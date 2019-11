Rumo à Copa: Júlio César

Nesta quarta-feira (07), o técnico Luiz Felipe Scolari convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Entre os 23 convocados está o goleiro Júlio César, de 34 anos. Um dos homens de confiança de Felipão, Júlio conta com histórico de vitórias e derrotas importantes no seu currículo com a seleção.

Júlio César disputará a terceira Copa do Mundo da carreira. A competição, claro, se torna ainda mais especial para o goleiro e para todos os jogadores por ser no Brasil, o considerado país do futebol. Além disso, a final será no estado de nascimento do camisa 1, o Rio de Janeiro. Ser campeão da maior competição do mundo selaria a volta por cima do goleiro, tido como um dos responsáveis pelo fracasso na última edição.

Mesmo não estando em uma grande equipe mundial, Júlio César é o títular absoluto do Brasil. Após a primeira Copa disputada, a de 2010, o jogador não acreditava que poderia voltar a disputar a competição.

Flamengo, onde tudo começou

De 1997 a 2005. Este foi o tempo que Júlio César ficou no profissional do Flamengo. Antes, no entanto, o jogador fazia brilhar os olhos dos empresários e técnicos nas categorias de base do Mengão. Após mostrar bom trabalho nas categorias inferiores, Júlio foi promovido ao profissional em 2007, e tomou conta de vez do gol Flamenguista.

O então jovem Júlio César chegou no profissional quieto, ainda como reserva de Clêmer. Do banco de reservas, viu seus companheiros vencerem a Copa dos Campeões Mundiais, em cima do São Paulo, e o torneio de Brasília, frente ao Atlético/MG. Depois disso, ainda como reserva, venceu a Taça Guanabara de 1999 e o Campeonato Carioca de 2000, além da Mercosul de 99.

Foi então que chegou 2001 e Júlio César assumiu a titularidade absoluta no Mengão. No Campeonato Carioca do mesmo ano, o torcedor teve a certeza de que tinha um grande goleiro defendendo seu clube. Após uma grande campanha, a grande final chegou, e logo contra o Vasco, o maior rival. Júlio César tinha confiança da torcida, e, após uma vitória e uma derrota, saiu do Maracanã com o caneco, o seu primeiro como titular de seu time de coração.

Após 2001, Júlio não saiu mais do gol do Flamengo. Foram grandes atuações e vários títulos. Ao todo, foram 12 títulos com a camisa rubro-negra, marca que deixa o nome do jogador marcado na história do clube.

Das 285 partidas que Júlio César fez pelo Mengão, em 81 ele saiu sem tomar gols. A maior sequência sem deixar a bola entrar nas redes onde defendia foram 5 jogos, em uma ocasião apenas. No entanto, nem tudo é um mar de rosas: Júlio, em duas oportunidades, sofreu 6 gols em uma mesma partida.

Após muitos jogos e grandes defesas pelo Flamengo, Júlio se transferiu para o Chievo no começo de 2005. Lá, quase não jogou, se transferindo para a Inter de Milão alguns meses depois.

Na Internazionale, o melhor momento de sua carreira

Divulgação/Internazionale

Quando chegou à Inter de Milão, Júlio César - e a torcida - não esperava que faria o sucesso que fez. No primeiro ano no clube Italiano, Júlio foi reserva de Toldo, bastante identificado com a torcida na época. Um ano se passou, e o arqueiro se tornou o goleiro titular da Inter, e daí para frente não parou mais.

No primeiro ano de clube, os títulos do Campeonato Italiano e da Coppa Itália vieram, além de jogos incríveis e grandes defesas, que deixaram o torcedores Nerazzurri admirados com o arqueiro que, em recompensa pelas belas atuações, foi chamado para ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2006.

Após ter conquistado cinco Campeonatos Italianos seguidos, Júlio César - e a Inter de Milão - tinha como objeto de desejo a Uefa Champions League, maior competição de clubes do mundo. E a tão sonhada taça foi para as mãos do arqueiro na temporada 2009-10.

Na Champions League daquele ano, a Inter estava com um grande time. No entanto, por várias vezes na competição, a equipe entrou em apuros e o salvador da pátria foi justamente Júlio César. Por isso, após a grande final vencida pelo seu time, diante do Bayern de Munique, Júlio foi eleito o melhor goleiro da UEFA, 2º melhor goleiro do mundo pela IFFHS, além do Oscar del Calcio. Foi o ápice da carreira do goleiro.

Em 2010, Júlio ainda foi campeão do Mundial de Clubes, fechando, assim, os títulos pela Inter de Milão. Depois disso, o goleiro começou a perder espaço no clube, e viu a saída do mesmo como uma forma de voltar a mostrar o seu grande futebol em outro lugar. O destino foi a Inglaterra!

Títulos pela Internazionale Temporadas Campeonato Italiano 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10 Coppa Itália 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11 Supercopa da Itália 2005, 2006, 2008, 2010 Uefa Champions League 2009-10 Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2010

Passagem pela Inglaterra e ida para o Canadá

Divulgação/Toronto FC

A passagem de Júlio César pelo Queens Park Rangers é talvez a menor página de sua carreira. O arqueiro chegou ao clube Inglês em 2012. A estreia foi diante do Chelsea, em um empate sem gols, onde Júlio foi muito bem. No entanto, seu time não foi tão bem assim, caindo para a segunda divisão.

