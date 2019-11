Rumo à Copa: Victor

O técnico Luiz Felipe Scolari revelou nesta quarta-feira (7), os 23 convocados para disputar a Copa do Mundo. E lá estava o nome do goleiro Victor, do Atlético-MG. Vivendo uma excelente fase desde que chegou no Atlético, foi herói na conquista da Copa Libertadores. Desde então, vem mantendo a regularidade, com ótimas atuações, mesmo com o time atravessando má fase.

Apesar de ter ficado fora do grupo da Seleção Brasileira que conquistou o título da Copa das Confederações, em 2013, o goleiro Victor manteve o sonho de disputar a Copa do Mundo. Chamado para a disputa de seu primeiro Mundial, o goleiro vem mantendo uma regularidade de atuações desde o período como jogador do Grêmio. Victor lembrou que foi cotado para estar no grupo que disputou o Mundial da África do Sul, em 2010, mas acabou ficando fora na lista final de Dunga.

O começo do futebol profissional, no Paulista de Jundiaí

Desde pequeno, Victor apresentou um bom desempenho como goleiro, o que resultou em começar a sua carreira no ano de 1997 nos infantis do São Paulo Futebol Clube, aos 14 anos. Com Rogério Ceni brilhando na equipe profissional do tricolor paulista, Victor decidiu se transferir para outro clube do estado, se mudando de São Paulo para Jundiaí para defender o Paulista Futebol Clube em 1998.

Nas categorias de base, Victor foi muito elogiado por seu treinador, nos juniores. Foi destaque da equipe nos Campeonatos Paulistas de juniores, e em 2000, aos 17 anos de idade, iniciou sua carreira como profissional no Paulista. Durante grande parte de sua passagem na equipe jundiaiense, Victor foi reserva de Rafael, goleiro que hoje atua no futebol de Portugal. Victor teve uma rápida passagem pelo Ituano, antes de voltar e conquistar a Copa do Brasil, pelo clube de Jundiaí.

No ano de 2005, Victor participou da maior conquista da história do Paulista, a Copa do Brasil de 2005, sob liderança do técnico Vágner Mancini. Nesse mesmo ano, coincidentemente, durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol, na Série B, enfrentou o Grêmio, sua futura equipe, e acabou perdendo por 2 a 1. No ano de 2007, foi titular absoluto do Paulista durante toda a temporada. Ao lado do zagueiro Réver, acabaram virando destaques e chamando a atenção dos grandes clubes do futebol brasileiro e do exterior.

No ano de 2008, após muitas especulações e rebaixamento precoce para a Série C do Campeonato Brasileiro, resultou em sua contratação pelo Grêmio a pedido do técnico Vágner Mancini, com quem trabalhou nos tempos de Paulista.

Por causa da passagem marcante pelo clube de São Paulo, o goleiro escolheu a cidade de Jundiaí para abrir a primeira unidade de sua escola de formação para goleiros, neste ano de 2014.

Chegada ao Grêmio sob desconfiança da torcida

No dia 19 de dezembro de 2007, após a fracassada negociação de renovação de contrato com o goleiro argentino Sebastián Saja, o Grêmio correu durante dias, atrás de um goleiro para a estréia do Campeonato Gaúcho de Futebol de 2008. Com a contratação do treinador Vágner Mancini, o mesmo acabou indicando aos tricolores, a contratação do goleiro Victor, que estava no Paulista de Jundiaí.

Chegou no clube com receio de alguns fãs, por não ter tido bom resultado com a equipe paulista na última temporada, dividindo a titularidade com o também goleiro da equipe, Marcelo Grohe. Após um bom começo de Campeonato Gaúcho, sofrendo poucos gols, e fazendo milagrosas defesas, Victor conseguiu assumir a titularidade, ainda durante a pré-temporada. Ao lado do meia Roger, foi o grande destaque da equipe gaúcha na competição, porém acabou lesionando-se e durante esse tempo, acabou assistindo as desclassificações do Grêmio no Campeonato Gaúcho, para o Juventude, e da Copa do Brasil, para o Atlético-GO.

Victor teve de ficar fora dos gramados por cerca de um mês, por causa de uma lesão renal, contraída no jogo do Grêmio contra o Esportivo, em 24 de fevereiro de 2008. Após o retorno da lesão, retomou a titularidade no seu clube. Voltou ao clube na estréia do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2008, na Série A, fazendo milagres e sendo fundamental na vitória contra o São Paulo, atual campeão do torneio, no Estádio do Morumbi. Passada as 18 rodadas do primeiro turno, Victor era considerado por especialistas como o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro.

