Rumo à Copa: Henrique

Convocado na quarta-feira (7), Henrique chega à Copa do Mundo sob desconfiança da torcida. O zagueiro do Napoli disputou e levou a melhor sobre Miranda, Dedé e Marquinhos, mas apesar de ser o preferido de Felipão, o atleta passa longe de ser querido da torcida brasileira.

Com poucas passagens pela Seleção Brasileira, Henrique não chegou a fazer parte da equipe que foi campeã da Copa das Confederações em 2013 e naquela oportunidade, Réver assumiu o papel de quarto zagueiro. No entanto, a última temporada do defensor do Napoli, que foi coroada com a conquista da Coppa Italia, o fez figurar entre os 23 convocados para a maior competição de futebol do mundo.

Começo de carreira no Coritiba

Nascido no Paraná, Henrique começou sua carreira no Coxa, um dos maiores times do estado. O jogador chegou ao clube em 1998, aos 14 anos, após rápida passagem pela categoria de base do Londrina. Nas equipes de base do Coritiba, Henrique permaneceu até 2005, quando subiu para a equipe profissional ao término do ano.

A primeira temporada do zagueiro como profissional, em 2006, não foi das melhores. Reserva muitas vezes, o jogador adquiriu desconfiança da torcida por não apresentar o futebol que apresentava na base. Mesmo assim o jogador foi mantido no grupo para o ano seguinte.

Em 2007, Henrique finalmente conseguiu mostrar seu futebol e foi peça importante do Campeonato Paranaense e principalmente na conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série B do mesmo ano, onde foi um destaques da equipe. As boas atuações chamaram a atenção dos empresários da Traffic, que o levaram ao Palmeiras.

Destaque no Palmeiras e transferência surpresa

Henrique chegou ao clube paulista cedido pela Traffic, já que o Palmeiras e a empresa haviam fechado parceria. Em seus seis meses na equipe, o zagueiro foi um dos destaques do brilhante título do Campeonato Paulista, além de iniciar a trajetória da boa campanha palmeirense no Brasileirão daquele ano.

O bom momento no Palmeiras e também a trajetória pelo Coritiba o credenciou à uma convocação para a Seleção Brasileira ainda em 2008, quando o Brasil era treinado por Dunga e estava rumo à Copa da África do Sul, mas o zagueiro não se firmou no grupo.

A convocação ajudou Henrique a chamar a atenção do Barcelona. O jogador assinou com o clube no final de junho de 2008, em contrato de cinco anos, em uma transferência que envolveu 10 milhões de euros. No entanto, o clube catalão logo o repassou ao Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Passagem pela Alemanha e volta ao futebol espanhol

Ao chegar no Leverkusen, Henrique não demorou para assumir a titularidade e o posto de um dos melhores zagueiros do grupo. O zagueiro, além de ser constantemente elogiado pelo treinador da equipe, chegou à final da Copa da Alemanha e foi titular durante todo o Campeonato Alemão.

Mas ao fim do empréstimo o clube alemão não conseguiu renová-lo e nem contratar o defensor, que voltou ao Barcelona. Quando retornou ao clube catalão, Henrique novamente foi emprestado, mas desta vez ao Racing Santander, da Espanha.

No Santander, Henrique fez mais de cinquenta aparições com a camisa do clube e anotou três gols, em dois anos de contrato. Quando chegou ao Barcelona, foi emprestado pela terceira vez, mas desta vez voltaria ao Palmeiras, onde foi projetado mundialmente.

Volta ao Palmeiras e retorno do bom futebol

Henrique voltou ao Brasil com o objetivo de recuperar o bom futebol e a vaga na seleção brasileira. Ele assinou, por empréstimo, com o Palmeiras em julho de 2011. Graças ao bom desempenho no restante da temporada, em março de 2012 o Palmeiras conseguiu comprar o jogador perante ao Barcelona e acertar sua volta definitiva.

Em 2012, durante a conquista da Copa do Brasil, Henrique chegou a atuar de volante, onde teve bom desempenho. Na final, chegou a atuar com 39 graus de febre e mesmo assim foi decisivo para mais um título do clube paulista.

Nem tudo são flores na carreira de Henrique. Apesar do bom futebol, o defensor não conseguiu evitar o rebaixamento do Palmeiras no Brasileirão de 2012. No ano seguinte, o bom futebol continuou aliado do atleta e isso rendeu sua volta à seleção, além de chamar a atenção de clubes europeus. Capitão do elenco que foi campeão da Série B, no início de 2014, Henrique assinou seu retorno ao futebol europeu, desta vez para o Napoli.

Napoli e atual momento

Chegando ao clube italiano em 30 de janeiro de 2014, Henrique fez quinze aparições na temporada e ganhou a confiança do treinador do clube, o espanhol Rafa Benítez. O zagueiro também começou a ser mais cotado para a quarta vaga de zagueiro do Brasil para a Copa do Mundo.

Ainda em seus primeiros meses no clube, o jogador brasileiro levantou a taça da Coppa Italia, em jogo que foi marcado pela violência antes da partida. No dia 7 de maio de 2014, Henrique venceu Miranda, Dedé e Marquinhos e garantiu a vaga na sua primeira Copa do Mundo.

Copa do Mundo, a consagração

Henrique conseguiu seu objetivo ao voltar ao Brasil em 2011. No Palmeiras, o jogador foi comandado por Luiz Felipe Scolari, que mais tarde assumiria a seleção brasileira. No alviverde, o zagueiro recuperou o bom futebol e ganhou a preferência de Felipão.

Ainda sob o comando de Mano Menezes, Henrique chegou a ser convocado para amistosos, cinco anos após a primeira convocação, e entrou em campo pela primeira vez com a equipe canarinho.

Com a saída de Mano e a chegada de Felipão à seleção, Henrique ganhou ainda mais espaço. No entanto, não foi no começo. Na Copa das Confederações, Scolari deu preferência à Réver, que vivia excelente momento no Atlético-MG, mas com o péssimo momento vivido pelo zagueiro atleticano, Henrique voltou a ganhar espaço e carimbou a vaga em sua primeira Copa do Mundo.

Jogador coringa de Felipão

Henrique chega à Copa do Mundo como quarto zagueiro e deve atuar em poucas oportunidades. No entanto, no grupo de Felipão, o defensor ocupa também o papel de jogador coringa.

Enquanto jogava com Felipão no Palmeiras, Henrique foi testado diversas vezes como volante e foi aprovado pelo comandante, e na seleção de Scolari, caso necessário, o zagueiro de origem também pode assumir a posição, além de jogar nas laterais, quando preciso.

Ficha técnica

Nome completo: Henrique Adriano Buss

Data de nascimento: 14 de outubro de 1986

Local de nascimento: Marechal Cândido Rondon, Paraná

Altura: 1,82m

Clube atual: Napoli (ITA)

Clubes que passou: Coritiba (2006-2008), Palmeiras (2008), Barcelona (2008-2011), Bayer Leverkusen (2008-2009), Racing Santander (2009-2011), Palmeiras (2011-2014) e Napoli (2014).

Títulos na carreira: Campeonato Brasileiro Série B (2007 e 2013), Campeonato Paulista (2008), Copa do Brasil (2012) e Coppa Italia (2013/2014).