Depois disso, Júlio se machucou e chegou a ficar nove meses sem ser relacionado para um jogo, voltando na dura derrota para o Éverton por 4 a 0. E assim acabou a curta passagem do goleiro pelo QPR, fazendo somente 25 partidas. Júlio, então, se transferiu para o Toronto FC, do Canadá.

O goleiro chegou no Toronto FC em janeiro e permanece até hoje. Lá, estreou com derrota por 3 a 1 em um amistoso, e depois disso não apareceu tantas vezes assim na mídia. No entanto, Júlio chega na Copa como um cara de confiança, principalmente pela bagagem que tem.

Altos e baixos: a trajetória de Júlio César na Seleção

Divulgação/CBF

O ano era 2003. Ainda um "garoto", Júlio jogava muito no Flamengo. No entanto, ninguém poderia acreditar que ele fosse para uma Copa das Confederações, mesmo depois de ter frequentando as categorias de base do Brasil. Pois bem, o goleiro do Mengão foi chamado para ser reserva de Dida. Júlio César e a Seleção não saíram com o título, mas para o goleiro a competição foi inesquecível.

Um ano se passou, e o goleiro foi convocado para a Copa América de 2004, no Peru, para ser titular. Após uma bela campanha na competição, a Seleção chegou na final para enfrentar a Argentina. Após empate no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis, onde Júlio apareceu. O arqueiro defendeu o pênalti de D'alessandro e o Brasil conquistou o título, o primeiro do goleiro com a camisa da Seleção Brasileira.

Em 2006, Júlio foi para a Copa do Mundo na Alemanha como terceiro goleiro. Foi então que em 2010 Júlio César foi convocado para a Copa da África como titular, e lá que aconteceu um dos piores momentos de sua carreira.

O Brasil ia bem na Copa, até chegar a partida diante da Holanda, nas quartas-de-final. A Seleção abriu o placar, mas a Holanda empatou e o jogo ficou tenso. E chegou o lance mais crucial da partida: levantamento na área, Júlio César saiu, mas Felipe Melo estava na bola. Para muitos, o goleiro atrapalhou o volante, que raspou de cabeça para o fundo do gol, marcando contra.

Os dois jogadores foram considerados culpados pela eliminação da Seleção. Para muitos, ambos não poderiam voltar a jogar com a camisa Canarinho. De fato, o volante não a vestiu mais, mas o goleiro sim, e deu a volta por cima na Copa das Confederações de 2013.

Divulgação/CBF

Na Copa das Confederações de 2013, Júlio César deu a volta por cima. Nas semifinais, diante do Uruguai, Júlio defendeu um pênalti cobrado por Forlán ainda quando estava 0 a 0. Na final, diante da Espanha, o goleiro não foi exigido, e viu seus companheiros vencerem com tranquilidade. Após o término da peleja, o goleiro comemorou bastante, além de ficar com lágrimas nos olhos.

Júlio César é o homem de confiança de Felipão

Com vários jogadores com pouca bagagem na Seleção, Júlio César, pela experiência e segurança no gol, é o homem de segurança do técnico Felipão. Antes da Copa das Confederações, Júlio corria ainda um certo risco de ter seu posto de titular tomado por outro goleiro. No entanto, após as grandes atuações na competição - principalmente o pênalti diante do Uruguai - o goleiro confirmou de vez a titularidade.

Além de não ter tido grande participação na última Copa do Mundo, o feito de Júlio César de ser o titular da Seleção se torna ainda maior por não estar em um grande clube do Mundo.

Ficha técnica

Nome completo: Júlio César Soares de Espíndola

Data de nascimento: 3 de setembro de 1979 (34 anos)

Local de nascimento: Duque de Caxias/RJ

Altura: 1,86m

Clubes que passou: Flamengo (1997-2005), Chievo (2005), Internazionale (2005-2012), Queens Park Rangers (2012-2014) Toronto FC (2014)

Títulos na carreira: Copa dos Campeões Mundiais (1997), Campeonato Carioca (1999, 2000, 2001 e 2004), Taça Guanabara (1999, 2001 e 2004), Taça Rio (2000), Copa Mercosul (1999), Copa dos Campeões (2001), Troféu Capitão Castro (2002), Coppa Itália (2004-05, 2005-06, 2009-10 e 2010-11), Campeonato Italiano (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10), Uefa Champions League (2009-10), Copa Eusébio (2008), Mundial Sub-17 (1997), Copa América (2004) e Copa das Confederações (2009 e 2013)

Clube atual: Toronto FC (CAN)

Lista de jogos pela Seleção: Júlio César disputou 78 jogos pela Seleção. 2009 foi o ano em que o jogador mais jogou com a camisa amarela: foram 17 partidas.

Durante os dias que antecedem a Copa do Mundo de 2014 a VAVEL Brasil irá publicar uma série de especiais abordando os principais temas que envolvem o torneio. Na sequência 'Rumo à Copa', os 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari serão analisados.