No ano seguinte, em 2009, Victor foi titular durante toda a campanha do Campeonato Gaúcho de Futebol, levando sua equipe a final do primeiro turno da competição, mas acabou sendo derrotado por seu arquirrival, o Sport Club Internacional por 2 a 1, no Estádio Beira Rio. Na Copa Libertadores, foi uma das peças fundamentais no fase de grupos, conquistando cinco vitórias e um empate em seis jogos, a melhor campanha dos 32 clubes da competição. Foi destaque ao levar o Grêmio para as semi-finais, após passar por Universidad San Martín e Caracas, de Peru e Venezuela, respectivamente.

Em julho de 2009, quando disputava a Copa das Confederações, seu futebol chamou a atenção de outros clubes do exterior, e chegou a receber sondagens de dois clubes europeus: O Bari, da primeira divisão do Campeonato Italiano de Futebol e o Benfica, considerado o melhor clube de Portugal. No entanto, por decisão do próprio jogador, do empresário e dos dirigentes gaúchos, Victor decidiu permanecer em Porto Alegre e anunciar inclusive a sua renovação de contrato.

Em 2010, com a contratação do novo treinador, Silas, e de reforços de peso como Borges, Leandro, Douglas, Hugo, o Grêmio se tornou por muitos especialistas e comentaristas, como um dos principais candidatos a potencias no ano. Victor por sua vez, assumiu a titularidade durante o inteiro e sendo o novo capitão da equipe. Com maus resultados em campo, Renato Gaúcho chegou ao clube como treinador.

Com Renato no cargo, Victor perdeu a faixa de capitão para Fábio Rochemback. Segundo o treinador, ele seria contra goleiros serem capitães de equipes, negando polêmica com Victor. Mesmo assim, Victor foi novamente um dos principais nomes da extraordinária arrancada gremista para o quarto lugar na competição, colocando o Grêmio na Copa Libertadores da América de 2011, e tendo melhor campanha no segundo turno com 43 pontos, superando o Fluminense que no primeiro turno fez 30.

Ao final da temporada, foi novamente especulado por clubes europeus, porém assegurou que seu desejo e foco permaneceria na equipe gaúcha. Durante o ano, a principal mágoa de Victor foi ter ficado de fora da convocação do técnico Dunga para a Copa do Mundo de 2010. Chegou a revelar na entrevista coletiva que a sua copa era a Copa do Brasil. Após a demissão do treinador da seleção brasileira de futebol e a contratação de Mano Menezes, ex-treinador do Grêmio de 2005 a 2007, Victor foi titular durante o comando inteiro de Mano no ano de 2010, se destacando em amistosos contra os Estados Unidos, na vitória de 2 a 0 e a Argentina, na derrota por 1 a 0. Foi eleito o segundo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de Futebol, perdendo para Fábio, do Cruzeiro, seu companheiro de seleção.

Os seis primeiros meses de 2012 podem ser considerados também os últimos com a camisa 1 do Grêmio. Mantendo a regularidade no gol do clube, se mostrou muito interessado na proposta feita por Alexandre Kalil para defender o Galo.

Defesas de pênalti e conquista da Copa Libertadores da América pelo Galo

Victor chegou ao Atlético-MG para suprir uma carência deixada por Diego, que saiu do clube em meados de 2007. O goleiro fechou um contrato por cinco temporadas e foi anunciado no dia 29 de junho no twitter do presidente: "Torcida mais chata do Brasil, se o problema era goleiro não é mais. Victor é do Galo!". Foi desta forma, que Alexandre Kalil anunciou a contratação do goleiro Victor, então ídolo do Grêmio e considerado um dos melhores do Brasil na sua posição.

A certeza de Kalil de que estaria resolvendo os problemas do gol do Galo não era à toa. Victor, que havia sido revelado pelo Paulista de Jundiaí, já vinha provando há mais de quatro anos sua regularidade com a camisa do Tricolor do Sul.

Victor foi o goleiro titular na bela campanha que o Galo fez no Campeonato Brasileiro de 2012, onde conseguiu ser vice-campeão brasileiro e levar o Atlético para a Copa Libertadores de 2013. Com suas boas atuações com a camisa alvinegra, Victor voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, após ficar mais de um ano sem vestir a amarelinha. A temporada, repleta de predicados favoráveis, foi elogiada pelo próprio goleiro, que, pela hospitalidade e receptividade da torcida atleticana, dizia parecer estar há anos jogando pelo Galo.

Em 30 de Maio de 2013, fez a defesa dita como mais importante da sua vida, quando defendeu um pênalti cobrado por Riascos, aos 47 minutos do segundo tempo, contra a equipe do Tijuana. Tal defesa impediu o gol que eliminaria o Atlético da Copa Libertadores, classificando-o para a fase das semifinais e tornando-o o herói daquela partida.

