ponta Overmars. (Foto: Getty Images)

10:10 Em 1986, a surpresa não surgiu na lista, mas no dia do embarque da Seleção para o México. Leandro não se apresentou para a viagem, em solidariedade a Renato Gaúcho, que ficou fora da convocação, após um atraso na reapresentação na concentração na Toca da Raposa. Telê Santana recorreu a Josimar, que nunca tinha atuado pela Seleção. O lateral-direito do Botafogo foi um dos destaques do Brasil, marcando gols nas vitórias sobre a Irlanda do Norte por 3 a 0 e Polônia, por 4 a 0.

10:05 Para a Copa de 1978, na Argentina, a grande ausência da lista do treinador Cláudio Coutinho foi Falcão, bicampeão brasileiro pelo Internacional em 75 e 76. Telê Santana também apresentou uma surpresa na lista para a Copa de 1982. Um dos destaques do Brasil no Mundial de 78, o ponta-esquerda Dirceu ficou ausente da Seleção até um mês e meio antes da abertura do Mundial da Espanha, quando foi chamado por Telê para os amistosos contra Portugal e Irlanda. E carimbou uma vaga no grupo. No entanro, não só isso: Dirceu foi titular na estreia contra a União Soviética, em Sevilha.

10:00 Na convocação para o tri em 1970, uma das novidades de Zagallo, após substituir João Saldanha três meses antes da Copa, foi chamar o atacante Dario. O camisa 9 do Atlético-MG foi alvo de polêmica na gestão de Saldanha, após o presidente da república Emílio Médici elogiar o centroavante e defender a sua presença na Seleção. Dadá Maravilha foi titular no amistoso contra o Paraguai (0 a 0), em 12 de abril, e entrou durante a partida contra a Áustria (1 a 0), no dia 29. ambas no Rio de Janeiro. Não balançou as redes, mas garantiu a viagem para o México. (Foto: Reprodução/Internet)

9:55 Quatro anos depois, quando o Brasil conquistou o bi-campeonato no Chile, a surpresa na lista final foi o ponta Jair da Costa. O jogador da Portuguesa foi chamado para a relação de 41 atletas, que realizaram um período de treinamentos em Campos de Jordão, em São Paulo. E ficou na lista final, com apenas um jogo pela Seleção em seu currículo: a vitória por 3 a 1 sobre País de Gales, em 16 de maio de 1962, no último amistoso antes do Mundial.

9:50 Em 1958, a lista de Vicente Feola também teve um nome que chegou a ser carta fora do baralho por todos. Então jogador do Flamengo, Zagallo vestiu a amarelinha pela primeira vez pouco mais de um mês antes da estreia do Brasil na Copa da Suécia. O ponta-esquerda agradou no amistoso contra o Paraguai, em 4 de maio, no Maracanã, marcando um dos gols da vitória por 5 a 1. Atuou novamente contra o Paraguai três dias depois, no Pacaembu, e contra a Bulgária (Maracanã), garantindo o seu nome na lista.

9:45 Na história, muitas surpresas ocorreram em várias listas finais para outros Mundiais. Em 50, na Copa anterior disputada no país, o treinador Flávio Costa desagradou aos torcedores do Corinthians, quando deixou de fora o ponta-direita Cláudio Pinho. E surpreendeu ao convocar para a posição Alfredo II, atleta polivalente, que costumava atuar como lateral no Vasco, clube comandado por Costa e que estava fora da Seleção desde 1945.

9:40 A convocação de daqui a pouco contará com pelo menos 700 jornalistas credenciados, entre brasileiros e estrangeiros. Repórteres da Inglaterra, Japão, Espanha, Alemanha e China pediram credenciais à CBF. Convocada, a seleção se apresentará dia 26 de maio na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, para a preparação à Copa do Mundo.

9:35 Na zaga, Henrique, ex-Palmeiras e hoje no Napoli, tem a preferência por jogar em mais de uma função no setor defensivo. Dedé, do Cruzeiro, é outro bem cotado. Miranda, do Atlético de Madrid, seria uma surpresa. No meio ou ataque, as opções passam por Hernanes, da Inter de Milão, ou até Robinho, do Milan. Os dois estão bem cotados. Alan Kardec, agora no São Paulo, seria a maior zebra. Na semana passada, antes de a notícia vazar, Felipão foi informado de que o atacante já havia deixado o Palmeiras. (Foto: Divulgação/CBF)

9:30 Na lateral-esquerda também persiste a incerteza, e justamente em quem será o reserva de Marcelo. Filipe Luís ocupou a posto na competição disputada em junho de 2013. Atualmente, Felipão tem chamado Maxwell, do Paris Saint-Germain, e ele tem dado conta do recado. Com boas atuações no PSG e na própria Seleção, o jogador tem conquistado o seu espaço com a comissão técnica. Abaixo, os candidatos de cada posição e as chances de cada um ser chamado.

9:25 Na defesa, a lateral-direita existe uma lacuna. Daniel Alves é o titular de Felipão. Nas Confederações, Jean, que tem atuado como volante no Fluminense, foi o reserva imediato. No entanto, Felipão quer um especialista no setor. Maicon, hoje na Roma, foi chamado e deu conta do recado. Já Rafinha, do Bayern de Munique, foi convocado no último amistoso realizado em março, contra a África do Sul.

9:20 No entanto, algumas vagas ainda estão em aberto. No gol, a dúvida de Felipão se refere ao terceiro goleiro. Na Copa das Confederações, Diego Cavalieri foi o dono do posto. Victor, do Atlético-MG também foi observado pela comissão técnica da Seleção. Porém, o arqueiro tricolor leva vantagem na briga. Julio César e Jefferson estão garantidos. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

9:15 Recentemente, Felipão adiantou alguns jogadores que disputarão o Mundial no Brasil. Farão companhia ao goleiro Júlio Cesar, do Toronto FC (CAN), e ao atacante Fred, do Fluminense, os zagueiros David Luiz (Chelsea) e Thiago Silva (PSG), os volantes Ramires (Chelsea) e Paulinho (Tottenham) e os meias Willian e Oscar (Chelsea), além do atacante Neymar (Barcelona).

9:10 Faltando exatos 37 dias para o início da Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari já convocou diversos atletas desde quando reassumiu a Seleção Brasileira, em 2012. Conquistou a Copa das Confederações em 2013 e junto, a confiança dos 23 jogadores que fizeram parte daquela conquista. Entretanto, praticamente um ano se passou e agora, haverá uma nova lista: a da Copa do Mundo de 2014.

9:05 Daqui a pouco, às 11h30, vamos conhecer os 23 jogadores responsáveis pela missão de conquistar o hexacampeonato mundial para a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo no Brasil. Pelas convocações recentes de Felipão e suas declarações, não devemos esperar muitas surpresas. Mas as listas dos últimos treinadores da seleção brasileira quase que, inevitavelmente, trouxeram alguma novidade. (Foto: Divulgação/CBF)

9:00 Muito bom dia, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão . É a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2014, que será feita por Luís Felipe Scolari daqui a pouco, às 11h30, no Vivo Rio, Rio de Janeiro e você acompanhará a divulgação da lista aqui, conosco!