No jogo de volta da semifinal contra o Newell's Old Boys, diante da torcida, no Estádio Independência, Victor defendeu a última cobrança da equipe adversária na disputa de pênaltis, selando a classificação do clube para a final da Copa Libertadores da América. Na final, contra o Olimpia, foi o melhor jogador da partida defendendo mais um pênalti e consagrando o Galo campeão da Copa Libertadores da América em 2013.

Disputa do primeiro Mundial da carreira

No dia 21 de maio de 2009, após um enorme destaque no Campeonato Brasileiro de Futebol, Victor foi convocado pela primeira vez em sua carreira para a Seleção Brasileira pelo técnico Dunga para as disputas das Eliminatórias da Copa de 2010 e da Copa das Confederações de 2009, quando também conquistou seu primeiro título pela seleção nacional, após uma vitória sobre os Estados Unidos, por 3 a 2. Victor foi convocado juntamente com os goleiros Gomes, do Tottenham Hotspur e Júlio César, campeão da UEFA Champions League com a Internazionale. Em 2010, mesmo vivendo grande fase no Grêmio, foi preterido da disputa da Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, o técnico Dunga optou por Doni, reserva no seu clube, a Roma, da Itália, e Gomes, do Tottenham, da Inglaterra.

Depois de saber que seu nome não estaria na lista, Victor revelou mágoa por não ter realizado seu grande sonho de ser convocado para a disputa de uma Copa do Mundo de Futebol. Após o fracasso da Seleção na Copa, e a consequente queda do técnico Dunga, Victor voltaria a defender a Seleção Brasileira ainda em 2010, agora sob o comando do técnico Mano Menezes, como goleiro titular e o principal goleiro da seleção que se renovava. No dia 10 de agosto de 2010, estreou como jogador da Seleção Brasileira no amistoso contra os Estados Unidos, que marcou o início do trabalho da nova comissão técnica. Victor atuou com a camisa 1, mostrando a segurança que o consagrou no Grêmio. Foi novamente convocado por Mano Menezes e jogou três outras partidas pela Seleção Brasileira. Contra o Irã, a Ucrânia e a Argentina foi titular, sem ser substituído em nenhuma das vezes. Sofreu gol apenas contra a Argentina. Na ocasião o Brasil foi derrotado por 1 a 0, tirando a invencibilidade da era Mano Menezes.

Voltou a ser titular no amistoso contra a Romênia, que marcou a despedida de Ronaldo da seleção, em 7 de junho de 2011. Novamente não sofreu gols, e o Brasil venceu por 1 a 0. Até o momento, Victor tem um incrível aproveitamento de 0,2 gols sofridos por jogo. Seu rendimento mediano no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011 o resultou em uma convocação para o banco de reservas para a disputa do Superclássico das Américas, equipe a qual a seleção brasileira saiu campeã ao derrotar a seleção argentina. 0 a 0 em Buenos Aires e 2 a 0 no jogo de volta, realizado no Brasil. Foi novamente titular no jogo contra a Honduras, onde o Brasil venceu por 5 a 0.

O terceiro goleiro de Felipão

Com Júlio César como provável titular, e Jefferson de reserva direto, Victor chega como terceiro goleiro, e deve ter poucas chances de atuar. O que não tira a importância do jogador, que espera poder ajudar a Seleção, jogando ou não. A conquista da Copa Libertadores de 2013 chamou a atenção do mundo para o Atlético-MG. Victor se destacou pelas defesas impressionantes, além dos momentos decisivos nas cobranças de pênalti que conduziram o Galo para a conquista da América.

Pela Seleção Brasileira, Victor atuou em seis partidas, todas amistosas. O goleiro sofreu apenas um gol, na derrota para a Argentina, em um amistoso em novembro de 2010, no Qatar.

Ficha técnica

Nome completo: Victor Leandro Bagy

Data de nascimento: 21 de janeiro de 1983

Local de nascimento: Santo Anastácio, SP - Brasil

Altura: 1,94m

Clube atual: Atlético-MG

Clubes que passou: Paulista de Jundiaí (2001 e 2003-2007), Ituano (2002), Grêmio (2008-2012) e Atlético-MG (desde 2012).

Títulos na carreira: Copa do Brasil (2005), Copa das Confederações (2009), Campeonato Gaúcho (2010), Campeonato Mineiro (2013) e Copa Libertadores da América (2013).

Títulos individuais: Melhor goleiro - Prêmio Craque do Brasileirão (2008 e 2009), melhor goleiro do Campeonato Brasileiro - Prêmio Bola de Prata da Revista Placar (2009), segundo melhor goleiro - Prêmio Craque do Brasileirão (2010), melhor jogador da final da Copa Libertadores da América (2013), melhor goleiro MG - Troféu Guará (2013), melhor goleiro da Copa Libertadores da América (2013).